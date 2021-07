Trois prédictions aléatoires du Real Madrid avant la pré-saison 2021/2022

L’espoir est éternel le 5 juillet 2021. Le Real Madrid reprendra l’entraînement sous la direction de son nouveau manager, Carlo Ancelotti. Le retour à l’entraînement ramènera au premier plan ce sentiment de pré-saison toujours insaisissable de nouveaux départs. Avec ces sentiments intacts, voici trois prédictions du champ gauche, mais quelque peu rationnelles pour la nouvelle saison:

Isco revient dans sa meilleure forme physique depuis des années

Au cours des 18 derniers mois de sa carrière professionnelle, Isco a vu son rôle diminuer de semaine en semaine. Autrefois joueur clé du Real Madrid et de Zidane, Isco a joué un peu plus de 1 000 minutes la saison dernière alors qu’au cours de la saison précédente, il accumulait plus de 2 500 à 3 000 minutes par saison. D’un point de vue statistique, ce fut sa pire saison au Real Madrid – 0 buts et seulement 2 passes décisives. Beaucoup ont souligné une attitude de laisser-faire de l’ancien homme de Malaga. Avec une attitude apparemment indifférente, le poids d’Isco a toujours été un sujet controversé.

Dans certains messages subtils sur les réseaux sociaux, il semble qu’Isco s’est efforcé de revenir à une condition physique optimale. À plusieurs reprises, Isco a publié des photos enregistrant des courses de longue distance sur 7 miles ou 12 kilomètres. Isco était l’un des joueurs les plus utilisés sous Carlo Ancelotti et s’il peut retrouver sa meilleure condition physique, alors un rôle plus important dans l’équipe n’est pas exclu.

Avec seulement Martin Odegaard et Isco de retour en tant que deux milieux de terrain seniors de l’équipe première le 5 juillet, l’ancien vétéran du Real Madrid depuis 8 ans devrait avoir le temps d’impressionner.

Course de 7,5 milles — Isco se prépare pour la nouvelle saisonLe compte Instagram officiel d’Isco Alarcon

Isco est-il enfin prêt pour la nouvelle saison ?Le compte Instagram officiel de Sara Salamo

2. De nombreuses opportunités pour les anciens joueurs « marginaux »

L’intention initiale du Real Madrid était de commencer la pré-saison le 10 juillet, mais Carlo Ancelotti a repoussé cette date plus tôt dans le but de travailler avec son équipe dès que possible. Avec de nombreux joueurs encore en vacances en raison de leurs engagements pour le Championnat d’Europe, certains jouant actuellement en Copa America et d’autres se rapportant aux Jeux olympiques, Ancelotti aura une petite équipe avec laquelle travailler et devra compter sur un certain nombre de jeunes joueurs. Du point de vue de la première équipe existante, les joueurs suivants seront disponibles :

GK : Andriy Lunin

DEF : Dani Carvajal, Ferland Mendy, Marcelo, Nacho, Lucas Vazquez, Alvaro Odriozola

MI : Isco, Martin Odegaard

ATT : Rodrygo, Mariano, Luka Jovic, Brahim Diaz (* partant probablement pour l’AC Milan)

Les joueurs qui ont à peine regardé avec Zidane, comme Luka Jovic et Martin Odegaard, devraient avoir l’occasion d’impressionner le nouveau patron et de jouer la plupart des minutes lors des premiers matches de pré-saison avant le retour des autres internationaux.

Avec Benzema en vacances, Mariano et Jovic devraient avoir l’occasion d’impressionner Carlo Ancelotti en pré-saison.Photo d’Antonio Villalba/Real Madrid via .

3. Michel et Getafe viennent vous appeler

Angel Torres, président de Getafe, est un socio et fan du Real Madrid. Il y a toujours eu un lien entre les deux grands clubs madrilènes et avec le retour de Michel en tant qu’entraîneur, les liens se renforcent. Ruben De La Red, Esteban Granero, Roberto Soldado, Dani Parejo, Pablo Sarabia et Kubo font partie des accords de prêt conclus ces dernières années. Michel, une légende du Real Madrid, aura probablement un œil sur de nombreux espoirs du Real Madrid en Castille. Ce ne serait pas une surprise si Kubo et quelques produits du Real Madrid Castilla travaillaient sous la tutelle de Michel pendant un an. Lors de son premier passage en tant qu’entraîneur de Getafe de 2009 à 2011, tous Roberto Soldado, Miguel Torres, Dani Parejo, Adrian Gonzalez, Jordi Codina et Pedro Mosquera sont passés du Real Madrid à Getafe.

Michel et Getafe seront à l’affût des espoirs du Real MadridPhoto de Denis Doyle/.