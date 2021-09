Trois points pour l’équipe locale : Real Sporting 2-1 Leganés

in

Les Sportif a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Léganes ce vendredi dans le Stade Renato Dall’ara. Les Du vrai sportif Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Gérone loin de chez soi (1-2) et l’autre devant CD Mirandés dans leur stade (2-1). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Léganes a récolté un match nul à un contre le Eibar, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le score, l’équipe locale est restée leader de la deuxième division, tandis que le Léganes classé vingt et unième à la fin du match.

La rencontre a commencé de manière positive pour l’équipe de Gijón, qui a libéré la lumière grâce à un but de Francisco Villalba peu de temps après le début du match, en particulier à la quatrième minute, terminant la première mi-temps avec un score de 1-0.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Du vrai sportif, qui a augmenté son score par rapport à son rival avec un but de Paul Garcia à la minute 62. Cependant, l’équipe de Madrid à la minute 79 a réduit les différences grâce à un but de Sabin mérinos, clôturant ainsi la confrontation avec un résultat de 2-1 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Sportif a donné accès à Nacho Mendez, Bogdan Milovanov, Pablo Perez Rodriguez, Victor Campuzano Bonilla et Image de balise Alberto Gonzalez pour Les champs de Gaspar, Paul Garcia, Aitor, Uros Djurdjevic et Francisco Villalba, Pendant ce temps, il Léganes a donné le feu vert à Lazar Randjelovic, Borja Garcés et Cheick Doukoure pour Bruno, Fede Vico et Luis Pérée.

Dans le match, l’arbitre a montré trois cartons jaunes à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Rodrigo Tarin, Bruno et Sergi Palencia.

Avec ce résultat, le Sportif monte à 13 points et reste en position de promotion directe en première division et en Léganes reste avec un colon.

Le lendemain, l’équipe de Gijón jouera à domicile contre le Eibar, Pendant ce temps, il Léganes cherchera la victoire à domicile contre lui Amorebieta.

Fiche techniqueDu vrai sportif :Diego Marino, Guille Rosas, Marc Valiente, Jean-Sylvain Babin, Pablo Garcia (Bogdan Milovanov, min.80), Aitor (Pablo Pérez Rodriguez, min.85), Francisco Villalba (Alberto Gonzalez, min.90), Pedro Díaz, José Gragera, Gaspar Campos (Nacho Méndez, min.71) et Uros Djurdjevic (Víctor Campuzano Bonilla, min.86)Léganes :Asier Riesgo, Sergi Palencia, Bruno (Lazar Randjelovic, min.45), Rodrigo Tarín, Javier Hernández Carrera, Naim Garcia, Luis Perea (Cheick Doukoure, min.75), Rubén Pardo, Xavier Quintilla, Jon Bautista, Fede Vico (Borja Garcés, min.75) et Sabin MerinoStade:Stade Renato Dall’araButs:Francisco Villalba (1-0, min. 4), Pablo Garcia (2-0, min. 62) et Sabin Merino (2-1, min. 79)