Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid à l’Inter

Le Real Madrid a déjà trois points au tableau en Ligue des champions, ce qu’il n’a obtenu qu’en novembre lors de l’édition de l’année dernière. Leur victoire 1-0 à l’extérieur les place dans une excellente position pour progresser et cela a soulevé de nouvelles questions, tout en répondant à certains des doutes que nous avions avant le match. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Trois réponses

1. Comment le Real Madrid ferait-il face à la vitesse du football européen ?

Le début du deuxième passage d’Ancelotti à la tête du Real Madrid avait été largement positif, mais tout était en Liga jusqu’à présent. Le rythme de la première division espagnole n’a rien à voir avec le rythme rapide du football européen d’élite et, lorsqu’ils ont affronté Levante, la seule équipe espagnole au rythme rapide qu’ils ont rencontrée jusqu’à présent, le Real Madrid a connu des difficultés. Alors, comment se débrouilleraient-ils ici sous les projecteurs de San Siro ? Bon, pas bon au début. L’Inter semblait juste plus rapide à chaque balle et plus urgent que Los Blancos. Mais, comme l’a souligné Ancelotti lors de sa conférence de presse d’après-match, le rythme effréné de l’Inter les a fatigués et le Real Madrid a finalement pu capitaliser. Peut-être que le Real Madrid n’a pas encore atteint la vitesse de pointe de la Ligue des champions, mais s’il a la capacité de survivre à ses adversaires et la qualité de les éliminer tard dans les matchs lorsqu’ils sont à court d’essence, cela pourrait fonctionner. Comme la stratégie de boxe d’Homer Simpson, laissez l’adversaire s’épuiser.

2. Que ferait Lucas Vázquez sur l’aile droite ?

À ce stade de sa carrière, Lucas Vázquez est plus un arrière droit qu’un ailier droit. La saison dernière, par exemple, il a joué les deux tiers de ses matchs à l’arrière droit. C’était donc un peu une surprise de le voir déployé sur la droite d’attaque pour celui-ci. Ancelotti a répété maintes et maintes fois dans ses conférences de presse d’avant et d’après-match qu’il pensait que l’expérience était importante pour des soirées de Ligue des champions comme celle-ci et, après avoir fait tourner le ballon avec tant de confiance avant de tirer un penalty lors de la fusillade de 2016 dans ce même stade, Lucas a ça. Donc, cela explique le raisonnement de mettre Lucas à l’aile droite. Mais, cela n’a tout simplement pas fonctionné. Il a remonté, comme il le fera toujours, mais Lucas n’a presque rien offert en attaque au cours de ses 65 minutes. Ce n’est que lorsque Rodrygo est entré en jeu que le Real Madrid a eu une attaque équilibrée.

3. Arturo Vidal serait-il expulsé cette fois-ci ?

Le chapitre 15 d’Arturo Vidal contre le Real Madrid n’a pas été aussi dramatique que certains par le passé. Pour une raison quelconque, Vidal a décidé qu’il ne détestait aucun club plus que le Real Madrid et il plonge toujours dans tout affrontement avec Los Blancos plein de rage et de fureur. Il a été expulsé lors de ce même match l’année dernière, la deuxième fois qu’il a été renvoyé contre le Real Madrid, après son carton rouge 2016/17 avec le Bayern Munich également. Malheureusement pour tous les fans de manigances de football, Vidal n’a été présenté que pendant les 25 dernières minutes de ce match, il n’avait donc pas beaucoup de temps pour attiser les tensions. Bien que les récents commentaires de Vidal à propos de l’arbitre au Chili contre le Brésil aient vu la petite amie de Militão essayer de lancer une dispute sur les réseaux sociaux avec le milieu de terrain alors qu’elle regardait le match. Ce n’est jamais ennuyeux avec Arturo Vidal, même quand lui-même garde son sang-froid.

Trois questions

1. Le partenariat de premier choix de Militão-Alaba Ancelotti est-il ?

Quand Ancelotti a nommé les trois Éder Militão, David Alaba et Nacho sur la feuille d’équipe, il était logique de penser qu’Alaba allait jouer à l’arrière gauche et que Militão et Nacho seraient le partenariat défensif central, comme ce fut le cas contre Alavés. et contre Levante. Mais non. C’était Nacho à l’arrière gauche cette fois, avec Militão et Alaba le duo défensif central. Ce n’était que le deuxième match du Brésilien et de l’Autrichien ensemble en défense centrale, l’autre étant lors de la victoire 1-0 contre le Real Betis. Par conséquent, les deux seules feuilles blanches du Real Madrid de la saison sont survenues lors des deux seuls matchs où Militão et Alaba étaient le duo défensif central. Il est vrai qu’ils n’étaient pas vraiment très solides dans ce match à San Siro, permettant aux attaquants de l’Inter d’atteindre autant de ballons dans la surface. Mais il semble que ce soit le partenariat de premier choix avec le défenseur central d’Ancelotti. Il a même déclaré après le match qu’Alaba jouerait au milieu, tant qu’il n’y aura pas de crise de blessures aux autres postes.

2. Qu’en est-il de Rodrygo et de la Ligue des champions ?

Rodrygo aime la Ligue des champions. C’est assez incroyable à quel point il marque plus fréquemment dans cette compétition par rapport à n’importe quelle autre. En 675 minutes de Ligue des champions, il compte six buts pour un rythme d’un toutes les 113 minutes. En 2 194 minutes dans toutes les autres compétitions du Real Madrid, il a inscrit quatre buts pour un rythme d’un toutes les 549 minutes. Qu’est-ce qui rend Rodrygo tellement plus dangereux en Europe ?

3. Le Real Madrid peut-il se qualifier avec un tour à perdre ?

A cinq journées de la fin, il est encore très tôt. Très tôt. Mais, cela dit, le Real Madrid a déjà pris trois points au match le plus difficile du groupe et a vu le Shakhtar Donetsk, la troisième meilleure équipe du groupe, perdre contre le shérif Tiraspol. Ils sont déjà en excellente position pour passer au tour suivant. Contrairement aux saisons précédentes, votre premier adversaire dans un groupe de Ligue des champions est désormais votre dernier adversaire – et non votre avant-dernier adversaire, comme c’était la saison dernière et avant – donc le Real Madrid n’aura pas le match revanche contre l’Inter avant le dernier tour du groupe montages de scène. Pourraient-ils déjà être qualifiés d’ici là ou même être assurés de la première place ? Compte tenu des résultats des deux rencontres de ce groupe ce mercredi soir, c’est une forte possibilité.