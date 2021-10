Trois réponses et trois questions du match nul du Real Madrid avec Osasuna

Le moral du Real Madrid s’est effondré alors qu’il était tenu 0-0 à domicile par Osasuna mercredi soir, trois jours après sa grande victoire du Clásico contre Barcelone. Ce résultat est celui qui amènera une réflexion et Euan McTear fait exactement cela depuis le Bernabéu à travers ces trois réponses et trois questions.

Trois réponses

1. Le Real Madrid souffrirait-il d’une autre gueule de bois du Clásico ?

Le Real Madrid est entré en force dans ce match, après sa victoire 2-1 au Camp Nou. Mais, cela signifiait qu’il y avait une possibilité pour une gueule de bois Clásico. Los Blancos ont maintenant remporté quatre Clásicos d’affilée, ce qu’ils n’avaient pas fait depuis les années 1960, mais ils n’ont pas remporté le match après leurs trois précédentes victoires en Clásico. Et, ce soir, ils n’ont pas réussi à le faire encore une fois. Remontant à mars 2020, la victoire 2-0 à domicile du Clásico a ensuite été suivie d’une défaite 2-1 contre le Real Betis juste avant le verrouillage du coronavirus. La victoire 3-1 au Camp Nou l’année dernière a été suivie d’un match nul 2-2 au Borussia Mönchengladbach, il y a un an aujourd’hui en fait. Ensuite, la victoire 2-1 sur le Barça à Valdebebas en avril 2021 a été suivie d’un match nul et vierge à Anfield. Bien que cela ne doive pas être considéré comme une déception puisque ce match nul contre Liverpool signifiait une progression en Ligue des champions, le match de LaLiga qui a suivi a été un match nul et décevant contre Getafe. Ce soir, ils étaient détenus par Osasuna et c’est frustrant. Le Real Madrid remporte les Clásicos, et c’est bien, mais il doit ensuite conserver son service lors des matchs suivants.

2. Qui serait plus à l’aise ? L’équipe à domicile qui est pire à domicile? Ou l’équipe à l’extérieur qui est meilleure à l’extérieur ?

Une autre dynamique intéressante de ce match était que ces deux équipes avaient en fait obtenu de meilleurs résultats à l’extérieur qu’à domicile cette campagne. Dans le cas du Real Madrid, ils sont entrés dans ce match de mercredi soir avec une moyenne de 2,4 points par match à l’extérieur et seulement 1,8 point par match à domicile au Bernabéu. Pour Osasuna, ils avaient remporté leurs quatre matches à l’extérieur pour une moyenne de trois points par voyage sur la route, alors qu’ils avaient récolté un point par match à domicile à Pampelune. Alors, serait-ce un autre bon résultat à l’extérieur pour Osasuna et un autre résultat décevant à domicile pour le Real Madrid, après les points perdus contre Villarreal et Sheriff ? Avec également le premier match au Bernabéu avec (officiellement) des supporters à l’extérieur autorisés, Osasuna aurait pu se sentir assez à l’aise. Et, en grande partie, ils l’ont fait. Le Real Madrid était la meilleure équipe, mais Osasuna sait comment exécuter un plan de match sur la route, comme ils l’ont encore montré ce soir.

3. Les fans se joindraient-ils à la campagne Benzema Ballon d’Or ?

Nous sommes le 27 octobre, mais Karim Benzema venait tout juste de recevoir son prix du joueur du mois de septembre LaLiga ce soir. C’est parce que c’était le premier – et le dernier – match à domicile du Real Madrid du mois d’octobre, en raison d’une bizarrerie de la liste des rencontres. C’était donc aussi la première occasion pour le public du Bernabéu de se joindre véritablement à la campagne « Benzema pour le Ballon d’Or » qui s’est intensifiée ces dernières semaines. Les fans ont scandé « Benzema Ballon d’Or » avant le coup d’envoi, comme cela s’est produit avec Luka Modric il y a trois ans. À l’époque, ils ont pu voir le Croate rapporter le trophée. Voyons ce qui se passe cette année pour Benzema…

Trois questions

1. Asensio est-il meilleur au milieu de terrain qu’à l’aile ?

Marco Asensio avait déjà marqué un triplé cette saison, mais cela s’est produit en jouant au milieu de terrain pour permettre des rotations contre le Real Majorque. Son seul autre début de saison jusqu’à présent avait été contre Villarreal au même poste, mais ici contre Osasuna, il était de retour dans les trois premiers sur l’aile droite. Jouant là-bas en première mi-temps, il était très calme et tombait même plus profondément à l’occasion, échangeant avec le milieu de terrain droit Camavinga. À la mi-temps, Ancelotti a décidé qu’Asensio pourrait aussi bien revenir au milieu de terrain et il a déployé l’Espagnol à la place de Camavinga, avec Rodrygo introduit à l’aile droite. Asensio était immédiatement plus impliqué dans ce rôle et, il faut se demander, Asensio est-il désormais le plus efficace au milieu de terrain d’un 4-3-3 ?

2. Que se passe-t-il avec le tir à distance du Real Madrid ?

Le Real Madrid a pris beaucoup de tirs de l’extérieur de la surface dans ce match, mais ils ont rarement failli troubler Sergio Herrera. En fait, le plus proche était le punt Casemiro à très longue portée. Au total, le Real Madrid a décoché 10 tirs depuis l’extérieur de la surface de réparation, bien au-dessus de sa moyenne de la saison de 6,3. Mais, ils n’ont pas pu trouver le fond des filets à distance et n’ont marqué qu’un seul but – une partie du triplé d’Asensio contre Majorque – d’un tir à l’extérieur de la surface toute la saison. Ce n’est tout simplement pas suffisant pour une équipe avec autant de joueurs capables de terminer à longue distance.

3. Combien de temps faudra-t-il à Carvajal pour se réinstaller sur le côté ?

Dani Carvajal est de retour de blessure et de retour dans le onze de départ, ce qui est une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Mais, étant donné que la plus longue série de matchs consécutifs qu’il a eus au cours de la dernière année sont les six qu’il a eus en décembre de la saison dernière, il était logique qu’il ne puisse pas revenir aussi rapidement que Ferland Mendy l’a fait. Carvajal n’avait accumulé que 322 minutes jusqu’à présent sous Ancelotti cette saison et, même s’il s’agit d’un entraîneur avec lequel il avait travaillé dans le passé, comme détaillé ici, il s’agit toujours d’un système inconnu pour Carvajal et il faudra un certain temps pour s’y habituer. les nuances de celui-ci. À divers moments de ce jeu, on pouvait voir Benzema crier à Carvajal pour lui indiquer où il devait se trouver. Il faudra peut-être quelques matchs à Carvajal pour se réinstaller dans cette nouvelle version d’Ancelottiball, mais cela en vaudra la peine.