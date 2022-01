Trois réponses et trois questions sur la défaite du Real Madrid à Getafe

Le Real Madrid a fait le court voyage à Getafe pour commencer 2022 et ils ont quitté le Colisée Alfonso Pérez les mains vides. Euan McTear était là et discute des principaux points de discussion du revers 1-0, avec trois questions auxquelles on a répondu et trois nouvelles questions évoquées par ce résultat.

Trois réponses

1. Le Real Madrid serait-il prêt pour un coup d’envoi à 14h00 ?

Le Real Madrid a de nouveau joué au soleil, avec ce premier match qui n’a pas débuté à 21h00 ou 21h30 depuis l’absence de Grenade le 21 novembre. Depuis lors, Los Blancos avait disputé huit matchs d’affilée lors du coup d’envoi tardif aux heures de grande écoute, seraient-ils donc prêts à partir pour ce début beaucoup plus tôt? Eh bien non, ils ne l’étaient pas. Le Real Madrid a été lent et imprécis tout au long de ce match, pas seulement dans le cas de Militão avec son erreur pour le but de Getafe. Carlo Ancelotti n’a cependant pas attribué cela à l’heure du coup d’envoi précédente, affirmant plutôt que ses joueurs étaient sortis comme s’ils étaient encore en vacances. Qu’il s’agisse d’une gueule de bois pendant les vacances de Noël ou d’une incapacité à se réveiller à temps pour le départ anticipé, le Real Madrid était pauvre.

2. Que ferait Rodrygo à gauche ?

Avec Vinícius absent de COVID-19 et avec Eden Hazard étonnamment exclu de la formation de départ, nous avons pu voir Rodrygo occuper le flanc gauche dans la première moitié de ce match. Après un bon départ, il s’est rapidement évanoui et n’a pratiquement pas été impliqué, avant d’être déplacé vers la droite pendant la seconde mi-temps pour permettre à Hazard de descendre sur la gauche. Avec un carton jaune et une blessure à l’épaule, il a été expulsé à la 67e minute, n’ayant pas su tirer le meilleur parti de cette opportunité.

3. Benzema pourrait-il marquer le but numéro 300 contre l’une de ses victimes préférées ?

Après son doublé à Bilbao, Karim Benzema est entré dans ce match avec 299 buts au Real Madrid. Il a donc eu la chance de rejoindre le club exclusif des 300, un club qui ne compte que trois joueurs. Seuls Cristiano Ronaldo (450 buts), Raúl (323 buts) et Alfredo Di Stéfano (308) buts ont dépassé ce total lors des matches officiels du club. Mais ce n’était pas le jour de Benzema au Coliseum Alfonso Pérez. Il n’a eu qu’un seul tir hors cible dans ce match, le n ° 9 devant tomber si profondément juste pour mettre le ballon. L’objectif 300 arrivera bien assez tôt, mais ce n’était pas pour aujourd’hui.

Trois questions

1. Quand le Real Madrid a-t-il perdu pour la dernière fois son match d’ouverture d’une année civile ?

Le Real Madrid qui commence lentement la nouvelle année civile n’est pas vraiment une surprise majeure, car c’était devenu un peu une tradition. Ils ont remporté leur premier match de 2021 (2-0 à domicile contre le Celta Vigo) et leur premier de 2020 (3-0 à Getafe, en fait), mais leur record au cours des huit derniers départs pour une nouvelle année n’est plus que de trois victoires. , trois nuls et deux défaites. La dernière défaite pour commencer une nouvelle année est en fait revenue en 2015, sous Ancelotti lorsque Valence a gagné 2-1 pour mettre fin à la série de 22 victoires du Real Madrid, mais ce n’est pas comme si le Real Madrid avait toujours commencé la nouvelle année sur le devant de la scène.

2. Marcelo était-il meilleur que Mendy ?

L’une des discussions après le match de Cadix concernait le manque d’impact de Ferland Mendy contre des adversaires qui se sont installés dans un bloc bas. Bien que le Français soit l’un des meilleurs arrières latéraux défensifs, il n’atteint pas suffisamment la ligne de conduite pour troubler une équipe qui est heureuse de s’asseoir profondément. Dans la première moitié de ce match, il n’a pas eu beaucoup d’impact, alors Ancelotti a mis Marcelo pour la seconde moitié. Mais le Brésilien était-il meilleur offensivement que Mendy ? Marcelo a fait un peu plus que Mendy, mais n’était pas forcément plus efficace. Par exemple, il a tenté trois centres sur un centre de Mendy, mais aucun de ces quatre ballons vers la zone n’a trouvé sa cible. Il faut également garder à l’esprit que Marcelo avait tellement plus d’espace, Getafe étant assez heureux de le lui laisser. Avec Mendy, ce n’était pas le cas. En vérité, Marcelo n’était pas meilleur que Mendy offensivement.

3. À quel point cette défaite donne-t-elle l’air à Vinícius ?

Parfois, vous ne savez pas ce que vous avez jusqu’à ce qu’il soit parti. Avec Vinícius, les Madridistas n’avaient pas eu à se demander à quoi cela ressemblerait sans le Brésilien au cours des 23 derniers matches, car il avait commencé tous ceux-ci, en remportant 18, 3 nuls et 2 défaites. Mais, avec le joueur de 21 ans porté disparu en raison de COVID-19, Los Blancos ont dû se débrouiller sans lui pour un match et il leur a vraiment manqué. Comme mentionné ci-dessus, Rodrygo n’a pas pu faire ce que Vini peut faire sur la gauche, tandis que ni Hazard ni Marcelo n’ont eu de joie sur ce flanc en seconde période non plus. Même Vinícius aurait pu lutter contre les cinq arrières de Getafe et la présence vigilante de Nemanja Maksimović, mais il aurait sûrement réussi à casser les lignes à plusieurs reprises. Cette défaite met en évidence sa valeur autant que certaines des victoires auxquelles il a participé.