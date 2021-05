Trois réponses et trois questions de la saison 2020/21 du Real Madrid

Le Real Madrid s’est battu jusqu’au bout, littéralement jusqu’aux dernières secondes de la saison, mais ce n’était pas suffisant car l’Atlético Madrid a remporté le titre de LaLiga Santander pour quitter le Real Madrid sans trophée pour 2020/21. Malgré le manque d’argenterie, il y avait quelques points positifs de cette campagne et quelques raisons d’être optimiste pour l’avenir. Ici, dans cette version macro de “ Trois réponses et trois questions ”, revient un retour sur les questions auxquelles la campagne 2020/21 a répondu et sur les doutes qui persistent dans la perspective de 2021/22.

Trois réponses

1. Le Real Madrid pourrait-il défendre son titre en Liga pour la première fois en plus d’une décennie?

La dernière fois que le Real Madrid a remporté des championnats consécutifs de la ligue, c’était en 2006/07 et 2007/08. Alors, pourraient-ils le refaire cette année, remportant à nouveau un concours que Zinedine Zidane considère comme le plus important? Eh bien, ils se sont rapprochés beaucoup plus qu’il n’y paraissait à un moment donné, invaincus au cours des 18 dernières journées, mais à la fin, le Real Madrid a échoué.

2. Quelqu’un pourrait-il intervenir et aider Benzema?

Pour moi, c’était la grande question qui se posait à la campagne 2020/21. Karim Benzema a été une machine à but dans l’ère post-Cristiano, mais il n’a pas eu beaucoup de soutien du tout. Lors de la première saison post-Cristiano, de 2018/19, Benzema était le meilleur buteur avec 30 buts et le deuxième était Gareth Bale avec 14. En 2019/20, Benzema a ouvert la voie avec 27 buts devant le deuxième Sergio Ramos avec 13, une différence similaire. Mais ensuite, cette année, Benzema a inscrit 30 buts et c’était 23 de plus que quiconque a réussi, alors que Marco Asensio et Casemiro ont terminé en deuxième position avec sept chacun. Benzema a besoin de soutien. Il le mérite aussi.

3. Est-ce que Lucas Vázquez surpasserait Eden Hazard?

Cette question vient de notre aperçu de la saison Managing Madrid 2020/21, au cours de laquelle on nous a tous demandé une prise chaude ou une prédiction audacieuse. Le mien était qu’en raison des problèmes de blessure d’Eden Hazard, Lucas Vázquez jouerait plus de minutes, marquerait plus de buts et fournirait plus de passes que le Belge. Eh bien, Lucas avait 2770 minutes pour les 886 de Hazard et huit passes pour la sienne. Mais Hazard a marqué plus de buts, avec quatre par rapport aux deux de Lucas. Pourtant, cette prédiction s’est avérée plus ou moins juste et, comme je l’ai expliqué quand je l’ai faite, c’était à cause d’un manque total de confiance dans la forme physique de Hazard. Pour la saison prochaine, je n’ai pas beaucoup plus confiance en moi…

Trois questions

1. Que faire avec Eden Hazard?

En parlant de Hazard … si nous pensions que son 2019/20 n’était qu’un blip ponctuel, alors 2020/21 a prouvé que c’était quelque chose de plus sérieux et de plus à long terme. Il ne peut tout simplement pas rester en bonne santé et, même lorsqu’il est capable de jouer deux ou trois matchs de suite, il n’a pas fait beaucoup plus que quelques beaux films et, tous les quelques mois, un but occasionnel. Alors, que fait le Real Madrid avec Hazard maintenant? Après son rire post-Chelsea, beaucoup ont sauté aux conclusions et crié «vendez-le maintenant!» mais c’est irréaliste. Il n’y a pas de marché pour lui, à moins d’avoir un excellent Euro 2020. Alors, s’il ne peut pas être vendu, alors comment le Real Madrid redécouvrira son étincelle en 2021/22? C’est la question la plus difficile à répondre.

2. Qui sera l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine?

Zinedine Zidane part-il? Reste-t-il? Qu’est-ce qui se passe? Il y a eu des rapports contradictoires au cours des dernières semaines de la saison sur l’avenir de l’entraîneur, alors qu’il a lui-même rejeté toutes les discussions sur ses prochains mouvements lors de ses apparitions en conférence de presse, insistant à la place sur le fait qu’il voulait simplement se concentrer sur la tentative de gagner la Liga. La saison est maintenant terminée et c’est le plus gros point d’interrogation que nous ayons. Même si Los Blancos n’a rien gagné, Zidane ne sera sûrement pas limogé. La décision lui appartient. Mais est-il prêt à passer à nouveau? Seuls lui et une poignée de personnes ont maintenant la réponse à cela.

3. Que se passe-t-il avec les prêtés?

Le Real Madrid a prêté beaucoup de joueurs cette saison, huit au total. Je les ai divisés en trois catégories. Ceux qui ont eu de très bons prêts, c’est Brahim Díaz et Borja Mayoral. Ceux qui avaient des prêts médiocres, avec des hauts et des bas, à savoir Gareth Bale, Martin Ødegaard et Luka Jović. Ensuite, ceux qui ont eu de mauvaises expériences de prêt, à savoir Takefusa Kubo, Jesús Vallejo et Reinier. Que se passe-t-il ensuite avec eux? Cela constituera une grande partie de la planification estivale du Real Madrid, car il cherche à tirer profit de certains noms et à déterminer si d’autres méritent une place dans l’équipe première pour la saison prochaine.