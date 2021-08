Trois points pour l’équipe locale : Fiorentina 2-1 Torino

28/08/2021 à 22:52 CEST

La Fiore gagné 2-1 contre Turin lors du match disputé ce samedi dans le Stade Artemio Franchi. La Fiorentina affronté le match avec l’intention de récupérer leur score en championnat après avoir subi une défaite 3-1 lors du duel précédent contre le AS Rome. Du côté des visiteurs, le Turin perdu par un résultat de 1-2 dans le duel précédent contre le Atalante. Avec cette défaite, l’équipe de Turin s’est placée en dix-septième position après la fin du match, tandis que le Fiorentina est dixième.

Le match a débuté de manière positive pour l’équipe locale, qui a inauguré le lumineux grâce à un but de Nicolas Gonzalez, terminant la première mi-temps avec un score de 1-0 au tableau d’affichage.

En seconde période est venu le but de l’équipe florentine, qui a augmenté son score par rapport à son rival grâce à un but de Dusan Vlahovic à 70 minutes. Cependant, le Turin distances réduites à travers un but de Simone Verdi juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 89, terminant ainsi le match sur le résultat de 2-1.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Fiore qui sont entrés dans le jeu étaient Joseph Duncan, Riccardo sottil, Riccardo saponara et Youssef Maleh remplacement Gaetano Castrovilli, José Callejon, Nicolas Gonzalez et Giacomo Bonaventura, tandis que les changements dans le Turin Ils étaient Alessandro Buongiorno, Marko pjaca, Simone Verdi, Mergim vojvoda et Cristian Ansaldi, qui est entré pour remplacer Koffi Djidji, Antonio Sanabria, Karol Linetty, Armando Izzo et Vague Aina.

L’arbitre a réprimandé Gaetano Castrovilli, Nikola Milenkovic, Giacomo Bonaventura et Dusan Vlahovic par le Fiore déjà Koffi Djidji, Rolando Mandragore, Alessandro Buongiorno, Vague Aina et Sasa lukic par l’équipe de Turin.

Avec ce résultat, le Fiore il reste trois points et le Turin avec zéro point.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en Serie A : le Turin tentera de retrouver le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre le Salerne dans son stade, tandis que le Fiorentina jouera contre lui Atalante en dehors de la maison.

Fiche techniqueFiorentina :Pietro Terracciano, Lorenzo Venuti, Nikola Milenkovic, Lucas Martínez, Cristiano Biraghi, Giacomo Bonaventura (Youssef Maleh, min.85), Erick Pulgar, Gaetano Castrovilli (Joseph Duncan, min.63), José Callejón (Riccardo Sottil, min.78) , Dusan Vlahovic et Nicolás González (Riccardo Saponara, min.85)Turin :Vanja Milinkovic-Savic, Ricardo Rodríguez, Armando Izzo (Mergim Vojvoda, min.76), Koffi Djidji (Alessandro Buongiorno, min.46), Wilfried Stephane Singo, Sasa Lukic, Rolando Mandragora, Ola Aina (Cristian Ansaldi, min.82) , Andrea Belotti, Antonio Sanabria (Marko Pjaca, min.67) et Karol Linetty (Simone Verdi, min.67)Stade:Stade Artemio FranchiButs:Nicolás González (1-0, min. 41), Dusan Vlahovic (2-0, min. 70) et Simone Verdi (2-1, min. 89)