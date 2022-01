Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid à Alcoyano

Un an après sa sortie de la Copa del Rey aux mains d’Alcoyano, le Real Madrid est retourné à l’Estadio El Collao et a remporté cette fois une victoire 3-1, réservant sa place dans les 16 derniers du tournoi. Vous trouverez ci-dessous une discussion sur les aspects les plus intéressants de la performance et leurs chances de gagner le tout.

Trois réponses

1. Comment Lunin ferait-il face aux fantômes d’Alcoy ?

Nous avons déjà appris un nom de la formation de départ la veille du match – et non, pas parce que le Real Madrid continue de publier ses onze de départ de plus en plus tôt… Lors de la conférence de presse d’avant-match, Ancelotti a révélé qu’Andriy Lunin serait départ. Un caprice du destin et la liste des matches signifiaient que ce n’était que sa deuxième apparition au Real Madrid et qu’il se produisait au même endroit où il a fait sa première, et où le Real Madrid a perdu contre Alcoyano 2-1 après une prolongation au même stade de la Copa del Rey de la saison dernière. Alors, comment ferait-il ? Comment allait-il faire face aux fantômes d’Alcoy, secouant le terrible souvenir qu’il n’avait pas eu la chance de rectifier jusqu’à présent ? Eh bien, il s’en est plutôt bien sorti. L’Ukrainien a connu une première mi-temps assez chargée mais très confiante, bien qu’en seconde période, Alcoyano ait encore une fois sali sa cage blanche. C’est un peu difficile de vraiment critiquer Lunin pour le but de Vega, mais il a tenté de le sauver avec le mauvais bras. Ce serait bien s’il prenait également le départ au tour suivant, au lieu de devoir attendre une année de plus pour sa prochaine sortie.

2. Ancelotti est-il l’homme qui remportera enfin une autre Copa del Rey au Real Madrid ?

La relation du Real Madrid avec la Copa del Rey est étrange. Bien qu’ils détiennent de loin le plus grand nombre de titres en Ligue des champions et en Liga Santander, ils n’ont que le troisième plus grand nombre de coupes d’Espagne avec 19, derrière les 31 de Barcelone et les 23 d’Athletic. Los Blancos ne l’ont pas remporté depuis que Carlo Ancelotti les a entraînés en 2013/14. Titre de la Copa del Rey, celui avec le but Bale contre Bartra. Depuis lors, le Real Madrid a été éliminé – ou disqualifié – de la Copa del Rey lors des 16 derniers, 32 derniers, quarts, quarts, demi-finales, quarts et 32 ​​derniers. Cette année, ils ont au moins surmonté les 32 derniers obstacles. d’Alcoyano et il semble qu’Ancelotti prenne ce tournoi au sérieux, étant donné la force relative de la formation de départ de ce soir. Voyons combien de temps dure le voyage de la Copa del Rey cette année. Il pourrait être amusant.

3. Est-ce important qu’Ancelotti n’ait pas regardé l’élimination de l’année dernière ?

Autant Ancelotti est un entraîneur qui se soucie des compétitions de coupe et qui a sorti un solide onze de départ, il a admis lors de la conférence de presse d’avant-match qu’il n’avait pas regardé l’élimination de la saison dernière aux mains d’Alcoyano. Cela semblait étrange. Même si certaines des personnes impliquées cette nuit-là ont depuis déménagé, l’entraîneur d’Alcoyano et bon nombre de leurs joueurs sont les mêmes et le stade et le terrain seraient également les mêmes. Lorsque Militão a marqué le premier but en première mi-temps avant qu’Alcoyano n’égalise en deuxième mi-temps, comme l’année dernière, vous vous êtes demandé s’il n’aurait pas été utile d’avoir regardé le match de l’année dernière pour mieux comprendre l’attitude d’Alcoyano. En fin de compte, cela n’avait pas d’importance, car l’équipe de troisième division a subi quelques mésaventures en défense, mais il semble toujours étrange que l’entraîneur n’ait pas – ou ait prétendu ne pas avoir regardé le match de l’année dernière pour avoir une meilleure sensation pour celui de cette année.

Trois questions

1. Reverrons-nous Hazard, Asensio et Rodrygo ensemble ?

La blessure de Mariano au début de la seconde mi-temps signifiait que nous avions l’étrange circonstance du Real Madrid qui alignait les trois premiers d’Eden Hazard au milieu, Marco Asensio à droite de l’attaque et Rodrygo à gauche. Étant donné que ce sont les trois joueurs qui s’affrontent habituellement pendant des minutes à l’aile droite, il était étrange de les voir tous coïncider. Ils n’avaient joué tous ensemble en même temps que pendant 28 minutes avant aujourd’hui – deux minutes lors du match aller de Chelsea la saison dernière et 13 minutes lors du match retour de Chelsea, plus six minutes dans la seconde moitié de la victoire 2-0 contre Osasuna la dernière fois. saison et sept minutes dans la victoire contre le Real Betis plus tôt cette saison. Dans ce jeu, ils ont coïncidé plus longtemps que tout cela, en jouant 30 minutes. Le trio s’est combiné pour le deuxième but juste avant que le Belge ne parte, alors que Rodrygo s’emparait magistralement de l’ambitieux ballon sur tout le terrain de Militão, puis le laissait à Hazard pour donner le coup d’envoi à Asensio pour le coup de feu – bien que dévié –.

2. David Alaba savait-il que ce n’était pas un match de LaLiga Santander ?

David Alaba a joué ce match comme s’il s’agissait d’une finale de Coupe du monde. De la première à la 90e minute, le défenseur central autrichien s’est donné à 100 %, mettant son corps en jeu et mettant toute sa qualité sur le terrain. Savait-il qu’il s’agissait d’un huitième de finale de la Copa del Rey ? C’est sa première année en Espagne, après tout. Ou, peut-être est-ce juste qu’Alaba donne tout, que ce soit un match de coupe, un match de championnat, un match européen ou une séance d’entraînement. Il est le professionnel ultime.

3. Que pouvons-nous attendre de Dani Ceballos au cours de la seconde moitié de cette saison ?

Avec le Real Madrid 3-1 au tableau d’affichage et en regardant vers les 16 derniers, Ancelotti a pu présenter Dani Ceballos à la 86e minute. Compte tenu de son prêt à Arsenal et de sa blessure, il s’agissait de la première apparition du milieu de terrain au Real Madrid depuis la fin de la saison 2018/19, il y a 983 jours. Avec la façon dont Ancelotti a parlé ces dernières semaines, il ne semble pas que Ceballos partira sur le marché d’hiver, alors quel rôle pouvons-nous attendre de lui au cours de la seconde moitié de cette saison ? Combien de minutes obtiendra-t-il réellement au milieu de terrain ? La Copa del Rey sera-t-elle la dernière séance de physiothérapie de sa convalescence ? Nous n’en avons aucune idée pour le moment, mais nous le saurons sûrement bientôt.