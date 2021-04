Trois réponses et trois questions du tirage au sort du Real Madrid à Getafe

C’est arrivé avant et c’est arrivé à nouveau. Après un gros résultat en Ligue des champions en milieu de semaine, le Real Madrid a ensuite perdu des points contre une opposition nationale plus faible. Cette fois, cependant, le match nul 0-0 à Getafe a été marqué par des circonstances exceptionnelles car le Real Madrid manquait tant de joueurs. Il n’y avait pas de buts dans le match, mais il y a tellement de choses à discuter. Alors, allons-y ci-dessous.

Trois réponses

1. Comment Zidane adapterait-il ses 11 autres joueurs de champ dans une sorte de formation viable?

Donc, le grand point de discussion à venir dans ce match était le fait que le Real Madrid avait tellement d’absences. Un mélange de suspensions, de blessures et de COVID-19 a laissé Los Blancos avec seulement 11 joueurs seniors pour le match, qui n’était en fait que neuf étant donné que Toni Kroos et Karim Benzema n’ont pas pu commencer et n’ont fait que le banc. Il a donc joué tous ces neuf, plus Víctor Chust. Les quatre arrières étaient gravement épuisés, mais au moins avaient du sens. Ensuite, c’était Luka Modrić en tant que milieu de terrain solitaire très solitaire. Puis une bouillie de Marco Asensio, Rodrygo, Isco et Vinícius derrière Mariano en tant qu’avant-centre. C’était une équipe à peu près aussi faible que celle du Real Madrid à l’époque de Zidane, mais il n’y avait vraiment pas d’autre alternative.

2. Comment la fatigue du Real Madrid correspondrait-elle à la physionomie de Getafe?

Même certains de ces joueurs qui ont commencé n’étaient pas à 100%. Et contre une équipe aussi exigeante physiquement que Getafe, c’est un problème. Chaque coup d’arrêt, chaque longue balle, chaque sprint côte à côte est plus épuisant physiquement contre Getafe que contre d’autres clubs et le Real Madrid était déjà épuisé avant ce match. Il y a eu un point en première mi-temps lorsque Vinícius a perdu le ballon et n’a pas sprinté en arrière et a été critiqué pour cela. Normalement, ce serait juste, mais dans ce jeu, je pense qu’il ne lui restait plus rien dans le réservoir. Et le peu qu’il restait dans le réservoir devait être géré intelligemment. Avoir Getafe comme premier match après la semaine épuisante de Liverpool à deux reprises et El Clásico était probablement le pire match que le Real Madrid aurait pu espérer physiquement.

3. Comment le partenariat Militão et Chust ferait-il cette fois-ci?

Éder Militão était le seul défenseur central senior disponible pour ce match. Pensez-y juste. Pour celui-ci, il était associé à Víctor Chust, 21 ans, Castilla, en défense centrale, le même couple qui avait joué lorsque le Real Madrid a été éliminé par Alcoyano lors de la Copa del Rey. C’était leur seule expérience de jouer ensemble, et ce n’était évidemment pas un bon précédent. Mais, cette fois, ils ont fait beaucoup mieux, avec Militão particulièrement impressionnant car il a conservé sa bonne forme récente. Il est vrai que la défense a été enfreinte suffisamment de fois pour que Thibaut Courtois soit l’homme du match, mais c’était une bonne performance de cette ligne arrière inexpérimentée.

Trois questions

1. Pourquoi Blanco et Arribas ont-ils joué 90 minutes avec Castilla?

Compte tenu de la pénurie totale de corps, il a semblé étrange à certains qu’Antonio Blanco et Sergio Arribas aient chacun joué les 90 minutes complètes du match de Castilla samedi. N’auraient-ils pas pu être conservés plus frais afin de jouer plus de minutes pour Zidane? Surtout compte tenu du fait que le milieu de terrain était la zone la plus mince? Hé bien oui. Mais, comme Zidane l’a expliqué lors de sa conférence de presse d’après-match, la nouvelle que Ferland Mendy et Fede Valverde étaient également indisponibles est arrivée trop tard pour qu’une restriction de minutes à Castilla soit appliquée. Peut-être qu’avec le recul, ils auraient dû réserver ces deux là au cas où. Mais le recul est une chose merveilleuse.

2. La polyvalence de Rodrygo est-elle sa faiblesse?

Rodrygo était le joueur qui avait l’air le plus perdu des cinq premiers dans ce match. Nous en avons discuté dans le podcast d’après-match et sommes arrivés à la conclusion qu’il était celui qui avait été invité à jouer au milieu car il est plus polyvalent et a plus de compétences techniques transférables, mais il avait l’air complètement déplacé au milieu. S’il n’avait pas été aussi polyvalent, peut-être qu’il aurait simplement été chargé d’être un ailier sans faille, ce pour quoi il est le mieux. Mais, sa polyvalence l’a amené à jouer un rôle qu’il n’avait probablement même pas eu de répétition générale à l’entraînement, étant donné le retard de l’abandon de Fede Valverde.

3. À quel point Courtois est-il grand?

Six arrêts pour Thibaut Courtois ont permis au Real Madrid de prendre au moins un point sur ce match. Et certains d’entre eux étaient très impressionnants, en particulier l’arrêt pour renverser l’effort détourné de Nemanja Maksimović. En raison de la déviation, le ballon est arrivé au gardien de but avec une telle rotation et une parabole que Getafe n’aurait pas pu mieux dessiner eux-mêmes, mais le Belge a quand même réussi à éviter le danger. Il a été brillant cette saison, tout comme il l’était l’année dernière, et se révèle également être un leader. Après le match, il a parlé de ne pas se plaindre des blessures et de se remettre au travail pour continuer à se battre pour le titre.