Trois réponses et trois questions du tirage au sort du Real Madrid à Levante

Ce fut un match sauvage alors que Levante et le Real Madrid ont fait match nul 3-3 dimanche soir, avec un week-end calme d’action en Liga qui a soudainement explosé. Il y a tellement de choses à discuter de ce match, alors voici six points de discussion sous forme de questions et réponses.

Trois réponses

1. Le divertissement continuerait-il ?

Après la victoire d’Alavés la semaine dernière, l’équipe de ce podcast d’après-match a beaucoup parlé de plaisir. La conclusion était que cela allait être une saison beaucoup plus divertissante en ce qui concerne le Real Madrid, même s’il est difficile de savoir si les résultats seront meilleurs ou pires. Avec Zinedine Zidane, le Real Madrid était solide défensivement et trop prudent, ce qui a donné lieu à des matchs ennuyeux. Avec Ancelotti, nous savons que nous aurons une équipe du Real Madrid plus ouverte qui marquera probablement plus et concèdera plus. Eh bien, nous l’avons certainement vu contre Levante. C’était un thriller à six buts, rempli de buts marquants et d’une défense comique. Y compris les derniers matches du précédent mandat d’Ancelotti au Real Madrid et les deux premiers matches de cette saison, cela fait maintenant huit matches consécutifs où les deux équipes ont marqué quand Ancelotti était l’entraîneur. Ça ne va pas être ennuyeux.

2. Verrions-nous Carvajal ?

Ancelotti a annoncé avant ce match que Dani Carvajal était de retour et prêt à partir, qualifiant le retour de l’arrière droit de “très important”. Compte tenu du manque total de conscience de Lucas Vázquez dans le premier but de Levante, il est clair que Carvajal est nécessaire. Lucas a bien fait de remplacer l’arrière droit au cours de la dernière année, mais cela a toujours été une solution d’urgence. Si les Blancos veulent connaître une saison réussie, ils ont besoin de Carvajal pour jouer et jouer régulièrement. On a vu 25 minutes de lui dans ce match, et 25 bonnes minutes aussi. Voyons si Carvajal est suffisamment en forme pour commencer au Real Betis le week-end prochain.

3. À quoi ressemblerait le milieu de terrain ?

Être sans Luka Modrić et Toni Kroos en même temps est un coup dur, un coup dur. À quoi ressemblerait alors le milieu de terrain sans le Croate et l’Allemand ? La dernière fois qu’ils manquaient tous les deux, c’était lors de la victoire 2-0 contre Osasuna lors de la 34e journée de la saison dernière, lorsque la solution de Zidane était un double pivot au milieu de terrain de Casemiro et Antonio Blanco, avec Marco Asensio, Eden Hazard et Vinícius en tête derrière l’attaquant. . Blanco faisait partie de l’équipe itinérante d’Ancelotti ce week-end, mais ce n’est pas ce que l’entraîneur a choisi. Au lieu de cela, il a opté pour Fede Valverde et Isco, flanquant Casemiro. C’est un milieu de terrain qui va faire avancer le ballon avec des dribbles et ça a bien fonctionné, surtout en première mi-temps. Défensivement, cependant, le milieu de terrain était souvent envahi et poreux. Par exemple, c’est Valverde qui n’a pas réussi à suivre son homme pour le deuxième but de Levante.

Trois questions

1. Garder Vinícius pourrait-il être la meilleure affaire du Real Madrid de l’été ?

D’ici la fin du mercato, le Real Madrid aura terminé de nombreuses activités sur le marché des transferts, des changements de défenseur central au départ d’Ødegaard en passant par l’arrivée possible de Mbappé. Mais, leur meilleure affaire pourrait en fait être quelque chose qu’ils n’ont pas fait. Ne pas laisser Vinícius partir cet été pourrait en fait s’avérer être une décision extrêmement importante. Le club envisageant toutes les options, une sortie de Vini était une possibilité plus tôt dans la fenêtre. Mais, la hiérarchie et Ancelotti ont rapidement décidé que le Brésilien était l’un des rares noms sur la liste des articles interdits à la vente. C’est payant.

2. Qui d’autre Ancelotti peut-il « récupérer » ?

Gareth Bale et Isco se sont démarqués dans celui-ci, le premier pour son but bien marqué et le second pour son dribble urgent depuis le milieu de terrain. Ils ont tous les deux eu de bons matchs pour le Real Madrid, ce que beaucoup pensaient que nous ne finirions jamais par répéter. Mais Ancelotti a « récupéré » à la fois Bale et Isco, garantissant que leur motivation est au bon niveau. Avec ces deux joueurs, cela n’a pas toujours été le cas. En tant qu’excellent manager masculin, Ancelotti tire le meilleur parti des talents de son équipe, même ceux que l’on croyait dépassés. Peut-il maintenant récupérer quelqu’un d’autre ? Pourrait-il rendre Mariano Díaz à nouveau pertinent, peut-être ? Ou, même si la motivation n’était pas leur problème, peut-il tirer une bonne saison de Marco Asensio ou Marcelo ?

3. Jović aura-t-il un run-out plus long ?

Ancelotti aime beaucoup Luka Jović. Tu peux dire. Dès les premières conférences de presse de l’entraîneur, il est clair que le Serbe fait partie des plans d’Ancelotti, car l’Italien évoquera et félicitera fréquemment Jović, même s’il n’est pas spécifiquement interrogé sur l’attaquant. Il l’a encore fait en conférence de presse d’après-match ce dimanche soir en déclarant : « Nous avons beaucoup de qualité en attaque. Nous avons Rodrygo, Bale, Hazard, Vinícius, Karim et Jović, qui ont très bien réussi à son arrivée. Nous devons profiter de cette qualité et donner les minutes à celui qui les mérite le plus. Ancelotti n’a pas eu besoin d’ajouter cette pincée d’éloges supplémentaires pour Jović, mais il l’a fait parce qu’il y voit quelque chose. Après être entré en jeu à la 82e minute de ce match, avec le Real Madrid dans une situation désespérée, voyons s’il obtiendra bientôt un temps d’arrêt plus long.