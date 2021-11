Trois réponses et trois questions de la victoire du Real Madrid sur Grenade

Le Real Madrid est revenu de la trêve internationale de novembre avec une grande victoire, battant Grenade 4-1 à l’extérieur pour une 13e victoire consécutive contre l’équipe andalouse. Avec le retour du football de club, il y a beaucoup de points de discussion à explorer et c’est ce que nous faisons ici à travers trois questions et trois réponses.

Trois réponses

1. À quel point les internationaux seraient-ils fatigués ?

Le premier match de retour après une pause internationale est toujours une peau de banane. Pour le Real Madrid, c’est particulièrement vrai maintenant que Karim Benzema est de retour pour la France et que Vinícius a reçu un appel de dernière minute pour partir avec le Brésil. Au début de ce match, aucun des attaquants vedettes de Los Blancos n’avait l’air brillant. Mais, ce n’était peut-être pas de la fatigue, étant donné que Benzema et Vinícius ont tous deux grandi dans le match. Quant à certains des autres internationaux, Luka Modrić est le Duracell Bunny, tandis que le seul joueur qui avait besoin de repos était Éder Militão et c’était un bon match pour lui de le recevoir, avec Nacho intervenant avec confiance.

2. Verrions-nous un camée Vallejo ?

Étant donné que Militão était reposé pour celui-ci, même s’il faisait toujours partie de l’équipe itinérante, c’était Nacho et David Alaba au centre de la défense et ils étaient solides, avec le seul but – ou même chance, qui leur a été concédé à tous les deux. sur le terrain grâce à une déviation malchanceuse. Le repos de Militão signifiait que Jesús Vallejo était l’option du défenseur central pour quitter le banc lorsque l’occasion s’est présentée de faire sortir Alaba, ce qui signifie que le joueur de 24 ans n’a fait que sa deuxième apparition de la saison et sa première dans la Liga Santander, face au club où il a passé un an et demi en prêt. Ancelotti a affirmé que le remplacement n’avait pas été fait pour une raison sentimentale, mais c’était certainement un bon moment pour Vallejo d’être ovationné. Il le méritait pour ce qu’il a fait pendant son année et demie au Nuevo Estadio de Los Cármenes.

3. Asensio peut-il être le 12e homme de l’année du Real Madrid ?

S’il y avait un 12e prix d’homme de l’année au Real Madrid, comme le sixième prix de l’homme de l’année de la NBA, alors Marco Asensio serait un candidat de choix pour cela. Ce n’est pas un démarreur garanti, mais il est plus que capable de remplacer lorsqu’une couverture est nécessaire, que ce soit en tant que démarreur occasionnel ou hors du banc. À ce stade de la campagne, Asensio a joué le plus grand nombre de minutes 14 dans l’équipe, les seuls autres non-partants devant lui étant Nacho et Lucas Vázquez. Des trois Espagnols, Asensio a été le plus percutant en 2021/22 et il a saisi cette dernière opportunité, ajoutant un quatrième but de la saison à son décompte et s’éloignant à quelques centimètres d’un autre. Toute équipe gagnante a besoin de joueurs comme Asensio. Les sauvegardes qui sont presque – presque – assez bonnes pour démarrer.

Trois questions

1. Le Real Madrid est-il la meilleure équipe de contre-attaque de la Liga ?

Ce troisième but était spécial. Grenade n’a pas eu de chance d’avoir Víctor Díaz tiré avec un ischio-jambier alors qu’il marquait Benzema, mais le Real Madrid en a profité en passant le ballon à Modrić puis à Vinícius pour la finition. C’est ce qu’ils ont fait toute la saison, avec Los Blancos impitoyables en contre-attaque. Sont-ils les meilleurs dans ce département du pays ? La réponse est un oui retentissant, l’équipe d’Ancelotti ayant désormais marqué huit buts en contre-attaque cette saison, le double des prochaines équipes de la liste, à savoir Séville et l’Atlético Madrid avec quatre chacune.

2. Le Real Madrid pourrait-il se retrouver avec un doublé Pichichi ?

Ce but en contre-attaque a porté à huit le total des buts de Vinícius dans la Liga Santander, ce qui signifie que le Real Madrid a actuellement le meilleur buteur de la division – Benzema sur 10 – et le deuxième meilleur buteur également. Il y a de fortes chances que le Real Madrid voit l’un de ces attaquants remporter le prix Pichichi de cette année, alors qu’il pourrait même avoir un doublé Pichichi. Depuis Hugo Sánchez et Jorge Valdano en 1985/86, l’équipe de la capitale n’avait pas les deux meilleurs buteurs de la saison de championnat d’Espagne. On ne sait jamais. Cela pourrait arriver en 2021/22 si Vinícius continue sur cette lancée.

3. Vinícius a-t-il besoin d’une protection spéciale ?

Pour que Vinícius continue de marquer, il devra être sur le terrain. Mais, à la 71e minute de ce match, il a été retiré et s’est assis sur le banc, pour sa propre protection, a expliqué plus tard Ancelotti. « J’ai enlevé Vinícius pour éviter les problèmes car le match devenait un peu fougueux », a déclaré l’entraîneur, faisant référence aux défis en colère que Grenade lançait le Brésilien, dont l’un a vu Monchu montrer un rouge droit. Vinícius est de loin le joueur le plus encrassé du Real Madrid cette saison, avec 31 fautes reçues à ce jour, bien devant Éder Militão, le deuxième plus encrassé, qui a été éliminé 23 fois. Vini est généralement capable de rebondir tout de suite et il a même été vu en train de rire après le défi de Monchu ce dimanche, avant même que l’homme de Grenade ne reçoive le carton rouge. Mais, une faute de trop pourrait être grave. C’est bien qu’Ancelotti s’en rende compte et que Juan Martínez Munuera, l’arbitre de ce match, soit également intervenu.