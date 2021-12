Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid à Bilbao

L’année 2021 a été victorieuse pour le Real Madrid, qui a remporté son dernier match de l’année civile 2-1 à l’Athletic Club. Karim Benzema a marqué deux buts dans les sept premières minutes et cela s’est finalement avéré suffisant pour les trois points et pour que le Français reçoive une ovation de la foule locale. Cela et certains des autres principaux points de discussion de cette victoire sont discutés ci-dessous.

Trois réponses

1. Les 11 absences du Real Madrid vont-elles leur coûter cher ?

Il y avait un sujet de discussion majeur dans ce match et ce sont les absences, avec 11 joueurs pour le Real Madrid (dont huit cas COVID-19) et avec huit joueurs pour l’Athletic Club (dont quatre cas COVID-19 ). Alors, le Real Madrid aurait-il du mal à cause de son groupe de joueurs manquants ? Eh bien, certainement pas dans les 10 premières minutes. Ils ont commencé brillamment, avec les deux excellentes finitions de Benzema donnant aux visiteurs de la capitale une avance de 2-0. Bien que l’Athletic en ait retiré un pour porter le score à 2-1, l’alignement du Real Madrid composé de six titulaires réguliers et de cinq remplaçants habituels a conduit à la ligne d’arrivée. C’était un genre de match étrange, car l’avance a été prise si tôt qu’il est donc difficile d’en tirer certaines conclusions. Mais, cette performance était meilleure que ce que beaucoup s’attendaient à ce qu’elle soit.

2. Courtois battrait-il son record ?

A l’entame de ce match de mercredi soir, Thibaut Courtois avait passé 528 minutes sans encaisser le moindre but. Depuis la tête de Rafa Mir pour Séville à la 12e minute de ce match du 28 novembre, le Belge n’avait pas récupéré le ballon des filets, gardant les draps propres contre l’Athletic, la Real Sociedad, l’Inter, l’Atlético et Cadix. Son précédent record de minutes sans encaisser de but pour le Real Madrid était de 535, il n’a donc eu besoin que de huit minutes supplémentaires pour dépasser celui de San Mames. Il y est parvenu, mais de justesse. À la 10e minute, Oihan Sancet a inscrit son grand but, laissant le nouveau record de Courtois pendant des minutes sans encaisser à 538.

3. Verrions-nous Peter González ?

Certains supporters du Real Madrid ont été déçus que Peter González n’ait pas eu l’occasion de montrer ce qu’il peut faire dans les derniers instants du tirage au sort de Cadix dimanche. Maintenant, avec encore plus de joueurs absents pour ce match en milieu de semaine, le joueur de 19 ans était de retour dans l’équipe et plus susceptible d’avoir une chance de quitter le banc. Et il l’était. À la 86e minute, il a été présenté pour prendre le relais sur le flanc droit d’Eden Hazard et il a fait beaucoup de choses dans les quelques minutes dont il disposait. Il a également réussi un tir et une passe clé en seulement huit minutes au total et, même si nous devons garder à l’esprit qu’il avait des hectares d’espace pour travailler parce que l’Athletic avait envoyé tout le monde en avant, ce fut une sortie accrocheuse pour l’adolescent.

Trois questions

1. Êtes-vous sûr que Hazard est de retour, Carlo ?

Après avoir joué les 90 minutes complètes contre Cadix, Eden Hazard a joué 86 autres ici dans ce match. Il a certainement parcouru un long chemin depuis le point plus tôt dans la saison où Ancelotti ne pensait pas qu’il pouvait lui jouer deux matchs de suite, ce que l’entraîneur a même déploré publiquement. De plus, le Belge a connu des moments brillants lors de chacune de ces deux apparitions. Mais, est-il vraiment « de retour » ? C’est l’une des questions posées à Ancelotti lors de sa conférence de presse d’après-match et l’Italien a souscrit. « Il est rentré. Je suis d’accord », fut sa réponse. Peut-être devrions-nous suspendre le jugement de Hazard pour le moment et voyons d’abord s’il peut gérer un troisième match consécutif à Getafe le 2 janvier.

2. À qui d’autre les fans d’Athletic ont-ils fait une ovation ?

Il y a quelque chose de mythique à San Mamés, même le nouveau stade. Les gens regardent le football dans ce coin de Bilbao depuis plus d’un siècle et les supporters de l’Athletic Club peuvent reconnaître un talent quand ils le voient. Ainsi, pour Benzema, avoir reçu une ovation lorsqu’il a été remplacé a été un moment spécial. Il marche sur les traces de certaines vraies légendes en s’étant mérité une ovation de la foule de Bilbao. Parmi les autres joueurs du Real Madrid qui y ont été applaudis, citons Zinedine Zidane, Michael Laudrup, Juanito et Alfredo Di Stéfano, tandis que d’autres comme Johan Cruyff et Ryan Giggs ont également été ovationnés. Benzema ayant désormais marqué 17 buts contre l’Athletic, plus que contre tout autre adversaire, les supporters basques comprennent à quel point il joue mieux que la plupart des autres.

3. Que s’est-il passé les autres fois où le Real Madrid était champion d’hiver ?

Le Real Madrid a maintenant terminé la moitié de sa campagne 2021/22 LaLiga Santander, prenant 46 points sur 57 possibles. Cela signifie qu’ils sont les champions d’hiver, en tête du classement à mi-parcours pour la 36e fois. À 24 de ces précédentes occasions, ils ont remporté le titre, comme ce fut le cas lorsqu’ils étaient champions de l’hiver dernier en 2016/17. Cependant, la dernière saison d’Ancelotti de son précédent passage au club a été l’une des rares occasions où Los Blancos a dominé le classement à mi-parcours, mais pas à la fin de la 38e journée. À l’époque, ils avaient 48 points à mi-parcours, par rapport à le 44 de Barcelone, mais le Barça a remporté ce championnat avec 94 points contre 92 pour le Real Madrid. Les blessures et la fatigue ont alors joué un rôle et Ancelotti a déclaré lors d’une récente conférence de presse qu’il était déterminé à s’appuyer sur il y a sept ans, en déclarant : la moitié de cette saison ne s’est pas bien passée. Je ne l’oublie pas. Peut-être que cette expérience précédente peut m’aider à éviter les erreurs cette fois.