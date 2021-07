Trois raisons pour lesquelles l’Allemagne a échoué à l’Euro

in

Lorsque l’on regarde les performances décevantes de l’Allemagne à l’Euro, il y a environ quelques dizaines de raisons pour lesquelles l’équipe n’a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale, mais certaines se sont démarquées plus que d’autres.

Jetons un coup d’œil à quelques idées sur les raisons pour lesquelles l’Allemagne s’est enflammée dans un tournoi qui – tout d’un coup – semblait avoir été mis en place pour qu’ils volent. Honnêtement, nous aurions pu citer 30 raisons pour lesquelles les choses n’ont pas fonctionné, mais qui veut lire ce genre de manifeste.

Une perte de forme collective de trop d’étoiles

Aussi facile qu’il soit de rejeter toute la faute sur Joachim Löw, les joueurs doivent en assumer – et en accepter – une partie.

Sortir de la phase de groupes n’était pas une certitude et cela n’a presque pas eu lieu. L’équipe avait ses propres défis inhérents (voir ci-dessous), mais la seule grâce salvatrice aurait pu être le talent de l’équipe à la hauteur des attentes.

Au lieu de cela, une crise s’est propagée d’un joueur à l’autre comme un virus. Leroy Sane, Serge Gnabry, Ilkay Gundogan et Timo Werner ont été parmi les joueurs à ne jamais se mettre sur la bonne voie.

Thomas Müller a reçu un coup et a ensuite lutté puissamment contre l’Angleterre. Matthias Ginter et Antonio Rudiger se sont également battus contre les Trois Lions. Joshua Kimmich n’a pas semblé aussi percutant en jouant large.

Löw était réticent à utiliser Leon Goretzka et cela a probablement joué un rôle dans la raison pour laquelle le milieu de terrain du Bayern Munich n’a pas pu maintenir son excellent départ contre l’Angleterre car il n’a jamais eu la chance de nouer un quelconque type de partenariat avec Toni Kroos au milieu de terrain. Robin Gosens était une montagne russe et Kroos était aussi de haut en bas.

On pourrait imaginer que les seuls joueurs qui ont vraiment maintenu leur cohérence respective étaient Mats Hummels et Manuel Neuer – et même alors, Hummels a eu quelques moments regrettables malgré son excellent jeu dans l’ensemble.

En un mot, c’était une période horrible pour plusieurs joueurs à lutter et c’est devenu beaucoup trop difficile à surmonter pour l’équipe.

Avoir le meilleur milieu de terrain défensif du monde sur la liste et ne pas l’utiliser à ce titre – malgré ce dont l’équipe aurait pu avoir besoin en position – a rendu Joshua Kimmich moins percutant. Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Le mariage au 3-4-3

Soyons honnêtes… Löw a poussé cette formation dans la gorge de tout le monde malgré de nombreuses preuves que l’obtention des meilleurs joueurs XI sur le terrain pourrait nécessiter un look différent.

La ligne de front n’a jamais – même contre le Portugal – semblé parfaitement à l’aise d’opérer dans cet alignement. Les plus grandes forces de joueurs comme Gnabry et Sane ont été annulées en les faisant jouer plus étroit.

Kimmich – sans doute le meilleur joueur d’Allemagne – a vu son efficacité limitée en étant épinglé sur le flanc droit.

Les défenseurs, alors qu’ils essayaient, se sont souvent retrouvés hors de position ou incapables de gérer efficacement la pression.

De plus, Müller et quiconque Löw s’alignait sur l’attaquant aurait pu opérer en tandem au centre sans qu’un joueur ait besoin de rester haut et collé à la ligne de fond de l’opposition.

Le 3-4-3 a empêché l’Allemagne de tirer le meilleur parti des talents de son alignement. De plus, la formation n’a jamais permis à l’Allemagne de profiter pleinement de la vitesse de joueurs comme Werner, Sane, Gnabry, Havertz et Musiala.

Un manager qui vient de perdre son sens… il y a longtemps

Il était évident dès le début que les joueurs Gundogan et Gnabry n’étaient pas en forme ou mal à l’aise de jouer dans les rôles qui leur ont été confiés. Lorsque Lukas Klostermann s’est blessé, la seule option viable qui restait à l’arrière droit / arrière droit était de déplacer Kimmich – affaiblissant le milieu de terrain, ce qui était extrêmement évident contre l’Angleterre.

Pourtant, il y avait de nombreux signes dans les matchs amicaux menant à l’Euro et pendant la phase de groupes que les choses n’allaient pas. S’il y avait des raisons d’être optimiste avant le match contre l’Angleterre, il y avait aussi BEAUCOUP de raisons de douter. Tous les signes d’échec étaient là.

Plus que tout, cependant, Löw a perdu son sens de l’alignement et du match. Ce qu’il a fait fonctionner à partir de son ère d’or personnelle (2008-2017) n’a fonctionné à aucun moment au cours des quatre dernières années. Qu’il s’agisse de communication, d’enseignement, de coaching, de composition d’équipe, de chimie, de formations ou autre, les choses n’ont pas cliqué.

Les fans allemands ont été laissés pour compte dans l’espoir que les choses s’arrangeraient à un moment donné au cours des quatre dernières années. Ils ne l’ont jamais fait. Ils sont devenus bien pires et se sont finalement suffisamment stabilisés pour empêcher l’Allemagne de toucher le fond.