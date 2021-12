Trois réponses et trois questions du match nul du Real Madrid avec Cadix

La séquence de victoires consécutives du Real Madrid a été interrompue à 10 victoires consécutives, Cadix tenant Los Blancos à un match nul et frustrant dimanche soir. Ces deux points perdus vont faire mal pour le moment, mais il y a sûrement de nombreuses leçons à tirer des luttes pour briser le bloc bas des visiteurs. Alors, regardons trois réponses et trois questions que nous avons obtenues de celle-ci.

Trois réponses

1. Verrions-nous des rotations au-delà des absents ?

Compte tenu de tous les événements de ces derniers jours, le Real Madrid avait plusieurs joueurs absents pour ce match. En termes de partants, il manquait l’arrière droit blessé Dani Carvajal, puis COVID-19 avait écarté le milieu de terrain partant Luka Modrić et chacun des ailiers droits en poste, Rodrygo et Marco Asensio. Donc, il y avait au moins trois trous à combler, mais Ancelotti ferait-il plus de rotations au-delà de ces absents ? Et bien non. Outre les présentations de Lucas Vázquez, Fede Valverde et Eden Hazard aux trois positions susmentionnées, il s’agissait de « Once de Gala » des Blancos, leur meilleur onze.

2. Que verrions-nous de Hazard ? Et où?

Nous savions que Hazard allait commencer ce match, car Ancelotti nous l’avait dit lors de sa conférence de presse d’avant-match. Alors, que verrions-nous du Belge ? Et où? Il a commencé sur la droite, mais a cherché à dériver au centre à maintes reprises. En première mi-temps, cela n’a pas créé d’avantages numériques, car Cadix était heureux d’ignorer Lucas Vázquez et de suivre toute course effectuée par le Belge. En seconde période, Hazard a eu plus d’impact, mais il a souvent été victime d’une faute à chaque fois qu’il avait l’air de se libérer. Hazard a définitivement fait des efforts, mais si c’était une chance de prouver qu’il méritait plus de minutes, il ne l’a pas pris comme il l’aurait souhaité.

3. Comment Cadix aimerait-il être de retour au Bernabéu après 15 ans.

Ce match était amusant à cause des fans de Cadix. Il y en avait quelques centaines dans la partie officielle à l’extérieur, mais il y avait beaucoup plus de points jaunes dans le reste du stade. Pour chaque agent de sécurité en veste lumineuse, il y avait aussi trois fans de Cadix en jaune. Faisant beaucoup de bruit, ils ont profité de ce qui était leur premier voyage au Bernabéu depuis 2006, gagnant un point utile pour leur quête de survie. Ils étaient censés être venus deux fois depuis lors, mais le match retour de la Copa del Rey 2015/16 n’a jamais eu lieu en raison de la disqualification de Denis Cheryshev, tandis que le Real Madrid vs Cadix de l’année dernière – que les Jaunes ont remporté – était à Valdebebas. Ils ont l’une des meilleures bases de fans du pays et il faut espérer qu’ils resteront debout pour qu’ils puissent à nouveau visiter les autres terrains du Bernabéu et de LaLiga Santander la saison prochaine.

Trois questions

1. Peut-on en tirer des leçons ?

Il n’y aura pas beaucoup d’adversaires qui défendront aussi profondément contre le Real Madrid que Cadix, l’équipe de la zone de relégation étant la plus faible des équipes à faible blocage de toute la Liga. Avec une moyenne de 36% de possession de balle cette saison, Cadix a de loin le pourcentage le plus bas de la division et le Real Madrid n’a pas pu les briser malgré 82% de possession du ballon dans la nuit. C’est frustrant pour ce week-end, mais il pourrait y avoir des points positifs à long terme car il y aura des leçons à tirer en revoyant la bande.

2. Mendy est-il l’arrière gauche droit pour ce genre de jeux ?

L’une de ces leçons, par exemple, pourrait porter sur la façon d’utiliser – ou de ne pas utiliser – Ferland Mendy contre un bloc bas. Le Français étant le genre d’arrière latéral qui préfère dériver à l’intérieur plutôt que de se diriger vers la signature, il n’a jamais aidé Vinícius à créer beaucoup d’espace contre la ligne arrière profonde de Cadix. Pendant les dernières minutes, Alaba est passé à l’arrière gauche, Mendy a été retiré et Nacho a pris la position de défenseur central d’Alaba. Il n’y avait pas trop de temps pour que cela soit efficace, mais Alaba a au moins obtenu la signature une fois. Ce serait peut-être une meilleure option pour les matchs contre certains blocs bas, ou peut-être que Marcelo – qui était l’un des absents de COVID-19 cette semaine – serait en fait utile dans de telles situations.

3. Comment Ancelotti remplacera-t-il Casemiro pour le déplacement à Bilbao ?

En glissant devant derrière pour arrêter une contre-attaque de Cadix à la 26e minute, Casemiro a écopé de son cinquième carton jaune de la saison et il a eu de la chance qu’il n’y ait que du jaune. Dans tous les cas, cela signifie qu’il manquera le déplacement pour affronter l’Athletic Club à San Mamés mercredi. À part un Clásico ou un derby, cela pourrait être le pire match pour lequel perdre Casemiro, car vous voulez qu’il renforce votre milieu de terrain lors de la visite de l’une des équipes les plus physiques de toute la Liga. Avec Modrić également susceptible de manquer le match en milieu de semaine – même s’il a déjà été testé négatif, les protocoles COVID-19 du Pays basque pourraient le tenir à l’écart – cela crée un problème pour Ancelotti. Il semble que nous verrons un milieu de terrain de Valverde, Camavinga et Kroos contre Athletic, ce qui rendra au moins le dernier match de 2021 très intéressant.