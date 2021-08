Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid à Alavés

Le Real Madrid a débuté 2021/22 avec une victoire, en battant Alavés 4-1 samedi soir. Pour décomposer certains des principaux points de discussion de ce jeu, voici nos trois premières questions et trois réponses de la nouvelle campagne LaLiga. Dans cette colonne, il y a trois questions d’avant-match auxquelles on a répondu, puis trois nouvelles questions que les événements de ce jeu ont générées.

Trois réponses

1. Quelle version de Bale et Hazard obtenions-nous ?

Ancelotti a fait confiance aux vétérans avec son premier onze de départ officiel de la saison, en partenariat avec Karim Benzema, Gareth Bale et Eden Hazard. Chaque membre de ces trois premiers a plus de 30 ans et, bien que vous sachiez ce que vous obtenez avec Benzema, il y a de gros points d’interrogation sur les deux autres. Mais, nous avons vu des points positifs de chacun d’eux, avec Bale travaillant dur et avec Hazard affichant de belles passes et touches. Les rapports ont indiqué que le Belge était en excellente condition physique et qu’il avait l’air vif dans ce match au Pays basque, avec sa qualité indiscutable. Maintenant, nous devons juste espérer qu’il pourra rester en bonne santé et avoir une série de matchs d’affilée.

2. Benzema pourrait-il bien démarrer sa campagne Pichichi ?

Benzema n’a jamais remporté le prix Pichichi, qui revient au meilleur buteur de LaLiga Santander à la fin de chaque saison. La principale raison pour laquelle il ne l’a jamais gagné est que Benzema a passé toute sa carrière de footballeur espagnol avec au moins l’un des, et généralement les deux, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo dans la même ligue. Ce n’est plus le cas. Avec Messi à Paris, Benzema est de loin le meilleur attaquant de la Liga et peut certainement revendiquer le Pichichi cette année. Avec deux buts lors de la première journée, il est en route.

3. Militão pourrait-il conserver sa forme d’avril et mai ?

Éder Militão a terminé la saison dernière sous une forme spectaculaire. Mais, étant parti avec le Brésil et ayant eu du temps libre, serait-il en mesure de commencer la campagne 2021/22 à ce même niveau ? Eh bien, pour ce jeu au moins, la réponse était « non ». L’arrière central a été bâclé contre Alavés, surtout lorsqu’il a placé Courtois dans une situation d’impuissance où le Belge a fini par accorder un penalty. Mais, il y avait d’autres passes médiocres en dehors de cela et Nacho a dû aider le jeune plus qu’il n’aurait dû le faire. Mais, ce n’est qu’un jeu. Une fois qu’il s’est débarrassé de la rouille estivale, il n’y a aucune raison pour que Militão ne puisse pas revenir à la forme de fin 2020/21.

Trois questions

1. Est-ce qu’Alaba jouait seulement à l’arrière gauche comme couverture ?

David Alaba a maintenant fait ses débuts officiels au Real Madrid et il l’a fait à l’arrière gauche. Était-ce uniquement parce que Mendy et Marcelo étaient blessés ? Ou, est-ce là qu’Ancelotti veut réellement que l’Autrichien joue ? Nous ne savons pas encore vraiment, bien qu’Ancelotti ait suggéré lors de sa conférence de presse d’après-match que cela pourrait être un peu des deux, en disant : « Cela pourrait être Alaba, Marcelo, Mendy, Miguel Gutiérrez ou même Nacho à l’arrière gauche. A l’avenir, ça va changer. Ce n’est pas définitif, car Alaba peut aussi très bien jouer en tant que défenseur central.

2. Vinícius peut-il ajouter la finition à son jeu cette année ?

Ayant tout juste 21 ans, ce sera une grosse saison pour Vinícius. Alors, peut-il enfin ajouter la finition à son jeu ? Dans ce match, il était vif après être entré en jeu à la 66e minute alors qu’il faisait bouger les choses en attaque, et Vinícius est également entré en retard sur la feuille de match avec une tête, quelques instants après avoir tiré un arrêt de Fernando Pacheco avec une autre chance. Ancelotti a parlé du Brésilien et de sa finition après coup, révélant : « Je lui ai dit qu’il est rare de marquer après avoir touché cinq ou six touches. Pour marquer, il faut une touche ou peut-être deux au maximum. Ancelotti voit clairement la finition de Vinícius comme quelque chose sur lequel travailler et sur lequel on peut travailler. Voyons comment cela se passe sur toute la saison, car rappelez-vous que trois de ses six buts en 2020/21 sont intervenus au cours du premier mois de cette campagne, avant qu’il ne s’estompe.

3. La distance de tir est-elle là pour rester ?

Confronté à une ligne arrière serrée d’Alavés en première mi-temps, le Real Madrid a tenté de sortir de l’impasse grâce à des tirs à longue distance. Ils ont pris sept tirs à l’extérieur de la surface au cours des 45 premières minutes, plus un autre couple en seconde période pour porter ce total à neuf tirs à l’extérieur de la surface. Alors, est-ce une tactique d’Ancelotti que nous verrons davantage ? Eh bien, pour en revenir à sa dernière aventure au Real Madrid, à l’époque, Los Blancos a pris 7,8 tirs hors des sentiers battus par match en 2013/14 et 6,9 en 2014/15, menant la ligue dans cette catégorie les deux années. La saison dernière, ils n’ont réussi en moyenne que 5,4 tirs par match depuis l’extérieur de ces lignes blanches et n’ont jamais dépassé la moyenne de 6,0 sous Zidane. Il semble que l’Italien encourage ses joueurs à tirer à vue. Cela pourrait être amusant.