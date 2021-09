Trois PSU pétroliers pour mettre en place une douzaine d’usines d’éthanol au coût de Rs 7 000 crore: secrétaire au Pétrole

Les banques hésitaient à financer les sucreries dans le passé en raison de leurs bilans faibles, cependant, maintenant avec l’ajout de riz, de maïs et d’autres céréales, la disponibilité de l’éthanol deviendrait beaucoup plus facile, rendant le financement du renforcement des capacités d’éthanol beaucoup plus option plus attrayante, a déclaré un haut responsable du PSU. (Image représentative/ Photo d’archive)

Les sociétés étatiques de commercialisation du pétrole Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation et Hindustan Petroleum Corporation ont reçu le mandat de mettre en place environ 12 usines de fabrication d’éthanol dans le cadre d’une feuille de route pour atteindre l’objectif de mélange de 20 % d’éthanol d’ici 2025.

Tarun Kapoor, secrétaire du ministère du pétrole et du gaz naturel, a déclaré à FE qu’il avait été demandé aux trois majors pétrolières de mettre en place une capacité de production d’éthanol d’environ 150 crore litres par an sur les 1 000 crore litres qui seront nécessaires pour atteindre l’objectif d’ici 2025. “Cela entraînera un investissement de Rs 5 000 crore à Rs 7 000 crore”, a déclaré Kapoor.

Les sociétés mettront également en place simultanément des installations de stockage pour l’éthanol acheté auprès d’autres fabricants, le mélange final étant effectué par les raffineurs et les sociétés de commercialisation du pétrole, a-t-il déclaré. L’investissement sera probablement financé par les entreprises elles-mêmes, a déclaré un haut responsable du PSU.

L’Inde a déjà atteint un pourcentage de mélange de 5 % au cours de l’exercice 2021. Cette année, on estime que l’Inde franchira une moyenne de mélange de 8 %. “Nous espérons nous procurer environ 330-340 crore litres cette année contre 173 crore litres l’année dernière”, avait récemment déclaré Kapoor lors d’un webinaire.

À l’heure actuelle, l’essence est vendue avec 10 % d’éthanol, qui est du E10, tandis que l’objectif est d’atteindre l’E20 d’ici 2025. “L’année prochaine, toute l’essence vendue dans le pays serait du E10, puis nous passerons progressivement à des mélanges plus élevés”, a déclaré Kapoor. mentionné. Selon la feuille de route pour le mélange d’éthanol en Inde 2020-25, par Niti Aayog et le ministère du pétrole et du gaz naturel, certains défis doivent être surmontés avant que l’objectif puisse être atteint. Un défi majeur consiste à assurer la disponibilité de l’éthanol dans tous les États pour le mélange; environ 50 % du total des buses de pompe en Inde ne fournissent que de l’E0, ce qui signifie une capacité de mélange nulle.

Les restrictions sur les mouvements d’éthanol entre les États en raison de la non-application des dispositions modifiées de la loi de 1951 sur les industries (développement et réglementation) par tous les États constituent l’autre grand défi. Jusqu’à présent, seuls 14 États ont mis en œuvre les dispositions modifiées.

Parmi les principaux États consommateurs de pétrole dont la mise en œuvre est en attente, citons Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, Bengale occidental, Telangana, Odisha et Kerala.

Le gouvernement a également réitéré le besoin de changement dans l’infrastructure de commercialisation en mettant en place des réservoirs de stockage supplémentaires pour l’éthanol dans les terminaux et les dépôts de commercialisation, le besoin d’unités de distribution conformes à l’éthanol. En outre, disposer d’un réservoir souterrain supplémentaire, de tuyaux, de tuyaux et d’unités de distribution d’éthanol dans les points de vente.

Le secrétaire au Pétrole a déclaré : « compte tenu du prix attractif que nous avons donné pour l’éthanol à partir de riz, de maïs et d’autres déchets de céréales, la réponse du secteur privé a été extrêmement bonne ». Les autres parties prenantes comme les banques ont également manifesté leur intérêt pour le financement des projets. “Si les banques ne se sont pas précipitées pour financer les projets, elles ont été positives dans le financement des projets”, a déclaré Kapoor.

Les banques hésitaient à financer les sucreries dans le passé en raison de leurs bilans faibles, cependant, maintenant avec l’ajout de riz, de maïs et d’autres céréales, la disponibilité de l’éthanol deviendrait beaucoup plus facile, rendant le financement du renforcement des capacités d’éthanol beaucoup plus option plus attrayante, a déclaré un haut responsable du PSU.

