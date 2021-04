Trois points pour l’équipe locale: Lleida Esportiu 1-0 Hercules

04/04/2021 à 14:17 CEST

le Lleida a commencé par une victoire 1-0 à domicile contre le Hercule lors de son premier match de la deuxième phase du deuxième B, qui a eu lieu ce dimanche dans le Camp d’Esports. Avec ce score, l’équipe de Lleida est quatrième avec 30 points et celle d’Alicante cinquième avec 24 points à la fin du match.

Au cours de la première moitié du duel, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe ilerdense, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Abel Miller à la minute 79, mettant ainsi fin à la confrontation avec le résultat de 1-0.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Lleida qui sont entrés dans le jeu étaient Quim Araujo, Eneko Jauregi, Alpha Bagayoko, Chavero et Aguilar remplacer Marc Martinez, Raul, Gonzalez, Abel Miller et Albert Torras, tandis que les changements dans le Hercule Ils étaient Abde, Diego Benito et Pastorini, qui est entré pour remplacer Benja, Moyita et Appin.

L’arbitre a montré six cartons jaunes. Les habitants en ont vu trois (Marc Martinez, Raul et Albert Torras) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu trois cartes, en particulier Sanchez, Moyita et Manu Garrido.

Fiche techniqueLleida Esportiu:Pau Torres, Nico Van Rijn, César Soriano, Abraham, José Ruiz, Marc Martínez (Quim Araujo, min.46), Albert Torras (Aguilar, min.83), Fall, Abel Molinero (Chavero, min.83), Raúl ( Eneko Jauregi, min 63) et González (Alpha Bagayoko, min 72)Hercule:Falcón, Romain Correia, Tano Bonnín, Álex Martínez, Ruiz, Appin (Pastorini, min 81), David, Benja (Abde, min 60), Moyita (Diego Benito, min 70), Manu Garrido et SánchezStade:Camp d’EsportsButs:Abel Molinero (1-0, min. 79)