Trois pour cent des membres de la milice inculpés dans une insurrection 1/6 10z viral

Six membres de la milice de droite Three Percenters ont été inculpés de complot en vue d’attaquer le Capitole américain le 6 janvier, selon un acte d’accusation dévoilé jeudi devant un tribunal fédéral de Washington. Le principal d’entre eux est Alan Hostetter, l’ancien chef de la police du sud de la Californie qui a ouvertement plaidé pour l’exécution des dirigeants politiques qui n’ont pas rejoint le mouvement pour faire annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Les procureurs fédéraux avaient auparavant intenté des affaires de complot similaires contre des membres de deux autres groupes de droite, The Oath Keepers et The Proud Boys. Ces affaires pendantes sont les plus importantes et les plus complexes des quelque 500 affaires déposées par le ministère de la Justice au cours des mois qui ont suivi l’attaque meurtrière perpétrée par des partisans de l’ancien président Donald Trump.

Avec Hostetter, cinq autres hommes, tous originaires de Californie, ont été inculpés dans l’acte d’accusation : Russell Taylor, Eric Scott Warner, Felipe Antonio « Tony » Martinez, Derek Kinnison et Ronald Mele. Hostetter et Taylor étaient apparus avec un ami de longue date de Trump, Roger Stone, devant la Cour suprême des États-Unis lors d’une manifestation contre le résultat de l’élection présidentielle de 2020 la veille de l’émeute du Capitole.

Hostetter est accusé d’entrave à une procédure officielle, d’entrer dans un bâtiment restreint, de conduite désordonnée dans un bâtiment restreint, de conduite désordonnée dans un bâtiment restreint afin de perturber ou d’entraver le gouvernement et d’empêcher la participation à une procédure officielle, selon les dossiers de la Cour fédérale.

L’acte d’accusation indique que Hostetter a fondé un groupe en 2020 appelé American Phoenix Project qui a protesté contre les restrictions aux rassemblements publics imposées comme mesure de santé publique pendant la pandémie de COVID-19. Ce groupe est devenu une plate-forme pour prôner la violence contre les dirigeants gouvernementaux, selon l’acte d’accusation.

L’Instagram de Hostetter incluait une photo de lui au sommet du Capitole avec la légende : “C’était le” coup entendu” dans le monde entier “… La version 2021 de 1776. Cette guerre a duré huit ans. On vient juste de s’échauffer. »

Les orateurs réguliers du Orange County Patriot Rally/OC Board of Supervisor Alan Hostetter (ancien chef de police @LaHabraPD), Russ Taylor et Morton Irvine Smith ont pris part à des activités terroristes aujourd’hui alors qu’ils prenaient d’assaut le Capitole. Appelant cela « seulement le début » et « juste en train de s’échauffer ». pic.twitter.com/9f86ZxLUJ2 – InMinivanHell (@inminivanhell) 7 janvier 2021

Hostetter devait comparaître devant le tribunal fédéral de Santa Ana, en Californie, jeudi après-midi.