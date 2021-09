Trois réponses et trois questions du match nul du Real Madrid avec Villarreal

Après plusieurs matches avec beaucoup de buts, le Real Madrid a disputé son premier match sans but de la saison 2021/22. Même sans ondulation du filet, leur match contre les champions de la Ligue Europa a évoqué des points de discussion intéressants et nous les examinons ici.

Trois réponses

1. Ancelotti laisserait-il tomber Asensio ?

Mercredi, face au Real Majorque, Marco Asensio a connu une grosse soirée avec ses trois buts. Mais, il n’a joué dans ce match que pour donner du repos à Luka Modric. Alors, Asensio parviendrait-il à garder sa place ? C’était une grande question d’avant-match et, lors de sa conférence de presse d’avant-match, Ancelotti semblait suggérer que le Majorquin serait à nouveau sur le banc, malgré son triplé. « Si vous laissez un joueur se reposer et que le remplaçant s’en sort très bien, c’est difficile quand vous devez ensuite mettre sur le banc ce joueur remplaçant qui est entré », était la ligne particulière qui suggérait qu’Asensio retournait sur la touche. Mais, alors il ne l’a pas fait. Ancelotti a fait confiance à l’Espagnol pour recommencer, affirmant même dans ses commentaires d’après-match qu’il avait déplacé Fede Valverde à l’arrière droit afin d’intégrer Asensio. Il n’était certainement pas aussi efficace dans son nouveau rôle de milieu de terrain cette fois-ci, mais Ancelotti y voit clairement quelque chose.

2. Villarreal ferait-il ce qu’ils font toujours et dessiner ?

Oui, c’était un autre tirage au sort pour Villarreal. C’est une équipe tellement étrange, ayant maintenant tiré sept de leurs huit matches jusqu’à présent cette saison. Le sous-marin jaune gagne rarement, mais il est aussi très difficile à battre. Il est facile de comprendre pourquoi, puisqu’ils ont encore une fois eu beaucoup de possession inutile, gardant le ballon loin du Real Madrid sans trop se menacer. Ces deux points perdus ne devraient pas être un trop gros problème pour Los Blancos dans le grand schéma des choses, car Villarreal causera des problèmes aux autres prétendants au titre au cours de la campagne.

3. Gil Manzano ferait-il la une des journaux ?

Jesús Gil Manzano était l’arbitre de ce match, ce qui était un peu surprenant étant donné à quel point il était controversé lors du match Atlético vs Athletic le week-end dernier. Officiant désormais de l’autre côté de la capitale, pourra-t-il profiter d’une nuit calme ou fera-t-il à nouveau la une des journaux ? Eh bien, la réponse est qu’il a de nouveau fait la une des journaux, cette fois pour ne pas avoir accordé de pénalité potentielle à Nacho. S’exprimant après le match, Thibaut Courtois a suggéré que Gil Manzano ne voulait pas infliger de pénalité au Real Madrid sept jours seulement après que sa performance ait rendu furieux la moitié rouge et blanche de Madrid. « Nous savons ce qu’il a appelé la semaine dernière et où il a officié et qu’il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet », disait Courtois.

Trois questions

1. Camavinga sur Casemiro ?

Tout le monde aime Eduardo Camavinga. Au Bernabéu, il est déjà leur chouchou. Dans le même temps, la plupart des fans du Real Madrid peuvent admettre que Casemiro n’a pas connu le meilleur début de saison. Alors, faut-il changer ? Camavinga devrait-il devancer Casemiro dans le onze de départ ? Le Français a si bien joué dans le rôle de cas mercredi contre le Real Majorque, même si, rappelez-vous, ce n’était que le Real Majorque. Pourrait-il faire mieux que le Brésilien dans les grands matchs ? Nous ne le saurons pas avant de le voir, mais nous ne devrions pas non plus nous attendre à le voir, étant donné la façon dont Ancelotti a souvent parlé de l’importance de l’expérience en Ligue des champions.

2. Verrons-nous à nouveau Fede Valverde à l’arrière droit?

Il y a des souvenirs positifs de Fede Valverde jouant à l’arrière droit, après avoir si bien rempli son rôle lors du match de Ligue des champions contre Liverpool l’année dernière. Mais ce n’est pas la position de l’Uruguayen et ce n’est pas sa position pour une raison. Il a vraiment lutté dans la fausse position de n ° 2 dans celui-ci, car Arnaut Danjuma a clairement gagné leur bataille. Avec Dani Carvajal blessé, cependant, et avec Nacho et Lucas Vázquez pas tout à fait convaincants à l’arrière droit non plus, nous pourrions voir Valverde revenir à la droite de la défense lors des prochains matchs.

3. Que s’est-il passé avec la presse ?

Au-delà du fait que le Real Madrid a perdu deux points précieux, la plus grande préoccupation est que la presse du Real Madrid a été complètement exposée dans ce match. Villarreal est une bonne équipe avec le ballon, mais le Real Madrid les a rendus encore meilleurs en possession qu’ils ne le sont réellement en appuyant horriblement. Il n’y avait aucune coordination et Karim Benzema est devenu visiblement frustré par ses collègues de la ligne avant. C’est quelque chose sur quoi Los Blancos doit travailler puisque plusieurs autres équipes basées sur la possession sont prévues dans un proche avenir.