Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid à Grenade

Le Real Madrid a maintenu la pression sur l’Atlético Madrid, s’imposant 4-1 à Grenade pour ajouter trois points essentiels à son défi au titre. C’était un jeu amusant et, à certains moments, un peu étrange. Il y a donc beaucoup à discuter, et nous le faisons ici avec trois questions auxquelles on a répondu et trois nouvelles questions qui ont été générées.

Trois réponses

1. Benzema ferait-il de Grenade sa victime préférée?

Au début de ce match, les équipes contre lesquelles Karim Benzema avait marqué le plus de buts dans sa carrière étaient l’Athletic Club (14 buts en 23 matchs) et Grenade (13 buts en 15 matchs). Le ratio contre Grenade était déjà meilleur, mais maintenant Benzema cherchait à égaler le total général et il l’a fait, finissant intelligemment dans un filet vide pour convertir une opportunité qui était plus difficile qu’elle n’aurait pu le paraître. Cela signifie qu’il n’y a maintenant aucune équipe contre laquelle Benzema a marqué plus souvent que Grenade. Eh bien, à moins qu’il marque contre l’Athletic Club dimanche pour en faire à nouveau sa victime préférée …

2. Quel genre de Grenade le Real Madrid affronterait-il?

Le Real Madrid a eu tellement de blessures cette saison, mais Grenade aussi. Ayant dû jouer trois tours de qualification pour la Ligue Europa et après avoir parcouru des pistes profondes en Europe et à la Copa del Rey, Grenade a disputé plus de matches cette saison que toute autre équipe de LaLiga Santander et cela a fait des ravages, ce qui signifie qu’ils en ont eu huit. blessures et la suspension de Roberto Soldado lors de ce match. De plus, leurs deux défenseurs centraux de départ Domingos Duarte et Germán Sánchez n’étaient pas à 100% et cela a été rapidement évident lors du match de jeudi. Grenade était plus pauvre qu’ils ne l’avaient cherché pendant la majeure partie de la saison car ils avaient l’air physiquement brisés et ils auraient également pu être mentalement affectés par la nouvelle une heure avant le coup d’envoi selon laquelle ils avaient été mathématiquement exclus de la course pour la qualification européenne finale. endroit. Le Real Madrid a senti le sang et a dûment mis Grenade à l’épée.

3. Que feraient les deux jeunes arrières latéraux?

Une fois les formations de départ annoncées, il était clair que l’un des principaux scénarios de ce jeu allait être les deux joueurs de Castilla qui partaient à l’arrière, Miguel Gutiérrez, 19 ans, à l’arrière gauche et Marvin Park, 20 ans, à l’arrière droit. Les deux ont fourni des passes décisives au premier semestre, même s’il s’agissait d’aides de types très différents, on peut donc certainement dire qu’ils ont tous deux eu un impact positif. Il était clair que Miguel était plus à l’aise et avait une meilleure performance que Marvin et il y a plusieurs raisons à cela. Numéro un, parce que Miguel est en fait un arrière, alors que Marvin est vraiment un ailier. Numéro deux, parce que Marvin venait de rentrer d’une blessure il y a quelques jours. Il en a ensuite pris un autre et a dû partir à la mi-temps, mais c’était quand même une bonne journée de travail de la part du jeune.

Trois questions

1. Miguel Gutiérrez doit-il et va-t-il commencer devant Marcelo à Bilbao?

La prochaine étape pour le Real Madrid est le voyage de dimanche pour affronter l’Athletic Club à Bilbao. C’est un match difficile. Même si l’équipe basque n’a rien à jouer, elle a également récemment battu l’Atlético Madrid et Séville alors qu’ils n’avaient rien à jouer. Avec Ferland Mendy toujours absent, Marcelo ou Miguel Gutiérrez partiront-ils pour le Real Madrid? Cette décision est d’autant plus difficile que le Castilla a également un match éliminatoire dimanche – contre Ibiza à Badajoz – et que Miguel devrait le rater pour rejoindre l’équipe première à Bilbao. Alors, voyagera-t-il avec la première équipe? Et si oui, commencera-t-il devant Marcelo? Cela va être un grand sujet de discussion au cours des prochains jours.

2. Que s’est-il vraiment passé avec Marcelo cette semaine?

C’est un autre point de discussion impliquant Marcelo. Le Brésilien n’étant pas inclus dans l’équipe pour ce match, bien qu’aucun Parte Médico ne soit publié, il y avait des spéculations sur les raisons pour lesquelles il ne se rendait pas à Grenade. Selon Goal.com, c’était parce qu’il avait été impliqué dans une dispute avec Zidane. Interrogé à ce sujet après le match, l’entraîneur a répondu: «Non, non, non, non. Il a eu une blessure et c’est pourquoi il n’est pas venu avec nous. Nous ne voulions pas le risquer. Quelque chose, alors, ne s’additionne pas. Que s’est-il vraiment passé avec Marcelo? Nous ne le saurons peut-être pas avant la sortie d’une autobiographie de Marcelo dans 10 ans.

3. Combien de repos le Real Madrid aura-t-il après ce match?

Comme mentionné ci-dessus, c’est un voyage à Bilbao ensuite. Mais d’abord, les joueurs du Real Madrid doivent rentrer de Grenade et ce n’est pas facile. L’aéroport de Grenade étant fermé à cette heure de la nuit, ils devront faire une heure et demie de route pour se rendre à l’aéroport de Malaga, avant de s’envoler vers la capitale. Les joueurs ne se retrouveront donc pas dans leur lit avant 4 heures ou 5 heures du matin, avant de devoir aller pour une séance de récupération à Valdebebas plus tard vendredi. Ils iront ensuite de l’autre côté du pays en s’envolant vers le nord jusqu’à Bilbao pour le match de dimanche à San Mamés. C’est un tourbillon de quelques jours, alors à quel point seront-ils fatigués mentalement et physiquement lorsque la balle se déroulera dimanche soir?