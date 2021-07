Trois réponses et trois questions de la défaite du Real Madrid aux Rangers

Dimanche nous a donné un premier aperçu de la nouvelle équipe du Real Madrid de Carlo Ancelotti et ce fut une soirée décevante pour le club espagnol, qui a perdu 2-1 à l’extérieur contre les champions écossais des Rangers. Plus que le score, c’était la performance globale qui était préoccupante car Los Blancos étaient dominés du début à la fin. Il y a beaucoup de choses à discuter, alors voici trois questions que nous nous posions avant le jeu et trois autres que nous avons maintenant.

Trois réponses

1. Dans quelle formation le Real Madrid s’installerait-il ?

Avec seulement neuf joueurs seniors dans l’équipe itinérante, la formation de Carlo Ancelotti n’allait jamais nous dire grand-chose. L’entraîneur a dû choisir qui il avait, donc il n’y a presque rien que nous puissions tirer de ce joueur partant ou de ce joueur partant. Mais, la formation allait toujours être plus intéressante. Quelle forme prendrait Ancelotti ? Irait-il pour le 4-3-3 qu’il a amené au Real Madrid en 2013 ? Ben oui, c’est ce qu’il a fait. C’était un 4-3-3 au début de ce match, ce qui est intéressant pour plusieurs raisons. Ce n’est qu’un match, mais il est intéressant de noter que c’est ainsi qu’Ancelotti a constitué son équipe lors du premier match amical ouvert au public de l’été.

2. À quel point les Rangers seraient-ils plus en forme ?

Les Rangers sont bien plus avancés dans leurs préparatifs de pré-saison que le Real Madrid, avec leur premier match de championnat à venir le week-end prochain et avec leur campagne de qualification pour la Ligue des champions également au coin de la rue. Ceci, en revanche, était le premier match amical de pré-saison du Real Madrid, donc les Rangers étaient beaucoup moins rouillés et beaucoup plus en forme aussi. C’est normal lorsqu’il y a une rencontre entre deux équipes à différentes phases de leurs préparatifs de pré-saison. Mais, la différence dans les niveaux d’énergie était grande. Peut-être plus grand que prévu.

3. Comment serait-ce de voir le Real Madrid jouer devant des fans ?

Il s’agissait du premier match du Real Madrid devant une foule depuis son départ pour le Real Betis le 8 mars 2020. Ensuite, le monde a complètement changé. Ils n’ont pas joué devant une foule depuis lors, mais il y avait environ 12 000 fans à Ibrox pour celui-ci. C’était agréable à voir. Nous avons même vu Marcelo interagir et sourire avec certains fans. Cela nous a manqué. Ça fait trop longtemps.

Trois questions

1. Quel sera le rôle de Rodrygo sous Ancelotti ?

Cela arrive chaque été. Un ailier du Real Madrid a un bon match ou marque un but lors d’un match de pré-saison et les fans sont très excités et commencent à prédire des buts à deux chiffres. Mais, il est intéressant de voir qui sera ce joueur chaque été. Cette année, ce pourrait être Rodrygo. Principalement parce qu’il est là et qu’il joue dans ces matchs de pré-saison, alors que Marco Asensio est aux Jeux olympiques et Vinícius est toujours en pause après avoir atteint la finale de la Copa América. Rodrygo a très bien fait pour marquer le premier but de ce match amical, alors qu’il a également connu d’autres bons moments dans le match. Il aura 21 ans en janvier, c’est donc une grosse saison pour le Brésilien. Nous avons vu à quel point ses sommets peuvent être élevés. Voyons s’il peut développer une certaine régularité en 2021/22.

2. Comment se fait-on expulser dans un match amical ?

Oh, Nacho… Comment se fait-on expulser en amical ? Eh bien, il a écopé d’un carton jaune maladroit en première mi-temps, puis en a remporté un deuxième pour un très mauvais défi – surtout pour un match amical – sur Glen Kamara. Ce n’est pas une préoccupation majeure, mais ce n’est pas un bon début pour ce qui devrait être une saison 2021/22 très importante pour Nacho car il cherche à intensifier et à jouer plus de minutes que jamais après les sorties de Sergio Ramos et, probablement, de Raphaël Varane.

3. Comment Ancelotti utilisera-t-il Miguel Gutiérrez et Marcelo ?

Miguel Gutiérrez est sorti du banc dans ce match, mais pas pour remplacer Marcelo. Au lieu de cela, le diplômé de l’académie est allé à l’arrière gauche et a joué derrière le Brésilien alors que le capitaine passait à l’aile gauche. Avec les deux joueurs ensemble sur le même flanc, l’un se démarquait de l’autre et ce n’était pas le Brésilien. Marcelo a aidé un tir de Miguel Gutiérrez qui a rebondi sur le poteau, mais il était frappant de constater à quel point le jeune Espagnol était meilleur. Alors, que se passe-t-il avec lui cette saison, étant donné que le Real Madrid a aussi Ferland Mendy? Et Miguel Gutiérrez obtient-il même une place dans l’équipe première ? Eh bien, il ne sera probablement pas inscrit en tant que joueur senior, afin de garder plus de places disponibles pour les autres, mais je pense que nous verrons Miguel Gutiérrez beaucoup utilisé par Ancelotti.