Trois points pour l’équipe locale: Coruxo 3-2 Covadonga

23/05/2021 à 22:17 CEST

le Coruxo a gagné 3-2 à Covadonga ce dimanche au dernier jour de la deuxième phase du deuxième B, terminant son temps dans la compétition par une victoire. le Coruxo Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel joué contre le Vrai Oviedo B. Pour sa part, Covadonga perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre Salamanque UDS et était sur une séquence de cinq défaites consécutives. Avec ce résultat, l’équipe locale est restée à la tête de la deuxième phase du deuxième B, tandis que le Covadonga classé huitième à la fin du match.

La première équipe à marquer était l’équipe Oventese, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Manuel bien peu de temps après le début du match, en particulier à la 5e minute. L’équipe visiteuse a de nouveau marqué grâce à un but de Sergio Rios à la 11e minute, il a établi le 0-2. Cependant, l’équipe de Vigo a coupé les différences grâce à un but de Rivera près de la conclusion, en 44. Après cela, la première période s’est terminée avec un score de 1-2.

Après la moitié du match est venu le but de l’équipe locale, qui a mis les tables au moyen d’un but de Silva à la 67e minute. Coruxo, qui a inversé la tendance, obtenant 3-2 avec un but de Chevi à 80 minutes, terminant le match avec un score de 3-2 dans la lumière.

Dans le match, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à David Gonzalez.

Pour le moment, le Coruxo reste avec 36 points et le Covadonga avec 15 points.

Fiche techniqueCoruxo:Domínguez, Salgue, Andriu, Pablo Crespo, Antón, Jacobo Trigo, Borja Yebra, Vila, Alex Ares, Rivera et Esteban LópezCovadonga:Hugo, Pablo Castiello, Aitor Elena, Manuel Pozo (José Luis González, min.58), Manu Rodríguez (Álvaro Del Rio, min.61), Alfonso Artabe (Álvaro García, min.61), David González, Míchel Secades (Edu Font, min 58), Pablo Tineo (Diego García, min 58), Sergio Ríos et Javi MartónStade:Campo do VaoButs:Manuel Pozo (0-1, min.5), Sergio Ríos (0-2, min.11), Rivera (1-2, min.44), Silva (2-2, min.67) et Chevi (3- 2, min. 80)