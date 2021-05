Trois réponses et trois questions sur la défaite du Real Madrid contre Chelsea

Le Real Madrid a été éliminé de la Ligue des champions 2020/21. En tombant à une défaite 2-0 lors du match retour de leur demi-finale avec Chelsea, les Blancos placent désormais tous leurs espoirs d’argenterie dans la course au titre de la Liga. Ils ont été surclassés par Chelsea à Stamford Bridge et nous avons tellement de choses à dire, voici donc trois questions auxquelles on a répondu et trois nouvelles qui ont été créées ce soir.

Trois réponses

1. Comment le line-up de Zidane s’organiserait-il?

Même une fois que les alignements ont été annoncés, il y avait encore de nombreux doutes sur la façon dont le Real Madrid s’alignerait exactement. Serait-ce un 3-5-2 ou un 4-3-3? Sur quels côtés Vinícius et Eden Hazard joueraient-ils? Eh bien, une fois que le ballon a roulé, nous avons pu voir que c’était un 3-5-2 et que Vinícius était l’arrière droit. C’était étrange. Il ne s’agissait pas simplement de demander au Brésilien de jouer hors d’une position. Il lui demandait de jouer sur deux positions. Cela lui demandait de jouer à l’arrière quand cela dilue considérablement ce qu’il est en tant qu’ailier. Et cela lui demandait de jouer à droite, où il est loin d’être aussi efficace que lorsqu’il est à gauche. Zidane a déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match que Vinícius pouvait y jouer. Je ne suis pas si sûr. Cela n’a pas fonctionné et ce n’est pas la faute du joueur.

2. Ramos et Mendy seraient-ils à 100%?

Sergio Ramos et Ferland Mendy ont tous deux commencé ce match, revenant d’une blessure à temps pour le faire. Mais, seraient-ils à 100%? Les deux joueurs avaient des doutes même après avoir fait partie de l’équipe, donc ils ne seraient sûrement pas à leur apogée. Dans le cas de Ramos, il n’avait joué que 90 minutes deux fois en 2021. «Chaque joueur qui a joué était prêt à jouer», a déclaré Zidane après le match, mais cela ne ressemblait pas à ça dans le cas de Ramos. Le capitaine n’avait pas l’air vif.

3. Comment le Real Madrid arrêterait-il Kanté?

Au match aller, N’Golo Kanté a été génial. Chelsea en général a été excellent au match aller, mais Kanté était particulièrement dangereux dans son rôle de box-to-box et a remporté le prix officiel de l’homme du match. Alors, que ferait le Real Madrid pour l’arrêter dans ce match? Étonnamment, rien. Kanté était tout aussi brillant, sinon plus, et il a de nouveau remporté le prix de l’homme du match. C’est assez choquant de voir comment le Real Madrid a laissé Kanté diriger à nouveau la série, alors que ce que le Français a fait est tellement impressionnant, d’autant plus qu’il était à jeun pour le Ramadan.

Trois questions

1. Le Real Madrid battra-t-il un jour Chelsea?

Dans un certain sens, Chelsea a le meilleur bilan contre le Real Madrid de tous les clubs. La partie anglaise a maintenant affronté le Real Madrid à cinq reprises en compétitions officielles et a remporté trois victoires, deux nuls et zéro défaite contre la partie espagnole. Il n’y a pas d’autre club que le Real Madrid a affronté autant de fois sans gagner au moins une fois. Pendant ce temps, le record de Zidane contre Thomas Tuchel est désormais de deux victoires pour Tuchel et de quatre nuls en six rencontres.

2. Courtois remportera-t-il la Ligue des champions qu’il mérite?

Le Real Madrid n’est resté dans cette égalité que le temps qu’il a fait à cause de Thibaut Courtois. Après son super arrêt contre Timo Werner au match aller, il en a fait plusieurs autres au match retour pour garder le Real Madrid à un seul but des prolongations jusqu’à la 85e minute. Courtois mérite de remporter une Ligue des champions pour tout ce qu’il a fait avec l’Atlético Madrid, Chelsea et maintenant le Real Madrid, mais il n’a jamais remporté le trophée le plus important d’Europe. Voyons s’il le fait jamais.

3. Où va Hazard à partir d’ici?

L’image d’Eden Hazard en train de rire avec certains de ses anciens coéquipiers de Chelsea après un temps plein ne s’est pas bien passée en Espagne. Pas du tout. La radio et la télévision espagnoles de fin de soirée ont toutes sauté là-dessus, tout comme de nombreux fans. Il y a tellement de choses à propos de Hazard qui sont plus préoccupantes que cela, mais c’est une autre paille pour briser le dos du chameau. Ce n’est pas un bon look et c’était vraiment idiot de sa part, sachant combien de caméras il y a à chaque match de Ligue des champions. Je suis sûr que Courtois a salué et félicité et peut-être même plaisanté avec certains de ses anciens coéquipiers de Chelsea après le match, mais pas en public. Publiquement, le gardien de but a tweeté sur la déception du Real Madrid. Hazard n’a pas fait cela et maintenant la question est, où va-t-il à partir d’ici? Pourra-t-il jamais gagner les fans du Real Madrid?