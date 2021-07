Trois prédictions audacieuses pour le Bayern Munich lors de la saison 2021/22

La saison 2021/2022 réserve beaucoup d’incertitudes pour le Bayern Munich. Un nouvel entraîneur + quelques nouveaux joueurs + une Bundesliga plus forte, pourraient être synonymes de gros problèmes pour les Bavarois.

Avec autant de possibilités sur la façon dont Julian Nagelsmann alignera son équipe et qui occupera ces postes, voici trois prédictions audacieuses pour la saison à venir.

Jamal Musiala dépassera Leroy Sané, Serge Gnabry et Kingsley Coman sur le tableau des profondeurs

Jamal Musiala pourrait-il entrer directement dans une position de départ cette saison ?Photo de Simon Stacpoole/Offside/Offside via .

Jamal Musiala est un joyau d’une perspective, mais tout comme Stringer Bell dans la saison trois de The Wire, le jeune international allemand veut passer de ramper à courir sans faire un pas entre les deux.

Et il est tout à fait capable de le faire.

Même par rapport à ses coéquipiers plus âgés et plus annoncés, Musiala a fait preuve d’une présence et d’une capacité dynamiques sur le terrain. Quoi de plus, ses performances ont été très cohérentes, plus que ce que l’on peut dire pour les trois stars susmentionnées.

Si Musiala peut obtenir suffisamment de temps de jeu pour s’établir, le jeune pourrait montrer suffisamment de qualité pour convaincre Nagelsmann de lui donner un rôle régulier dans l’équipe.

Chacun des quatre ailiers est de puissants dribbleurs avec une bonne capacité créative, mais Musiala semble avoir la meilleure vision du quatuor, et il pourrait déjà être une aussi bonne menace que Gnabry. Avec l’avenir de Coman incertain (et probablement trop cher au goût du Bayern Munich), Musiala pourrait s’avérer être un successeur naturel même si l’ailier n’est pas sa position naturelle.

Dayot Upamecano se débattra sous les lumières vives de la Bavière

L’ancien défenseur central du RB Leipzig a une tonne de talent et a également travaillé sous Nagelsmann, mais jouer pour le Bayern Munich est bien différent. La pression pour jouer – et les joueurs affamés sur le tableau de profondeur – peuvent créer un malaise qui fait que le jeu semble un peu plus rapide et un peu plus important qu’il ne l’est vraiment.

Upamecano n’était pas seulement une signature (relativement) importante pour cette fenêtre de transfert, mais il est aussi essentiellement le seul transfert majeur pour le club cette dernière fenêtre (le manager à part). À moins que l’enfant ne soit immunisé contre la pression, il sera assurément là… toujours imminent et cherchant toujours à avoir un impact sur son jeu.

Une erreur peut faire boule de neige en trois, trois erreurs peuvent rapidement se transformer en marasme. C’est comme ça que ça marche parfois. Cela ne veut pas dire qu’Upamecano sera un buste (il ne le sera probablement pas), mais la navigation ne sera pas toujours facile pour le Français non plus.

La profondeur de qualité des jeunes joueurs sera un problème

Angelo Stiller a dû quitter le Bayern Munich pour avoir une opportunité.Photo de Hasan Bratic/DeFodi Images via .

Le manque de développement des jeunes joueurs du Bayern Munich a laissé un étrange vide dans l’équipe première. Au lieu d’un mélange équilibré de stars, de transferts stratégiques et de joueurs locaux, les Bavarois recherchent des transferts gratuits comme Omar Richards pour compenser le manque de joueurs disponibles et prêts sur le campus.

Le manque d’opportunités pour les jeunes du Bayern Munich a conduit des talents comme Niklas Dorsch et Angelo Stiller à se diriger vers des pâturages plus verts, tandis que d’autres meilleurs espoirs comme Chris Richards et Lars Lukas Mai ont eu besoin de prêts pour obtenir un temps de jeu précieux en équipe première.

Certaines signatures au sous-sol ont fonctionné (Eric Maxim Choupo-Moting), tandis que d’autres ont été au mieux inférieures (Bouna Sarr). De plus, lorsque le Bayern Munich a parié sur de jeunes joueurs extérieurs au club, comme Marc Roca ou Tiago Dantas, des défauts inhérents aux jeux respectifs de ces joueurs les ont empêchés d’avoir un impact.

Les dieux de la blessure sont toujours là et prêts à abattre le Bayern Munich. Les Bavarois auront-ils assez de talent pour compenser les blessures clés? Espérons que le club et les fans n’auront pas à le découvrir.