Trois points pour l’équipe locale : Lorient 1-0 AS Monaco

13/08/2021 à 23:03 CEST

Le Lorient gagné 1-0 contre Monaco lors du match qui s’est déroulé ce vendredi dans le Stade Yves Allainmat-Le Moustoir. Le Lorient Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le AS Saint Etienne. Pour sa part, AS Monaco a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre lui FC Nantes. Après le score, l’équipe locale est restée leader de Ligue 1, tandis que le Monaco Il était à la seizième place à la fin du match.

La première partie du match a débuté de manière favorable pour l’équipe locale, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but sur penalty de Terem moffi à la minute 31. Avec ce 1-0 a pris fin la première moitié du duel.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un résultat de 1-0.

Le technicien de la Lorient, Christophe Pélissier, a donné accès au champ à Enzo Le Fé, Adrien grbic Oui Pierre-Yves Hamel remplacement Thomas monconduit, Terem moffi Oui Armand Laurent, tandis que de la part du Monaco, Niko Kovac remplacé Wissam Ben Yedder, Caio Henrique, Alexandre Golovine, Cesc Fabregas Oui Krepin diatta pour Myron boadu, Ismail Jakobs, Jean Lucas, Martin Gelson Oui Sofiane Diop.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, trois pour Houboulang mendès, Thomas monconduit Oui Pierre-Yves Hamel, de l’équipe locale et deux pour Ismail jakobs Oui Kévin Volland, de l’équipe visiteuse.

Avec cette victoire, le Lorient parvient à monter à quatre points et reste en mesure d’accéder à la Ligue des champions, tandis que le Monaco est maintenu avec un point.

Le lendemain, l’équipe de Christophe Pélissier affrontera contre Montpellier, Pendant ce temps, il AS Monaco Niko Kovac lui fera face Course de Lens.

Fiche techniqueLorientais :Paul Nardi, Igor Carioca, Julien Laporte, Houboulang Mendes, Jeremy Morel, Vincent Le Goff, Fabien Lemoine, Thomas Monconduit (Enzo Le Fee, min.67), Laurent Abergel, Armand Lauriente (Pierre-Yves Hamel, min.84) et Terem Moffi (Adrian Grbic, min.84)AS Monaco :Alexander Nubel, Djibril Sidibe, Axel Disasi, Strahinja Pavlovic, Gelson Martins (Cesc Fábregas, min.68), Aurélien Tchouameni, Jean Lucas (Aleksandr Golovin, min.58), Ismail Jakobs (Caio Henrique, min.57), Sofiane Diop (Krepin Diatta, min.70), Myron Boadu (Wissam Ben Yedder, min.57) et Kevin VollandStade:Stade Yves Allainmat-Le MoustoirButs:Terem Moffi (1-0, min. 31)