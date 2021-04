Trois points pour l’équipe locale: León 2-0 FC Juarez

20/04/2021 à 06:15 CEST

le FC Juarez n’a pas réussi à plier le Lion, qui a gagné 2-0 lors du duel joué ce mardi dans le Stade de Léon. le Lion Il est venu au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Atlas Guadalajara loin de chez soi (1-3) et l’autre devant Toluca dans son stade (2-1) et pour le moment il avait une séquence de quatre victoires consécutives. Pour sa part, FC Juarez il a remporté dans son fief 2-1 son dernier match du tournoi contre San Luis. Après le duel, l’équipe léonais est sixième, tandis que le FC Juarez il est dix-septième à la fin du match.

En première mi-temps, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat de 0-0.

Après la mi-parcours du match, dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe de León, qui a fait ses débuts avec un but de Jean Meneses à 56 minutes. L’équipe locale a rejoint à nouveau, se distanciant au moyen d’un objectif de Victor Davila peu de temps avant la fin, plus précisément en 1990, mettant fin au match avec le résultat 2-0.

Le technicien de la Lion, Marcos Ignacio Ambriz, a donné accès au champ à Jean Meneses, Ange Mena, Victor Davila Oui Ruben Gonzalez remplacer Fernando Navarro, Pedro Hernandez, Emanuel Gigliotti Oui Santiago Colombatto, tandis que du côté du FC Juarez, Gabriel Caballero remplacé Carlos Rosel, William Mendieta, Brian Rubio Oui Marco Fabian pour Flavio Santos, Luis Alberto Pavez, Ayron Del Valle Oui Eryc Castillo.

L’arbitre a averti Luis Montes par le Lion déjà Gustavo Velazquez Oui Matias Garcia par l’équipe Juarense.

Avec ces trois points, le Lion classé sixième avec 23 points, tandis que FC Juarez il était à la dix-septième place avec 12 points à la fin du match.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera à domicile: le Lion sera mesuré avec le Mazatlan et le FC Juarez jouera contre lui Queretaro.