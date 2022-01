Trois qualifications que chaque investissement privé DOIT réussir

J’avais les larmes aux yeux, mais je n’ai pas jeté un coup d’œil. Je ne pouvais pas. Cela aurait été trop embarrassant.

C’était la fin de la journée à mon école de pompiers, et nous étions tous en train de nettoyer l’équipement. Je nettoyais des outils à main quand j’ai laissé tomber un marteau sur une tête de hache…

Et mon annulaire droit se trouvait entre ces deux morceaux de métal…

Vraiment, j’ai à peine laissé tomber le marteau, mais c’était assez de force pour écraser le bout de mon doigt dans quelque chose qui vous retournerait l’estomac. C’était l’une de ces expériences douloureuses qui s’enracinent dans votre tête.

C’était peut-être une bonne leçon, car je n’ai pas perdu un doigt. À ce jour, chaque fois que je manipule des outils ou à proximité d’équipements lourds, je suis extrêmement prudent.

Ce sont des expériences comme celle-ci, où vous ressentez une douleur personnelle, lorsque certaines des meilleures leçons sont apprises.

Semblable à ma rencontre hache contre masse, j’ai eu de nombreuses expériences d’investissement douloureuses. Je peux vous raconter des centaines d’histoires d’entreprises d’investissement qui ont échoué au cours de la dernière décennie.

J’ai beaucoup appris.

Et voici le secret…

Bien qu’il y ait beaucoup de choses que j’examine lors de l’évaluation d’un investissement possible… avant même de commencer, une entreprise doit réussir le premier test.

Le premier test ne comprend que trois « qualificatifs »…

D’après mon expérience, si une entreprise ne peut pas résister à ces trois choses, alors votre argent est mieux ailleurs.

Voici les trois « qualificatifs » que j’utilise :

1. Emplacement

C’est le qualificatif le plus simple.

J’investis uniquement dans des entreprises situées dans des pays dotés d’un véritable État de droit et d’écosystèmes financiers standardisés.

Fondamentalement, je souhaite investir dans une entreprise située dans une juridiction qui offrira en fait une voie équitable vers une solution en cas de problème.

Du point de vue américain, voici ma liste de pays dans lesquels j’envisagerais d’investir (pour les entreprises privées). Ce n’est évidemment pas une liste complète. Je me concentre généralement toujours sur les États-Unis, mais il y a parfois de rares opportunités dans d’autres juridictions :

États-Unis Canada Royaume-Uni, Australie, Irlande, Nouvelle-Zélande Allemagne, Suisse Danemark, Pays-Bas, Norvège, Suède, Finlande

Gardez à l’esprit qu’investir dans l’un de ces pays s’accompagne de barrières linguistiques, de devises différentes, de pratiques commerciales / d’étiquettes diverses et de défis géographiques (problèmes de fuseau horaire).

J’ai personnellement investi dans des entreprises dans plus d’une douzaine de pays. Je peux vous dire de première main que cela ne vaut tout simplement pas la peine de rechercher des opportunités qui n’offrent pas une protection juridique réaliste.

Vous ne pensez jamais que vous impliquerez des avocats dans un investissement… mais si vous êtes un investisseur sérieux, vous finirez par avoir un avocat sur mandat.

2. Évaluation

Une fois que vous avez trouvé une entreprise dans une juridiction avec laquelle vous vous sentez à l’aise, vous pouvez effectuer une vérification rapide de l’évaluation.

En tant qu’investisseur débutant qui s’attend à ce que de nombreux investissements échouent, vous devez vous familiariser avec des potentiels de sortie réalistes. Vous avez besoin que vos investissements gagnants rapportent au moins dix fois votre investissement initial.

Avec autant d’entreprises vouées à l’échec, c’est ce qui permettra à l’ensemble de votre portefeuille de réussir.

Le moyen le plus rapide de le faire est d’ajouter un « zéro » à l’évaluation actuelle d’un investissement.

Donc, si une entreprise lève des fonds et est actuellement évaluée à 10 millions de dollars… il vaut mieux qu’elle puisse être rachetée ou devenir publique pour une évaluation supérieure à 100 millions de dollars.

(Comment trouvez-vous cela ? C’est un sujet qui mérite son propre espace. Restez à l’écoute !)

C’est probablement l’erreur n°1 que commettent les investisseurs débutants en capital-risque : ils investissent dans des sociétés dont les valorisations sont irréalistes.

3. Équipe

Une fois que vous vous êtes familiarisé avec l’emplacement et l’évaluation d’une entreprise, il est temps de faire un peu de travail.

Ne vous inquiétez pas, cela ne devrait pas prendre plus de 30 minutes.

Vous souhaitez connaître le parcours du ou des fondateurs de l’entreprise.

En plus d’une recherche générale sur Internet, consultez les pages sociales des fondateurs (LinkedIn, Twitter, etc.). Jetez un œil à leurs entreprises passées. Vous voulez avoir une compréhension générale des raisons pour lesquelles les fondateurs de l’entreprise collectent des fonds (et n’investissent pas les leurs !).

Autres qualifications…

Il existe des centaines d’autres critères que vous devriez rechercher lorsque vous envisagez d’investir dans une entreprise privée (et je les couvrirai dans ces pages au cours des semaines et des mois à venir).

Cependant, si vous ne commencez pas par les trois ci-dessus, vous pourriez faire une grosse erreur coûteuse !

