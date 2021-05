Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid à Bilbao

Ce fut un dimanche soir sauvage d’action de LaLiga, rendu d’autant plus dramatique grâce au créneau horaire unifié. Il y a eu 23 minutes lorsque le Real Madrid était en tête du classement après avoir pris la tête de l’Athletic Club, mais l’Atlético Madrid a renversé la vapeur dans la capitale contre Osasuna. Cela signifie que la course au titre se termine jusqu’au dernier jour, nous avons donc tellement de questions à répondre et d’autres à poser.

Trois réponses

1. Comment le sommet du tableau changerait-il au cours de la journée?

Les deux derniers jours de la saison de LaLiga sont toujours particulièrement excitants, car tous les matches impliquant des équipes qui se battent pour les mêmes objectifs se déroulent en même temps. Alors, comment cela se passerait-il? Eh bien, cela signifiait que le Real Madrid a mené la ligue pendant une partie de la soirée. Après le coup d’envoi de tous les matchs à 18h30, heure locale, il n’y a eu aucun changement dans le match du Real Madrid ou de l’Atlético jusqu’à 19:57 lorsque Nacho a marqué. Puis, pendant les 23 minutes suivantes, jusqu’à 20:20 lorsque Luis Suárez a marqué, le Real Madrid a ouvert la voie. Mais, Atleti a reculé légèrement devant à la fin de la journée et le Real Madrid a besoin qu’ils glissent à Valladolid le week-end prochain.

2. Est-ce que Zidane répéterait sa ligne de front?

Compte tenu de la façon dont le Real Madrid a joué jeudi contre Grenade et de la façon dont il a bien commencé ce match, Zidane commencerait-il la même ligne de front que Benzema, Rodrygo et Vinícius? Il ne démarre généralement pas Rodrygo deux fois de suite. Seulement cinq fois cette saison, Rodrygo avait commencé le match après un précédent départ. Mais c’était le sixième. Zidane a opté pour le même trio offensif. Ce n’était pas aussi efficace à Bilbao que contre Grenade, ce qui est logique puisque Grenade a la pire défense de LaLiga et l’Athletic a la sixième meilleure défense. Mais Nacho a remporté la victoire lorsque les attaquants n’avaient pas beaucoup de chance, remportant la victoire au Real Madrid.

3. Le Real Madrid serait-il fatigué de sa longue nuit de jeudi?

Après le match de Grenade, le Real Madrid a dû rentrer chez lui via l’aéroport de Malaga et n’a regagné la capitale qu’après 4 heures du matin le vendredi matin. Ils ont ensuite eu un jour de repos en moins par rapport à l’Athletic Club, qui avait joué le plus récemment le mercredi, alors le Real Madrid serait-il plus fatigué que les Basques? Eh bien pas vraiment. Le Real Madrid a dominé la majeure partie du match et ne semblait pas fatigué. Ils ont terminé le match à un rythme plus lent, mais c’était davantage parce qu’ils avaient l’avantage et parce qu’ils voulaient garder le ballon. D’une manière ou d’une autre, le Real Madrid trouve toujours une goutte d’énergie supplémentaire. Et cette semaine, ils auront sept jours de congé.

Trois questions

1. Miguel Gutiérrez fait-il partie de l’équipe première la saison prochaine?

Marcelo était de retour et, même s’il n’était pas en forme à 100%, il a quand même fait le voyage et était disponible pour Zidane pour ce match. Mais l’entraîneur a préféré jouer Miguel Gutiérrez, 19 ans, pendant les 90 minutes entières et Marcelo n’a pas joué une seule minute. Cela pourrait être en partie à cause de la récente blessure du Brésilien, mais cela pourrait aussi être aussi simple que Zidane préférant l’adolescent au vétéran à ce stade. Alors, que nous réserve l’avenir? Miguel Gutiérrez gagne-t-il une promotion complète dans l’équipe première pour 2021/22? Était-ce l’avant-dernier match de Marcelo avec le Real Madrid?

2. Mateu Lahoz arbitrera-t-il la finale de la Ligue des champions de cette manière?

Ce n’était pas un bon match d’Antonio Mateu Lahoz. Parfois, il peut être un excellent arbitre. Parfois non. Et ce n’était pas l’un de ses meilleurs jeux. L’incident de handball de Jon Morcillo ressemblait à une pénalité claire et, pour être honnête, la faute de ce non-appel incombe davantage à la salle VAR qu’à l’arbitre sur le terrain. Mais, il y a eu plusieurs autres incidents que Mateu Lahoz n’a pas bien géré, perdant progressivement le contrôle du match. Il y a eu une pénalité possible de Yeray sur Benzema, puis il y a eu le carton rouge direct qu’il a adressé à Raúl García quand un jaune et un mot auraient pu suffire. Espérons, pour le plaisir du spectacle, que Mateu Lahoz fasse une meilleure performance à Porto en finale de Ligue des champions.

3. Le Real Madrid peut-il changer son historique de la journée finale?

Si le Real Madrid veut remporter ce titre de champion, il devra faire quelque chose qu’il n’a jamais fait auparavant. Ils n’ont jamais remporté le titre lorsqu’ils sont entrés dans la dernière journée en deuxième position. À 10 reprises, ils ont atteint la dernière journée à la deuxième place et avec des possibilités mathématiques de finir en tête. En 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1952/53, 1959/60, 1965/66, 1980/81, 1983/84, 2009/10 et 2015/16. 11e fois de la chance?