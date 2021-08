Trois réponses et trois questions du match nul du Real Madrid avec l’AC Milan

Le Real Madrid ne joue que deux matchs de pré-saison cet été, nous avons donc attendu deux semaines entre la défaite contre les Rangers et le match de dimanche contre l’AC Milan en Autriche. Il a terminé 0-0 et il y a eu quelques points positifs. Voici un aperçu de trois questions que nous avions avant le match et de trois nouvelles questions que ce match a évoquées.

Trois réponses

1. Comment ferait Alaba ?

Les débuts officieux de David Alaba étaient la grande intrigue de ce jeu. L’Autrichien reste la seule recrue de l’été jusqu’à présent et il est essentiel qu’il s’adapte le plus rapidement possible, étant donné que Sergio Ramos et Raphaël Varane sont passés à autre chose. Tous les yeux étaient rivés sur lui et tous les yeux étaient sûrement impressionnés. Ce n’était qu’un match amical et ce n’était que de 45 minutes, mais Alaba était génial. Il a été occupé dès le début, devant être vigilant pour démentir Olivier Giroud, alors que son passage était glissant et qu’il menaçait même à l’autre bout aussi. Alaba doit être prêt pour la première journée et il semble qu’il l’est.

2. Isco a-t-il vraiment redécouvert son étincelle ?

Tout l’été, nous avions entendu des rapports de l’intérieur du camp du Real Madrid sur les performances d’Isco. Mais, il n’a pas offert grand-chose contre les Rangers malgré 90 minutes de jeu. Alors, comment ferait-il dans celui-ci, avec encore quelques semaines d’entraînement à son actif? La réponse est qu’il était bon. L’Espagnol a joué 84 minutes et avait l’air assez vif au centre du parc. Pour lui, redevenir un titulaire régulier demande beaucoup, mais Isco pourrait bien avoir une place dans l’équipe de cette saison. S’il peut rester en forme et motivé, avoir Isco comme remplaçant est une option décente.

3. Qu’est-ce que la #AthletesVersus Cup ?

En raison de la pandémie, la pré-saison a beaucoup changé par rapport à il y a quelques années. Ce genre de match aurait normalement été joué dans le New Jersey ou à Miami, mais il s’est plutôt déroulé à Klagenfurt en Autriche. Elle a également eu lieu dans le cadre de ce qui s’appelait la #AthletesVersus Cup. Alors, c’est ça ? Eh bien, Athletes Versus est une organisation à but non lucratif qui aide les sportifs à lutter contre toutes sortes de formes de discrimination. C’est certainement une meilleure cause que certains des tournois de pré-saison du passé.

Trois questions

1. Sera-ce une autre saison de dépendance excessive à l’égard de Benzema?

Karim Benzema n’a participé à aucun des deux matchs de pré-saison du Real Madrid et vous avez remarqué son absence, ce qui est préoccupant. Même s’ils ont des joueurs qui essaient, les Blancos ont besoin de plus que cela. Comme l’a dit Yoda, marquez ou ne marquez pas au Real Madrid, il n’y a pas d’essai. Le Real Madrid ne peut pas se permettre d’avoir à nouveau une attaque périmée et il a besoin de joueurs qui peuvent constamment mettre le ballon dans le filet. Benzema peut le faire, mais il y avait trop de dépendance à son égard l’année dernière car il a marqué 30 et les prochains meilleurs buteurs étaient Marco Asensio et Casemiro avec sept chacun. Cette dépendance excessive ne peut plus se reproduire, d’autant plus que Benzema partira désormais avec la France pendant les pauses internationales. Je pense qu’on n’en parle pas assez, le fait que le retour de Benzema en France signifie qu’il devra être retiré du Real Madrid XI plus qu’il ne l’a été ces dernières années. Cela pourrait être un problème.

2. Bale marquera-t-il à nouveau pour le Real Madrid ?

Gareth Bale était de retour dans un maillot du Real Madrid, ce que peu de gens s’attendaient à ce qu’il se produise lorsqu’il est parti pour son prêt à Tottenham à la même époque l’année dernière. Le Gallois a eu une chance de marquer contre l’AC Milan après avoir lui-même remporté un penalty, mais son effort apprivoisé a été confortablement sauvé par Mike Maignan. Alors, marquera-t-il à nouveau un jour pour le Real Madrid, que ce soit dans un match officiel ou non officiel ? La réponse à cela dépend s’il reste ou non. S’il fait partie de l’équipe d’Ancelotti pour 2021/22, Bale marquera sûrement quelques buts. Cependant, il pourrait encore partir et le ferait, son dernier but au Real Madrid ayant eu lieu le 22 janvier 2020.

3. Le Real Madrid est-il vraiment trop vieux ?

Même si le Real Madrid a modifié sa politique de transfert il y a quelques années pour se concentrer sur l’acquisition de jeunes talents, il s’agit en fait d’une très ancienne équipe de première équipe. L’âge moyen du onze de départ qui a affronté l’AC Milan était de 29 ans et il y avait cinq joueurs âgés de 30 ans ou plus. L’âge moyen de l’équipe du Real Madrid dans son ensemble est de 27 ans, ce qui est la moyenne de la Liga, mais bon nombre des partants probables sont du côté ridé de 30 ans et cela pourrait voir Los Blancos courir sur des fumées d’ici la fin de la saison. environ.