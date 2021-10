Trois réponses et trois questions sur la défaite du Real Madrid face à l’Espanyol

Le Real Madrid a subi des pertes consécutives, ce qui signifie que les sonnettes d’alarme ont été dépoussiérées et qu’elles sonnent. Nous avons tellement de choses à discuter après la défaite 2-1 contre l’Espanyol, alors voici trois questions d’avant-match auxquelles on a répondu et trois autres questions d’après-match auxquelles il faut répondre.

Trois réponses

1. Comment le Real Madrid s’adapterait-il à l’heure du coup d’envoi ?

Il s’agissait du 10e match de la saison du Real Madrid, mais son premier qui n’a pas débuté à 21h00 ou 22h00, heure locale. C’était un match à 16h15, heure espagnole, ce dimanche, il y avait donc toujours une possibilité que cela puisse sembler un peu étrange pour les horloges corporelles des joueurs et produire une performance étrange dans un sens physique. Mais, en fait, ils ont commencé avec une grande intensité et ont eu une ouverture dominante de 10 minutes. N’ayant pas réussi à marquer le premier but, cependant, les niveaux d’énergie ont de nouveau chuté après environ 10 minutes et c’est à ce moment-là que c’est devenu une affaire beaucoup plus égale. En seconde période, l’Espanyol a été plus vif et Ancelotti a même critiqué le manque d’agressivité et d’intensité du jeu de son équipe lors de sa conférence de presse d’après-match.

2. Qui jouait où ?

Même lorsque la feuille d’équipe a été publiée avant le match, nous ne savions toujours pas qui allait commencer par où. C’était un Real Madrid XI sans précédent et nous avons dû attendre le coup d’envoi pour voir à quoi cela ressemblerait. Ensuite, on a vu que c’était David Alaba qui jouait l’arrière gauche et Nacho l’arrière central gauche pour ce match, tandis que le quart de milieu de terrain passait, de droite à gauche, Fede Valverde, Luka Modric, Toni Kroos et Eduardo Camavinga. À l’avant, Karim Benzema jouait comme attaquant central, bien qu’à la dérive comme il le fait toujours, tandis que Vinícius jouait comme attaquant gauche. Sur le flanc droit, il y avait de grands espaces, surtout lorsque Fede Valverde a dérivé vers l’intérieur. Tout cela était un peu déroutant, ce qu’Ancelotti lui-même a même admis par la suite, les milieux de terrain échangeant et échangeant peut-être trop fréquemment. Un milieu de terrain avec des positions plus strictement définies aurait pu être plus efficace, avec et sans ballon.

3. Raúl de Tomás reviendrait-il hanter le Real Madrid ?

En entrant dans ce match, vous saviez qu’il y avait une forte probabilité que ce jeu produise un récit de Raúl de Tomás, et il l’a dûment fait. Le diplômé de l’académie du Real Madrid a marqué le premier but de l’Espanyol, une frappe qui a fait valoir qu’il n’aurait pas dû être autorisé à quitter Los Blancos. Souhaiter que RDT soit toujours dans les livres du Real Madrid, c’est oublier à quel point les frais de transfert de 20 millions d’euros payés par Benfica étaient importants et à quel point cela s’est avéré utile à l’époque. Il est vrai que De Tomás méritait sûrement plus de minutes avec la première équipe du Real Madrid pour tenter de prouver sa valeur que le grand total de 14 minutes de sa seule sortie senior, lors d’un match de Copa del Rey à Cornellà. Mais, son transfert était toujours la bonne décision. Cela a marché pour tous.

Trois questions

1. Tout est-il de la faute de Nacho ?

Vérifiez Twitter et il semblerait que la réponse à cette question soit oui. Et il est vrai qu’il a commis plusieurs erreurs flagrantes dans ce match, notamment la charge infructueuse d’essayer d’arrêter le but d’Aleix Vidal, un geste qui a en fait rendu le but de Vidal possible. Mais, ajoutons un peu de contexte. En raison d’une blessure et du bricolage de la formation d’Ancelotti, Nacho a disputé quatre matchs à l’arrière central, trois matchs à l’arrière gauche et deux matchs à l’arrière droit pour commencer cette saison. Il a été déplacé partout et lors de chacun des cinq derniers matchs, il a été déplacé à chaque fois dans une position différente (LB contre Valence, RB contre Real Mallorca, LB contre Villarreal, RB contre Sheriff, CB contre Espanyol). Ce manque de cohérence de position est sûrement en partie la raison du mauvais jeu de Nacho. C’est en partie à Ancelotti de trouver des solutions qui permettront à ses joueurs de jouer régulièrement au même poste et de développer une certaine régularité et familiarité. Nacho n’a pas eu ça.

2. Benzema peut-il continuer comme ça ?

Nous savons tous que Karim Benzema est en grande forme en ce moment, mais il est en fait en bonne forme historique. Avec neuf buts et six passes décisives au cours des huit premières journées de la saison de championnat, le Français a déjà été directement impliqué dans 15 buts et aucun autre joueur ne l’a fait depuis que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont tous deux contribué 15 buts directs au cours des huit premiers tours. de la campagne 2014/15. Peut-il continuer comme ça ? Eh bien, il n’a pas l’air de ralentir.

3. Combien de temps jusqu’à ce que le Real Madrid puisse gratter la démangeaison ?

Le Real Madrid n’a gagné aucun de ses trois derniers matchs et il sera désespéré d’y remédier. Malheureusement, ils n’ont pas d’autre match avant 16 jours, jusqu’à ce qu’ils se rendent au Shakhtar Donetsk le 19 octobre. C’est parce que la trêve internationale d’octobre est arrivée et que le match de LaLiga Santander du Real Madrid juste après cette pause, l’affrontement de la 9e journée avec l’Athletic Club, a été reporté en raison du retour tardif des joueurs sud-américains de Los Blancos de l’équipe nationale. Donc, ce sera une longue attente pour le Real Madrid avant de pouvoir sortir et gratter cette démangeaison.