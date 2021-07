Trois PSB – Union Bank, Bank of India et Indian Bank – cèdent leurs participations dans ASREC (Inde)

Les investisseurs ne devraient pas non plus être empêchés ou empêchés par la Reserve Bank of India ou toute autre autorité de réglementation d’effectuer des investissements en Inde.

Par Manish M Suvarna

Trois prêteurs appartenant à l’État – Union Bank of India, Bank of India et Indian Bank – ont conjointement lancé un appel d’offres pour vendre jusqu’à 8 84 99 900 actions, représentant jusqu’à 90,31% du capital social total d’ASREC (Inde) .

Les soumissionnaires intéressés doivent soumettre leurs manifestations d’intérêt avant le 30 juillet. Elle peut être prolongée de temps à autre, selon l’avis. SBI Capital Market a été nommé conseiller pour le projet de cession de participation.

Les prêteurs ont défini des critères de qualification pour les investisseurs potentiels, tels qu’ils devraient avoir une valeur nette d’au moins Rs 100 crore ou des actifs sous gestion d’au moins Rs 500 crore.

Les investisseurs ne devraient pas non plus être empêchés ou empêchés par la Reserve Bank of India ou toute autre autorité de réglementation d’effectuer des investissements en Inde.

“SBICAP/sellers se réserve le droit de rejeter la formation de tout consortium sans être tenu d’en fournir les raisons”, indique l’avis.

ASREC est une société de reconstruction d’actifs dont Indian Bank, Bank of India, Union Bank of India, LIC et Deutsche Bank sont actionnaires.

Le rapport annuel de l’ASREC (Inde) pour 2019-2020 a montré qu’Indian Bank détient 38,26% du capital et que Bank of India et Union Bank of India détiennent un peu plus de 26% chacune. Les deux autres parties prenantes sont LIC et Deutsche Bank qui détiennent respectivement 9,18% et 0,51%.

ASREC (Inde), une société anonyme constituée en vertu de la loi sur les sociétés de 1956, a obtenu un certificat d’enregistrement de la RBI le 11 octobre 2004 pour mener des activités en vertu de la loi de 2002 sur la titrisation et la reconstruction des actifs financiers et l’exécution des sûretés. .

La société acquiert des actifs non productifs (NPA) auprès de banques et d’institutions financières à des prix mutuellement convenus dans le but de maximiser les rendements grâce à des stratégies de résolution innovantes.

