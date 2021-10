Trois raisons de commencer à prendre la sécession au sérieux

par Ryan McMaken, Institut Mises :

Le mois dernier, le Center for Politics de l’Université de Virginie a publié une nouvelle étude qui a montré que, au moins parmi les personnes interrogées, «environ 4 sur 10 (41%) de Biden et la moitié (52%) des électeurs de Trump au moins assez d’accord qu’il est temps de diviser le pays, en favorisant les États bleus/rouges faisant sécession de l’union. »

De plus, les majorités dans les deux groupes ont convenu qu’il y avait « de nombreuses personnes radicales et immorales qui essayaient de ruiner les choses » et qu’« il est du devoir de chaque vrai citoyen d’aider à éliminer le mal qui empoisonne notre pays de l’intérieur ».

On pourrait conclure que les gens qui pensent que les choses vont généralement bien dans un pays ne sont pas tellement préoccupés par « le mal à l’intérieur » qu’ils pensent qu’il est temps de « diviser le pays ».

Il semble que le président Biden n’ait finalement pas réussi à «unir» le pays, malgré ses promesses qu’il est «temps de guérir en Amérique» et qu’il sera «un président qui ne cherche pas à diviser, mais à unifier». Il semble plutôt que le pays embrasse une division difficile sur une variété de problèmes, les mandats de vaccination et les droits parentaux dans l’éducation publique n’étant que les plus actuels.

À ce stade, il n’y a aucune raison de croire que ces divisions vont tout simplement disparaître. La sécession est susceptible de devenir encore plus courante, comme cela s’est produit ces dernières années, et alors que l’ancien « consensus libéral » du milieu du vingtième siècle recule de plus en plus dans un passé lointain.

Au contraire, l’expérience pointe de plus en plus vers la séparation, même si de tels événements semblent lointains. Dans le monde réel, après tout, des changements politiques majeurs peuvent survenir soudainement et de manière inattendue. En 1987, la plupart des Soviétiques pensaient encore que l’URSS continuerait d’exister pendant encore de nombreuses décennies, voire des siècles. Pour cette raison, il est maintenant temps de commencer à poser les questions difficiles sur la sécession et sur la manière dont les questions militaires et financières peuvent être traitées.

Compte tenu de tout cela, nous voyons trois raisons principales pour lesquelles il est de plus en plus imprudent d’ignorer la sécession comme une possibilité sérieuse.

La sécession s’est généralisée

La première raison pour laquelle nous devons maintenant prendre la sécession au sérieux est qu’elle n’est plus un sujet de discussion uniquement parmi les plus radicaux.

En 2014, par exemple, un quart des personnes interrogées ont déclaré qu’elles pensaient que leur État devrait faire sécession. En 2018, 39 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles pensaient qu’un État devrait « avoir le dernier mot » quant à savoir si cet État reste ou non une partie des États-Unis. En 2020, plus d’un tiers des personnes interrogées ont déclaré que les États avaient légalement le droit de faire sécession.

Les conservateurs traditionnels suggèrent de plus en plus la possibilité, de Rush Limbaugh à Dennis Prager. En effet, la semaine dernière encore, Prager a admis que la sécession offre une chance de vivre dans un pays qui reflète mieux ses propres valeurs. Si la sécession se produisait, Prager a déclaré: «Je vivrais dans un État régi par les valeurs judéo-chrétiennes par rapport à un État régi par les valeurs de gauche.» Même les conservateurs âgés commencent à saisir l’idée : la séparation apporte le choix, et le choix vaut mieux que les notions figées de « patriotisme ».

En effet, il semble que ce ne soit pas une coïncidence si des agents conservateurs plus âgés comme Prager ont été parmi ceux qui tardent à accepter l’idée de sécession. Selon le sondage 2020 de Zogby sur la sécession, les attitudes favorables à la sécession diminuent à mesure que le groupe interrogé vieillit. Dans le groupe des 18-29 ans, une majorité (52 %) pense que les États ont légalement le droit de faire sécession. Dans le groupe des plus de 65 ans, le nombre n’est que de 23 pour cent. En d’autres termes, le dogme de l’unité nationale est un dogme des générations plus âgées. Non seulement la sécession est de plus en plus courante, mais elle pourrait aussi être la vague de l’avenir.

Pendant ce temps, les membres du Congrès, dont Steven Holt de l’Iowa et Marjorie Taylor Greene de Géorgie, parlent maintenant ouvertement de la sécession. Ils ne diraient pas cela s’ils pensaient que leurs électeurs n’étaient pas d’accord avec eux.

De plus, nous pourrions mesurer la croissance de la position sécessionniste par le nombre d’experts qui ressentent désormais le besoin de la condamner. Il était une fois, la sécession était considérée comme si « là-bas » qu’elle ne méritait guère d’attention. Plus maintenant. De nos jours, les experts conservateurs de Beltway ressentent le besoin d’en parler sur Fox News.

Les syndicalistes de gauche veulent diriger votre vie

Une deuxième raison de prendre la sécession au sérieux est le fait que la gauche ne semble rien apprendre de la montée du séparatisme. Tout comme de nombreux Américains semblent adopter une position opposée à la règle du centre, la gauche double l’idée qu’une plus grande autonomie locale ne doit pas être tolérée.

Un exemple clair de ceci est le John Lewis Voting Rights Advancement Act présenté au Sénat américain. La législation, si elle est adoptée, donnerait à Washington de vastes nouveaux pouvoirs pour réglementer et contrôler la façon dont les États mènent leurs propres élections. À l’origine, bien sûr, les gouvernements des États avaient un contrôle presque total sur la façon dont les élections étaient gouvernées et conduites dans chaque État. Cela a du sens dans un pays qui a commencé comme un ensemble de républiques souveraines. Tout comme les États membres de l’UE mènent leurs élections d’une manière contrôlée localement, il en était de même autrefois pour les États-Unis. Au fil du temps, comme dans la plupart des domaines politiques, le gouvernement fédéral a exercé un plus grand contrôle. Mais avec le Voting Rights Advancement Act, le contrôle local sur les élections serait pratiquement aboli, la plupart des changements étant soumis à un imprimatur fédéral.

Naturellement, l’opposition à la soumission des élections des États au contrôle fédéral est dénoncée comme étant motivée par le racisme et d’autres objectifs néfastes. Et cela reflète l’opposition de la gauche à la sécession et à la décentralisation en général. L’idée est « nous ne pouvons pas laisser ces gens gérer leurs propres affaires, car ils sont sûrs d’utiliser des prérogatives locales pour le mal ».

Par exemple, en condamnant la sécession dans le magazine New York, le stratège démocrate Ed Kilgore a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de laisser les gens faire grand-chose sans la « surveillance » fédérale. Il écrit:

Alors pourrions-nous nous séparer plus ou moins paisiblement cette fois-ci ? Peut-être, mais comptez-moi quand il s’agit d’accepter un divorce national…. [H]Comment pourrais-je accepter avec joie l’assujettissement accéléré des femmes et des personnes de couleur dans une nouvelle Amérique rouge adjacente, pas plus que les abolitionnistes ne pouvaient accepter la poursuite et l’expansion de l’esclavage qu’ils haïssaient ? Serait-il vraiment sûr de vivre près d’un pays fou de carbone dans lequel le déni du changement climatique était un article de foi ? Et pourrais-je jamais croire qu’un « voisin » dont les dirigeants et les citoyens croyaient que leurs politiques reflétaient l’ancienne volonté immuable du Tout-Puissant laisserait nos barrières intactes ?

Kilgore peut à peine contenir son mépris. Il pourrait aussi bien dire : « Si ces troglodytes rouges de l’État ont la liberté, ils adopteront sûrement une dystopie raciste et misogyne qui remplit l’air de vapeurs toxiques. Ce sont des fanatiques religieux, après tout !

Quiconque ne veut pas vivre sa vie en étant soumis aux caprices d’hommes comme Kilgore devrait prendre ses quelques instants de franchise comme un avertissement inquiétant. Ces gens n’accepteront jamais « avec joie » l’autonomie gouvernementale en dehors de la compétence de Washington, car ils l’assimilent littéralement à l’esclavage et à la haine des femmes.

En d’autres termes, plus la gauche condamne la sécession en détail – comme elle doit le faire maintenant parce que les moqueries dédaigneuses ne fonctionnent plus – elles ne font que fournir des raisons supplémentaires pour lesquelles la sécession est probablement la seule véritable solution au clivage national.

