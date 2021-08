Trois points pour l’équipe locale : Pumas UNAM 2-0 Puebla

22/08/2021

Le 23/08/2021 à 03h15 CEST

Le Puebla n’a pas réussi à plier le Pumas UNAM, qui s’est imposé 2-0 lors du match disputé ce dimanche dans le Stade olympique universitaire. Le Pumas UNAM est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 3-0 lors du match précédent contre Necaxa. Pour sa part, Puebla a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre lui Tijuana. Avec cette défaite, le Puebla s’est placé en seizième position à l’issue du duel, tandis que le Pumas UNAM est treizième.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat 0-0.

En seconde période est venu le but de l’équipe locale, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Washington Corozo à la 74e minute. Pumas UNAM, qui a pris ses distances en portant le score à 2-0 grâce à un penalty maximum de Juan Dinenno à la 82e minute, clôturant ainsi le match avec un score final de 2-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Pumas UNAM a donné accès à Washington Corozo, Cristian Battocchio, Amaury García Moreno, Image de balise Fabio Enrique Alvarez et Erik Lira pour Sébastien Saucedo, Higor Meritao, Image de balise Leonel Lopez Gonzalez, Gabriel Torres et Marco Garcia, Pendant ce temps, il Puebla a donné accès à Image de balise Daniel Alvarez Lopez, Pablo Parra, Guillermo Martinez et Gustavo Ferrareis pour Maximiliano Araújo, Amaury Escoto, Fernando Aristeguieta et Ivo Vazquez.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes. Les habitants en ont vu deux (Alain Mozo et Alfredo Talavera) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu une carte, spécifiquement Israël Reyes.

En ce moment, le Pumas UNAM obtient cinq points et le Puebla avec trois pointes.

Le lendemain le Pumas UNAM sera mesuré avec le Toluca, tandis que l’équipe de Puebla jouera son match contre le San Luis.