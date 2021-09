Trois puces de trois fabricants de puces

TL;DR

Les spécifications clés de toute la série Vivo X70 ont été divulguées. La pointe fournit des détails juteux sur l’appareil photo, le SoC et l’alimentation des trois téléphones. Vivo devrait annoncer la série X70 le 9 septembre.

La série Vivo X70 sera lancée plus tard cette semaine, mais une nouvelle fuite révèle apparemment les spécifications de base des trois téléphones bien à l’avance. Le pronostiqueur Weibo Digital Chat Station a publié un tableau détaillant le Vivo X70 Pro Plus, le X70 Pro et le X70 standard un peu plus en détail. Fait intéressant, la fuite suggère que les trois téléphones pourraient être disponibles avec les SoC MediaTek, Samsung et Qualcomm.

Vivo X70 Pro Plus : Spécifications clés

Commençons par le premier. Selon la fuite, le Vivo X70 Pro Plus est apparemment le plus impressionnant des trois produits. Il arbore un écran AMOLED de 6,78 pouces à 120 Hz avec prise en charge HDR10 Plus, une couleur 10 bits et une résolution de 3 200 x 1 440.

Une caméra selfie perforée de 32 MP serait située en haut au centre de l’écran. Une configuration à quatre caméras de marque Zeiss pourrait comporter un capteur Samsung GN1 50MP avec une ouverture f/1,57. Un ultra-large de 48MP, un portrait de 12MP et un tireur de périscope de 8MP le rejoindraient. Sur la base d’images divulguées, ces caméras pourraient être montées dans une bosse de caméra unique. Le système sera également équipé du chipset d’imagerie conçu par Vivo.

Le X70 Pro Plus devrait atterrir avec le Snapdragon 888, une batterie de 4 500 mAh, une charge filaire de 55 W et une prise en charge de la charge sans fil de 50 W.

Vivo X70 Pro et X70 : Spécifications clés

Le Vivo X70 Pro, quant à lui, affine plusieurs de ces spécifications. Il partage apparemment le même écran que le X70, un AMOLED de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2 376 x 1 080. Les mêmes caméras selfie 32MP, caméras de tir principal arrière 50MP, portrait et périscope utilisées sur le Pro Plus sont présentes. Cependant, un capteur 12MP tire des fonctions ultra-larges. Il utiliserait également l’Exynos 1080 couplé à une batterie de 4 450 mAh et une charge filaire de 44 W.

Enfin, le Vivo X70 utilise également un appareil photo selfie 32MP mais n’en porte que trois sur le dos. Selon la fuite, il s’agit d’un appareil photo principal de 40 MP, d’un appareil photo ultra-large de 12 MP et d’un tireur de portrait de 12 MP. Il contient également une batterie légèrement plus petite à 4 400 mAh, mais comprend une charge filaire de 44 W. En termes de puissance de traitement, le X70 pourrait arriver avec un Dimensity 1200 ou un Exynos 1080.

La série Vivo X70 fera ses débuts le 9 septembre, alors attendez-vous à en savoir plus sur les prix, la disponibilité et les configurations de chaque téléphone plus tard cette semaine.