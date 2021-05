Trois policiers blessés et 20 arrêtés alors que les fans des Rangers célèbrent à Glasgow

T

Trois policiers ont été blessés et 20 personnes arrêtées alors que les autorités dispersaient une grande foule de supporters des Rangers en fête dans le centre de Glasgow en raison du «désordre croissant».

Des milliers de supporters sont descendus dans la rue pour célébrer le premier trophée de la Premiership écossaise des Rangers en une décennie, beaucoup marchant d’Ibrox à George Square malgré les avertissements contre les grands rassemblements dus au coronavirus.

Après que les partisans ont célébré samedi sur la place du centre-ville pendant des heures – chant, danse et feux d’artifice – la police a déclaré que certains fans étaient devenus indisciplinés, avec des biens endommagés, des personnes agressées et des missiles et des fusées éclairantes lancés sur les officiers.

Le chef de police adjoint de la police écossaise Will Kerr a déclaré sur Twitter que «de nombreuses autres arrestations suivront dans les semaines à venir».

LIRE LA SUITE

Des images sur les réseaux sociaux ont montré des groupes de fans se bagarrant les uns avec les autres et lançant des cônes de signalisation, des bornes en plastique et d’autres missiles sur des lignes de policiers vêtus de matériel anti-émeute.

Les images montraient George Square parsemé de centaines de bouteilles cassées, de sacs en plastique et de fusées éclairantes après que les foules aient été déplacées hors de la zone.

Le secrétaire écossais à la Justice, Humza Yousaf, a déclaré dimanche qu’il était «honteux» que des officiers aient été soumis au «genre de brutalité que nous avons vu hier soir».

Il a tweeté: «Les incidents de violence, de désordre, d’anti-catholique et de toute autre haine feront l’objet d’un suivi.»

Rangers v Aberdeen – Premiership écossaise – Stade Ibrox / PA Wire

La police a formé une ligne et a évacué le groupe de la zone juste après 21 heures, la police écossaise décrivant le comportement des fans comme «honteux».

“Nos officiers ont attiré l’attention de la foule avec des missiles et des fusées éclairantes”, a déclaré le surintendant en chef Mark Sutherland, commandant de la division de la police écossaise pour le Grand Glasgow, dans un communiqué.

«Notre réponse policière a été proportionnée. Nous avons réagi de manière appropriée et cohérente au comportement des personnes rassemblées.

«Ce comportement honteux qui mettait clairement en danger la sécurité du public et des officiers ne pouvait pas être toléré et les officiers vêtus de tout l’équipement d’ordre public et, après avoir reçu des avertissements appropriés, sont intervenus pour disperser les personnes présentes.

Fans des Rangers / PA Wire

«Bien que la plupart des personnes présentes se soient dispersées, un certain nombre sont restées et ont confronté les policiers à la violence et à l’agression. Des missiles ont été lancés et des officiers ont été attaqués directement lorsque George Square et les environs ont été nettoyés.

«Je condamne fermement le comportement de ces partisans qui ont non seulement mis nos officiers en danger, mais qui ont cherché à nuire à l’image et à la réputation de cette grande ville, en particulier pendant cette période critique de la pandémie.

M. Yousaf a qualifié les rassemblements de Glasgow de «comportement égoïste et irresponsable» qui met des vies en danger.

“Je comprends l’importance de cette journée pour les fans des Rangers, mais je suis extrêmement déçu que les supporters aient une fois de plus ignoré les règlements de Covid et choisi de se rassembler en grand nombre à Glasgow”, a déclaré M. Yousaf.

«Ce comportement égoïste et irresponsable met en danger la vie d’autrui – les partisans, la police en service et la communauté au sens large.»

Plus tôt samedi, les Rangers ont battu Aberdeen 4-0 à Ibrox avant de récupérer l’argenterie de la Premiership écossaise.

Les fans avaient été mis en garde contre un rassemblement pour célébrer en raison de l’augmentation des cas de Covid-19 à Glasgow.

Cependant, les supporters à l’extérieur d’Ibrox applaudissaient et scandaient lorsque les joueurs des Rangers arrivaient pour le coup d’envoi à 12h30.

La police écossaise les avait appelés à «se disperser et à assumer personnellement leurs responsabilités».

Après la remise du trophée, de nombreux fans se sont rendus au cœur de Glasgow.

Rangers v Aberdeen – Premiership écossaise – Stade Ibrox / PA Wire

Le groupe de fans d’Union Bears avait annoncé plus tôt son intention de marcher du stade à George Square.

Vendredi soir, de nombreux fans des Rangers ont allumé des fusées rouges simultanément le long de la rivière Clyde dans la ville alors qu’ils marquaient la fin de la saison.

Dans une déclaration antérieure de samedi, le supt en chef Sutherland a déclaré: «Nous comprenons l’importance du football à Glasgow, comment il relie nos communautés et, pour beaucoup, une culture et un mode de vie.

Fans des Rangers / PA Wire

«Nous sommes, cependant, toujours au milieu d’une pandémie et soumis à des restrictions de coronavirus, les gens ne devraient pas se rassembler pour quelque raison que ce soit.»

Il a déclaré qu’une demande de cortège de supporters vers le centre-ville avait été refusée, mais la police a ensuite décidé d’escorter de grands groupes de supporters alors qu’ils se rendaient à George Square afin de minimiser les perturbations.

Alors que certaines arrestations ont été effectuées dans l’après-midi pour comportement antisocial, le supt en chef Sutherland a déclaré qu’en raison de la nature largement pacifique de la foule à ce moment-là, «il ne serait pas proportionné pour nos ressources d’utiliser un niveau élevé de force par le biais du maintien de l’ordre public. pour disperser ceux qui se rassemblent ».