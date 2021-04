Trois réponses et trois questions de la trêve internationale de mars

Voici une édition spéciale de la colonne des trois réponses et trois questions d’Euan McTear, en examinant certaines des questions que nous avons eues lors de cette série de matches de la FIFA qui ont depuis été répondues et en examinant trois nouvelles questions que la trêve internationale de mars a soulevées.

Trois réponses

1. Combien de minutes les joueurs du Real Madrid auraient-ils accumulé?

Il n’y avait en fait que six joueurs du Real Madrid avec leur pays au cours de cette pause internationale, limitant les risques que le virus de la FIFA fasse des ravages. Même quand même, la grande préoccupation des fans du Real Madrid était de savoir combien de minutes les internationaux du club allaient accumuler, en particulier avec d’énormes matches à venir début avril. Les joueurs absents en service international peuvent être classés dans cet ordre en termes de nombre de minutes jouées: Luka Modrić (216 minutes), Thibaut Courtois (180), Raphaël Varane (180), Sergio Ramos (49), Ferland Mendy ( 0) et Andriy Lunin (0). Toni Kroos est également parti avec l’Allemagne, mais s’est blessé le premier mardi de la trêve internationale et est rentré en Espagne.

2. Verrait-on une équipe espagnole sans Real Madrid?

Il n’y avait qu’un seul joueur du Real Madrid dans l’équipe espagnole de Luis Enrique pour cette trêve internationale et c’était Sergio Ramos, qui est entré dans la pause avec quelques problèmes de blessures (et nous y reviendrons plus tard…). Il y avait donc de bonnes chances d’assister à un match d’Espagne sans la présence d’un joueur du Real Madrid. Et nous l’avons fait. Bien que Ramos ait joué quelques minutes lors du premier match contre la Grèce et lors du dernier match contre le Kosovo, il n’a pas joué du tout contre la Géorgie. Pas depuis l’Espagne contre le Luxembourg le 9 octobre 2015, l’Espagne n’avait joué sans un seul joueur du Real Madrid, 41 matches auparavant. Ce n’est pas une équipe très Real Madrid Espagne en ce moment. Ce n’est pas non plus très basé sur la Liga, en fait.

3. Modrić battrait-il le record de la Croatie?

Luka Modrić est entré dans cette pause internationale prêt à entrer dans l’histoire, et il l’a fait. Darijo Srna détenait le record de l’équipe nationale croate du plus grand nombre de sélections avec le pays, de 134. Modrić est entré dans cette pause internationale avec 133, il a donc égalé puis dépassé le défenseur à la retraite pour établir un nouveau record de 136. Comme l’a montré la fédération croate l’équipe une vidéo des faits saillants de Modrić, il est devenu ému et déchiré. Pas étonnant. C’est tout un exploit.

Vous allez adorer cette vidéo: fraîchement couronné comme le joueur croate le plus capé, @ lukamodric10 montre ses émotions les plus profondes, ses coéquipiers lui faisant une ovation debout après avoir regardé le moment fort de l’incroyable carrière internationale de Luka. Passion à l’état pur. #Famille pic.twitter.com/YVLt1mxNsb – HNS (@HNS_CFF) 27 mars 2021

Trois questions

1. Qu’est-ce qui se passait avec Sergio Ramos?

Ok, allons-y. Qu’est-ce qui se passait avec Sergio Ramos cette pause internationale? Revenons juste avant la pause, lorsque ce que Zinedine Zidane a décrit comme un «inconfort» a empêché Ramos de se rendre pour le match à Vigo. Mais, apparemment complètement rétabli, il est parti avec l’équipe nationale, où il poursuit record après record. Seulement, Ramos n’était pas assez en forme pour jouer les 90 minutes complètes du premier match de l’Espagne contre la Grèce et est sorti à la mi-temps. «Gestion des procès-verbaux», ont appelé des sources du camp espagnol. Ensuite, il n’a pas joué du tout contre la Géorgie et n’est intervenu que pendant les cinq dernières minutes contre le Kosovo. «C’était une décision technique», a déclaré le numéro deux de Luis Enrique, Jesús Casas. Cependant, sa brève apparition a suffi pour amener Ramos à 180 apparitions internationales, le plaçant juste quatre derrière le record de tous les temps. Et puis… jeudi, nous avons appris que Ramos s’était blessé au mollet. Comme l’a dit le joueur lui-même, c’est lors d’un entraînement d’après-match qu’il a effectué sur le terrain de La Cartuja. Ce fut une pause internationale très mouvementée pour Ramos et qui soulève de nombreuses questions. Aurait-il dû partir avec l’Espagne? Était-il suffisamment rétabli pour avoir joué? Est-il venu contre le Kosovo juste pour le rembourrage des statistiques? Est-il toujours le premier choix de Luis Enrique? Fondamentalement, qu’est-ce qui se passait f ** k?

2. Kroos prend-il sa retraite d’Allemagne?

Kroos n’a pas joué avec l’Allemagne cette pause internationale car il a subi une blessure avant même que la pause ne commence. Mais, il était à la une en Allemagne lors de ces éliminatoires de la Coupe du monde pour une raison, la plus accrocheuse à cause d’un rapport de Bild affirmant qu’il prendrait sa retraite après le Championnat d’Europe cet été. Pour le Real Madrid, ce serait le bienvenu. Kroos a eu une magnifique carrière internationale, mais s’il peut passer le reste de son contrat actuel – qui court jusqu’en 2023 – en se concentrant sur les affaires du club, c’est encore mieux.

3. Bale s’attend-il vraiment à revenir?

Les pauses internationales produisent toujours des citations intéressantes, car les joueurs parlent plus ouvertement aux côtés de leurs attachés de presse internationaux qu’à côté de ceux de leur club. Gareth Bale l’a prouvé une fois de plus, en discutant beaucoup avec les médias pendant son service au Pays de Galles. Et le joueur de Tottenham en prêt a parlé de son retour potentiel pour le Real Madrid en 2021/22 pour la dernière année de son contrat. Il a déclaré: «Le Real Madrid est mon club parent et, pour autant que j’aie accepté, j’ai été prêté avec Tottenham jusqu’à la fin de la saison et j’y retourne. C’est le plan jusqu’à présent. La raison pour laquelle je suis parti était parce que je voulais jouer à des jeux, me remettre en forme et profiter de mon football. Évidemment, l’été prochain, je retournerai au Real Madrid et nous partirons de là. Eh bien, c’est certainement à surveiller. Nous verrons.