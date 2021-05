Trois points pour l’équipe locale: La Solana 3-2 Madridejos

31/05/2021 à 10h00 CEST

La Solana a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 3-2 contre lui Madridejos ce dimanche à Le Moheda. La Solana Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 dans le dernier duel joué contre le Pedroñeras. De la part de l’équipe visiteuse, le Madridejos il a été battu par 2-3 dans le dernier match qu’il a joué contre le Almagro. Avec cette défaite, le Madridejos a été placé en dixième position à la fin du match, tandis que La Solana est sixième.

La première équipe à marquer a été La Solana, qui a ouvert le tableau de bord grâce à un peu de Pirri à la minute 6. L’équipe de solanero a encore ajouté grâce à un but de Le Cabriti à 19 minutes qui a établi le 2-0. Par la suite, l’équipe locale a marqué, ce qui a augmenté les distances établissant le 3-0 grâce à un but de Angel Luis juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 42, concluant la première période avec un 3-0 dans la lumière.

La seconde mi-temps a commencé de manière favorable pour l’équipe madrilène, qui a coupé les différences dans la lumière avec un objectif de Bamba à la 54e minute. Madridejos, qui a approché le tableau de bord en obtenant 3-2 grâce à un autre but de Bamba, qui a ainsi réalisé un doublé à la 56e minute, mettant ainsi fin à l’affrontement sur un résultat final de 3-2.

Le technicien de La Solana, Vilches Kiko, a donné accès au champ à Mini, Acosta, Dit Ougri Oui Almarcha remplacer José Ma, Sancho, Le Cabriti Oui Angel Luis, tandis que du côté du Madridejos, Félix Perez remplacé Guérit, Bamba Oui Buba pour Sylla, Battiste Oui Herenas.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, trois pour José Ma, Angel Luis Oui Almarcha, de l’équipe locale et deux pour Herenas Oui Battiste, de l’équipe visiteuse.

Pour le moment, La Solana il obtient 32 points et le Madridejos avec 20 points.

Le lendemain de la compétition La Solana jouera contre lui Conquête à la maison, tandis que le Madridejos affrontera à domicile contre Manzanares.

Fiche techniqueLa Solana:Ucendo, Diego Sevilla, Sancho (Acosta, min.48), El Cabriti (Said Ougri, min.60), De La Hoz, Pirri, Angel Luis (Almarcha, min.72), Olmo, Juanjo, Gonzalez et Josema (Mini , au minimum 46)Madridejos:Roy, Battiste (Bamba, min.83), Roch, Riza, Diarrassouba, Gato, Imad Safa, Herenas (Buba, min.83), Sylla (Mends, min.72), Bamba et SantosStade:Le MohedaButs:Pirri (1-0, min.6), El Cabriti (2-0, min.19), Angel Luis (3-0, min.42), Bamba (3-1, min.54) et Bamba (3- 2, min. 56)