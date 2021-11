Trois raisons pour lesquelles les Lakers ne peuvent pas échanger contre Damian Lillard des Trail Blazers

Chaque fois qu’une star de la NBA devient disponible en tant qu’agent libre ou cible commerciale – ou, vraiment, pourrait éventuellement devenir disponible à un moment donné dans le futur – les Lakers sont automatiquement connectés à ce joueur. Les images Photoshop standard atteignent rapidement les médias sociaux et les faux métiers sont construits.

Damian Lillard a reçu ce traitement, bien sûr. La star des Trail Blazers a exprimé sa frustration face à l’état de son équipe après que Denver ait battu Portland au premier tour des éliminatoires de la NBA 2021 malgré l’absence de Jamal Murray et Will Barton. Ses commentaires étonnamment directs ont amené les fans et les analystes à se demander s’il envisagerait de demander un échange pendant l’intersaison.

« Là où nous en sommes n’est pas assez bon pour gagner un championnat si ce n’est pas assez bon pour sortir d’une série de premier tour avec deux de leurs trois ou quatre meilleurs joueurs qui ne sont pas sur le terrain », a déclaré Lillard.

Les spéculations sur le statut de Lillard et la possibilité de rejoindre les Lakers sont à nouveau passées à la vitesse supérieure après que Chris Haynes de Yahoo Sports a récemment rapporté la réunion estivale de Lillard avec LeBron James et Anthony Davis.

« ‘Bron m’a demandé ce que je pensais de ma situation, et je lui ai dit ce que je vous dis : que je veux juste être en mesure de tout gagner », a déclaré Lillard à Haynes. «Il m’a peint le tableau que si je devais partir, la situation pourrait ressembler à ceci. Il ne m’a pas dit de venir à LA, et il ne m’a rien dit que je ne sache déjà, à part à quoi cela pourrait ressembler.

« Je lui ai dit: » Je sais que si je devais jouer avec vous tous, je sais que cela fonctionnerait à cause de mes compétences « , et qui je suis et qui ils sont. »

Euh-oh. Les gens de Portland devraient-ils s’inquiéter? Non, pas vraiment. Il y a trois grandes raisons pour lesquelles Lillard ne se rendra pas de sitôt à Los Angeles.

Damian Lillard veut gagner un championnat avec les Trail Blazers

Alors que Lillard a reconnu qu’il savait comment il s’intégrerait aux côtés de James et Davis, il a également dit à Haynes qu’il hésitait à rejoindre toute version d’une « super équipe ».

« Je suis sûr que ce serait génial de jouer avec LeBron et AD et de jouer sur un grand marché, mais aussi attrayant que cela puisse paraître et aussi amusant que cela puisse être, je ne sens pas dans mon cœur que c’est qui je suis ou où j’appartiens », a déclaré Lillard. «Et une chose que je tiens à souligner, c’est que cette décision n’a pas été prise par confort. Je n’ai pas peur de sortir de ma zone de confort parce que je vais vivre ici quand j’aurai fini de jouer malgré tout. J’ai pris ma décision en fonction de ce que je veux réellement faire.

Il a fait écho à ce sentiment lors d’un freestyle sur « Bars On I-95 », rappant que « Moi, ne pas vouloir rejoindre une super équipe pourrait finir par être mon talon d’Achille ».

Lillard a également rejeté l’idée de jouer pour d’autres prétendants au titre. Après que les fans des 76ers ont applaudi Lillard lors d’un match au Wells Fargo Center, le sextuple All-Star a déclaré aux journalistes que c’était « drôle » à entendre. Lillard est certainement conscient que les Sixers le convoitent, mais un « amour fraternel » ne changera pas sa position.

« Je sais ce que c’est et je sais de quoi il s’agit. Mais je suis un Trail Blazer », a déclaré Lillard (via Tim Bontemps d’ESPN). « J’apprécie l’amour. J’apprécie le respect qu’ils ont montré et le désir ou quoi que ce soit, mais j’ai 10 orteils à Rip City, et je l’ai dit maintes et maintes fois et ce soir j’en ai ri pendant les onze de départ mais c’était tout.

La mission de Lillard apporte un titre à Portland. Il a regardé Giannis Antetokounmpo remporter un championnat avec les Bucks, et il veut vivre une expérience similaire avec la seule franchise qu’il ait jamais connue.

« Je veux gagner un championnat ici. Et à cause de ce que je ressens à ce sujet, je ne sais pas à quel point ce serait gratifiant pour moi à ce stade si je gagnais ailleurs », a déclaré Lillard à Haynes. « Le gagner ici serait l’accomplissement d’une vie pour moi. »

Neil Olshey n’échangera pas Damian Lillard

Le président des opérations de basket-ball des Trail Blazers, Neil Olshey, n’a jamais semblé intéressé à discuter d’un échange de Lillard en général, mais il n’y a « aucune chance » qu’il échange jamais Lillard aux Lakers, selon Haynes. C’est à peu près aussi définitif que possible.

Olshey a apporté quelques modifications mineures à la liste pendant l’intersaison et n’a jamais envisagé de déplacer Lillard. Son plus grand succès est venu lorsqu’il a embauché Chauncey Billups pour remplacer l’entraîneur de longue date Terry Stotts. Olshey pense que Billups est capable de mener Portland plus profondément dans les séries éliminatoires après des extinctions consécutives au premier tour.

« Chauncey est un leader éprouvé avec un QI de basket-ball d’élite qui a gagné partout où il est allé », a déclaré Olshey en juin. « Il est prêt à relever le défi de développer les habitudes de championnat et l’approche stratégique dont nous avons besoin pour atteindre les attentes et les objectifs de notre franchise. »

Cependant, le début de la campagne 2021-22 a été chaotique. Les Trail Blazers ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs, et tant qu’ils continueront à lutter, les questions quant à savoir si Lillard peut atteindre son objectif ultime à Portland demeureront.

Les Lakers n’ont pas un bon paquet commercial pour Damian Lillard

Disons que Lillard a l’idée de rester avec les Trail Blazers et qu’Olshey change également de ton. Même si cela se produit – encore une fois, rien n’indique que l’une ou l’autre des parties veuille mettre fin à la relation – que pourraient exactement offrir les Lakers qui les placeraient au-dessus des autres prétendants ?

Los Angeles ne va pas échanger James ou Davis. Cela pourrait mettre Russell Westbrook sur la table, mais il ne ferait qu’aider à maintenir Portland dans le même niveau de la Conférence Ouest. Les Lakers ont envoyé leurs meilleurs jeunes joueurs et choix de repêchage afin d’acquérir Davis, il ne reste donc plus grand-chose sur leur liste qui intriguerait les Trail Blazers. (Il convient également de noter que l’appariement des salaires serait un obstacle majeur.)

À moins que les Lakers ne soient extrêmement créatifs et n’impliquent une autre équipe dans ce processus, un accord à succès ne pourrait tout simplement pas avoir lieu. Mais bon, nous aurons toujours les Photoshops.