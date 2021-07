Trois raisons pour lesquelles l’Allemagne peut remporter la Coupe du monde 2022

Avec quatre années de mauvaises décisions derrière elle, l’Allemagne peut désormais vraiment se concentrer sur sa prochaine ère.

Malheureusement pour Die Mannschaft, cette nouvelle vague doit s’accélérer tôt, car nous ne sommes qu’à un an de la Coupe du monde 2022.

Au cours des prochains mois, le nouveau manager Hansi Flick devra formellement consolider ses plans, son personnel, sa liste et sa stratégie. Sachant comment fonctionne le joueur de 56 ans, il commencera immédiatement à nouer des relations avec les joueurs et à élaborer sa stratégie pour remporter la Coupe du monde de l’année prochaine.

Après quatre ans de mauvaise gestion, comment Flick le fait-il fonctionner ? Eh bien, voici trois raisons de croire que l’Allemagne peut réellement réussir – contre toute attente (et quelque Phil Collins de l’époque des années 80 pour vous donner une bande-son) :

Maintenant que je t’ai aidé à te donner quelque chose à chanter sans réfléchir aujourd’hui, passons aux choses sérieuses.

Hansi Flick – oui, l’homme lui-même est une raison

Non seulement Flick s’est avéré être un maître stratège – les théoriciens du chapeau en papier d’aluminium vous diront que Flick a peut-être plus à voir avec la victoire de la Coupe du monde 2014 que Joachim Löw – mais l’ancien manager du Bayern Munich offre une touche plus personnelle et humaine avec son style de gestion.

Bien sûr, Flick est exigeant et il a de grandes attentes pour ses joueurs, mais il a également un style unique pour établir des relations et communiquer qui libère la plupart des joueurs de toute tension patron/employé.

Si vous pensez à la façon dont il a uni un vestiaire amer et confus en Bavière – et les a transformés en sextuple vainqueurs – il n’y a aucune raison de penser qu’il ne peut pas établir le même type de sentiment au sein de l’équipe allemande.

De plus, Flick a reçu une arme extrêmement précieuse – le temps. Le manager a repris le Bayern Munich à la volée et sans aucune assurance qu’il était autre chose qu’un gardien. Alors que certains fans aspiraient à ce que Jose Mourinho, Mauricio Pochettino ou Erik ten Hag prenne la barre, tout ce que Flick a fait a été de reconstruire l’une des grandes équipes du Bayern Munich de tous les temps.

Une liste prête à être dirigée

Pendant son séjour au Bayern Munich, Flick voulait que le club signe Kai Havertz et Timo Werner. Il a également reconnu la meilleure façon d’utiliser Thomas Müller et a aidé Der Raumdeuter à vivre l’une des périodes les meilleures et les plus efficaces de sa carrière. Flick a également été le premier entraîneur à reconnaître le potentiel de faire équipe avec Joshua Kimmich et Leon Goretzka au milieu de terrain central – un élément fondamental pour la nouvelle Allemagne.

Lorsque Joachim Löw a coupé sans cérémonie – et prématurément – ​​Müller, Mats Hummels et Jerome Boateng, il a quitté l’équipe sans cœur, sans caractère, sans leadership et sans identité. Assurément, Flick construira ses listes en tenant compte de ces aspects d’une équipe.

Vous pouvez déjà deviner que Flick a regardé les performances infructueuses de l’Allemagne aux Championnats d’Europe et a élaboré ses plans sur la meilleure façon d’utiliser les joueurs, quels joueurs doivent être recrutés et quels joueurs doivent partir.

Ne vous y trompez pas, l’Allemagne a le talent pour être un facteur majeur de la Coupe du monde – et maintenant ils auront un manager qui a une idée de la meilleure façon de l’utiliser.

Le talent – ​​à l’ère du football – est là, mais les joueurs ont besoin de quelqu’un pour leur montrer le chemin.

Flick peut être ce gestionnaire.

Les puissances mondiales se stabilisent

La France a connu une épopée sur le terrain alors que les joueurs se chamaillaient ouvertement – ​​et dans les tribunes où les parents se disputaient. Il y a au moins un doute quant à savoir si Didier Deschamps a perdu la foi de certains joueurs et à vrai dire, la France n’avait pas l’air si invincible comme en 2018.

Angleterre? Éminemment battable.

Italie? Assurément capable d’être vaincu.

Belgique? Fermer, mais pas de cigare.

Espagne? Rien de spécial (6-0 n’arrivera pas sous la surveillance de Flick).

Les Pays-Bas? MDR.

Suède, Suisse, Portugal, etc? Tout peut être démonté.

D’accord, donc si vous regardez le prochain joueur majeur, vous regardez le Brésil, qui sera, encore une fois, incroyablement talentueux, mais très imparfait.

La Coupe du monde 2022 est là pour l’emporter… qui va intervenir pour l’attraper ? À ce stade, je ne sais pas, mais l’Allemagne a autant de chances que n’importe qui, surtout avec Flick en tête.