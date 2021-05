Trois points pour l’équipe locale: Inter 3-1 AS Roma

12/05/2021 à 22:50 CEST

La Rome n’a pas réussi à l’emporter sur Inter, qui a gagné 3-1 lors du match disputé ce mercredi dans le Giuseppe Meazza. le Inter Il est venu à la rencontre l’esprit fort après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Sampdoria dans son fief (5-1) et l’autre devant Crotone à l’extérieur (0-2) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. De la part de l’équipe visiteuse, le AS Roma il a remporté son dernier match du tournoi 5-0 dans son stade contre le Crotone. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée leader de la Serie A, tandis que le Rome classé septième à la fin du match.

Le jeu a commencé de manière imbattable pour l’équipe locale, qui a ouvert le score avec un but de Marcelo Brozovic à 11 minutes. L’équipe de Negriazul a de nouveau ajouté à 20 minutes au moyen d’un but de Matías Vecino. Coupez les différences AS Roma à travers un peu de Henrikh Mkhitaryan à la minute 31, terminant la première mi-temps avec un 2-1 sur la lumière.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour lui Inter, qui a prolongé les distances avec un objectif de Romelu lukaku peu avant la fin, en particulier dans le 90, concluant la confrontation avec un résultat final de 3-1.

Le technicien de la Inter, Antonio Conte, a donné accès au champ à Lautaro Martinez, Achraf hakimi, Stefano Sensi, Andrea Pinamonti Oui Ashley jeune remplacer Alexis Sanchez, Ivan Perisic, Matías Vecino, Lautaro Martinez Oui Matteo Darmian, tandis que du côté du Rome, Paulo Fonseca remplacé Stephan El Shaarawy, Gonzalo villar, Carles Perez Oui Bruno Peres pour Pierre, Bryan Cristante, Ebrima darboe Oui Rick Karsdorp.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes au Rome (Ebrima darboe, Davide santon, Marash Kumbulla Oui Rick Karsdorp), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Avec 88 points, le Inter de Antonio Conte continue en tant que leader de la Serie A, occupant une place d’accès à la Ligue des champions, tandis que l’équipe dirigée par Paulo Fonseca il s’est classé septième avec 58 points.

Au prochain tour de Serie A, le Inter jouera contre Juventus loin de chez soi, pendant que AS Roma affrontera à domicile contre Lazio.

Fiche techniqueInter:Daniel Fuzato, Rick Karsdorp, Gianluca Mancini, Marash Kumbulla, Davide Santon, Pedro, Lorenzo Pellegrini, Ebrima Darboe, Bryan Cristante, Henrikh Mkhitaryan et Edin DzekoAS Roma:Ionut Radu, Andrea Ranocchia, Danilo D`Ambrosio, Milan Skriniar, Matteo Darmian, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Matías Vecino, Ivan Perisic, Alexis Sánchez et Romelu LukakuStade:Giuseppe MeazzaButs:Marcelo Brozovic (1-0, min.11), Matías Vecino (2-0, min.20), Henrikh Mkhitaryan (2-1, min.31) et Romelu Lukaku (3-1, min.90)