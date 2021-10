Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid à Elche

Ce fut une victoire acharnée du Real Madrid contre Elche à 10, Casemiro et Mariano terminant même le match avec des blessures de guerre sanglantes, mais les trois points reviennent dans la capitale grâce à deux buts sublimes de Vinícius. Ses finitions soyeuses ont permis au Real Madrid de remporter une victoire 2-1, les principaux points de discussion de celui-ci étant discutés ci-dessous.

Trois réponses

1. Comment le Real Madrid s’en sortirait-il sans Benzema ?

Il y avait un sujet de discussion d’avant-match clair dans ce match : comment vous débrouillez-vous sans Karim Benzema ? C’était le premier match du Real Madrid sans Benzema dans le onze de départ depuis un match nul et vierge avec Getafe en avril, il y a 22 matches. Ce n’est pas seulement que Los Blancos perdaient leur meilleur joueur, mais ils perdaient également la pierre angulaire de l’ensemble de leur système offensif. Alors, comment remplacez-vous cela? Eh bien, Carlo Ancelotti a décidé de ne pas remplacer ça par Luka Jović, mais de le faire par Mariano. Cette décision en a surpris quelques-uns, Mariano n’ayant plus joué depuis mai. Mais, il s’en est très bien sorti. La première passe décisive de Vinícius était Benzema-esque, tandis que Mariano a été fortement impliqué tout au long de ses 90 minutes et a presque tout fait correctement – à part ne pas passer à un Eden Hazard ouvert dans les dernières minutes – dans ce qui était son premier match terminé pour le club depuis novembre dernier. Ancelotti veut évidemment que Benzema revienne le plus tôt possible, mais au moins Mariano a montré qu’il pouvait faire un travail et maintenir l’attaque en marche.

2. Le Real Madrid serait-il surpris en train de faire la sieste lors de ce coup d’envoi ?

C’était un début tôt pour le Real Madrid à Elche ce samedi, avec le coup d’envoi à 14h00 CEST de leur premier début de match cette saison. Alors, obtiendrions-nous une performance endormie du Real Madrid? Les joueurs seraient-ils capables d’ajuster leur horloge biologique de manière appropriée, ce qu’ils ne pouvaient pas faire à l’Espanyol lors de leur premier match de l’après-midi de la saison ? Bien que Los Blancos aient eu un mauvais début de match, ils se sont réveillés lorsque Vinícius a fourni une dose de caféine de football à la 22e minute. Il convient de noter qu’une chose que Carlo Ancelotti a fait cette saison, ce que Zinedine Zidane n’a pas fait l’année dernière, est de mettre la séance d’entraînement la veille d’un match à une heure similaire à celle du match du lendemain. L’entraîneur ne veut pas que son équipe soit prise en train de faire la sieste. Bien que la fatigue se soit installée tard, son équipe a réussi à récolter les trois points lors du premier match de LaLiga du tour et ils peuvent maintenant s’asseoir et profiter du reste de l’action du week-end.

3. Comment le capitaine Marcelo ferait-il ?

Ce fut un jour spécial pour Marcelo, car il a mené le Real Madrid en tant que capitaine pour la première fois depuis qu’il a définitivement repris le brassard de Sergio Ramos cet été. Bien sûr, Marcelo a déjà été capitaine à plusieurs reprises, portant le brassard plus de 50 fois en fait, mais c’était son premier départ depuis qu’il est devenu le capitaine principal à temps plein. C’est parce qu’il n’est tout simplement pas assez bon ou assez disponible pour commencer de nombreux matchs ces jours-ci. Et ça s’est montré ici. Alors que Marcelo a fait beaucoup de bien en attaque et a bien partagé l’espace du flanc gauche avec Vinícius, il était totalement absent défensivement et a laissé à Casemiro et David Alaba beaucoup de travail supplémentaire à faire. Il faudra peut-être un certain temps avant de revoir le Brésilien serrer la main de l’arbitre avant le match.

Trois questions

1. Pourquoi Vinicius n’est-il pas dans l’équipe du Brésil ?

Vinícius ne fait pas partie de la dernière équipe brésilienne. Oui c’est vrai. Vinícius, l’un des joueurs les plus en forme en 2021/22, n’a pas été appelé par Tite pour les matches du Brésil de novembre. Avec le joueur de 21 ans sous cette forme, il n’y a aucune excuse pour cela. Il donne des cauchemars à chaque arrière droit qu’il rencontre et il a maintenant ajouté la finition à son jeu, marquant deux buts sublimes dans celui-ci. La saison dernière, la différence entre les buts réels de Vinícius et les buts attendus était de -3,5. Cette année, c’est +3.1. Il est incroyable et devrait jouer un rôle pour le Brésil, même s’il n’est pas sur le banc de la Seleção. Bien que Tite ne voit pas le moyen d’intégrer Vinícius, Ancelotti le fait certainement et, après avoir d’abord célébré avec ses coéquipiers, l’ailier a même couru jusqu’à l’Italien au top cinq après son premier but aujourd’hui.

2. Est-ce la fin de la carrière de Jović au Real Madrid ?

C’est sûrement tout pour Luka Jović en tant que joueur du Real Madrid. Un jour où ils affrontaient l’une des équipes les plus faibles de la Liga et où ils étaient sans Karim Benzema, l’ancien homme de l’Eintracht Frankfurt n’a pas obtenu une seule minute sur le terrain. Ancelotti a déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match que Jović n’était pas assez en forme pour jouer, mais je n’y crois pas. S’il n’était pas assez en forme, il ne serait pas dans l’équipe. Cela a été la philosophie d’Ancelotti avec les joueurs blessés tout au long de sa carrière. La réalité est que l’équipe d’entraîneurs a estimé que Mariano était une meilleure option, à la fois pour commencer et pour terminer le match. Bien que cela en dit long sur la contribution de Mariano, cela en dit tout autant sur la position de Jović dans cette équipe. Cela pourrait passer comme le jour où tout espoir de voir le Serbe réussir au Bernabéu s’évanouit.

3. Les problèmes de blessures du Real Madrid n’étaient-ils pas censés être résolus ?

Le seul point négatif pour le Real Madrid est qu’il a subi une nouvelle blessure lors de ce match, son 21e de la saison, Rodrygo devant partir en première mi-temps. Encore une fois, il s’agissait d’une blessure musculaire. Encore une fois, il s’agissait d’une blessure sans impact. C’était le problème la saison dernière et des solutions auraient dû être trouvées cet été, mais la crise des blessures est encore pire pour Los Blancos en 2021/22. A ce même stade la saison dernière, le Real Madrid n’avait subi que 16 blessures. Cette année, c’est déjà 21 blessures différentes. Ce qui se passe?