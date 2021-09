Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid à Valence

Il y a eu un drame à Mestalla alors que Vinícius et Karim Benzema ont marqué en retard pour offrir au Real Madrid une victoire épique 2-1 par derrière, le genre qui peut remporter des titres de champion. Il y a tellement de choses à discuter du match à Valence, alors voici les principaux points de discussion sous la forme des questions auxquelles on a répondu et des nouvelles questions qui ont été créées.

Trois réponses

1. Quelle serait la rotation d’Ancelotti ?

C’était la première semaine de football en milieu de semaine, il est donc temps pour les entraîneurs de commencer à faire tourner leurs alignements. Ancelotti a été interrogé à ce sujet lors de sa conférence de presse d’avant-match et a minimisé l’idée qu’il apporterait de nombreux changements pour ce voyage à Valence. “Je ne pense pas qu’il y aura de rotations importantes, mais nous devons évidemment changer certains joueurs”, a-t-il déclaré. En fin de compte, ce n’était qu’un changement dans le onze de départ par rapport à l’équipe qu’il avait formée à l’Inter, avec Lucas Vázquez et avec Eden Hazard. C’était de toute façon un changement logique, donc Ancelotti n’est pas encore en mode rotation. Et c’est bien. Le football en milieu de semaine est maintenant là, mais ce n’est que la première semaine. Peut-être qu’à domicile contre le Real Majorque lors du prochain match, il est temps de commencer à se reposer.

2. Hazard survivrait-il à un match de Bordalás ?

Ainsi, Hazard a commencé et il l’a fait après plusieurs jours à soigner une blessure mineure au genou. Ce n’était peut-être pas alors le meilleur moment pour affronter une équipe de José Bordalás. Le nouvel entraîneur de Valence est connu pour construire des équipes de football physiques, son équipe de Getafe étant régulièrement en tête des classements pour la plupart des fautes et des cartons. Son équipe de Valence commet 14 fautes par match, ce qui est le cinquième plus grand nombre de LaLiga, et il y a aussi beaucoup de fautes graves. Alors, comment Hazard et ses chevilles s’en sortiraient-ils ? Eh bien, le Belge a étonnamment bien fait et a réalisé une première mi-temps très impressionnante, l’une de ses meilleures 45 minutes sous le maillot du Real Madrid. Il n’avait pas du tout l’air effrayé. Au contraire, il avait l’air confiant. Il y a eu aussi un moment concret où Hazard a surpassé un joueur de Bordalás, alors qu’il dirigeait le ballon pour un coup de pied de but sous la pression de Thierry Correia. Bien que Hazard ait été moins efficace après la pause, il a tenu 78 minutes. Il était plus qu’à la hauteur de ce défi.

3. González Fuertes gênerait-il le spectacle ?

Quand Pablo González Fuertes arbitre un match, ce n’est généralement pas une bonne chose. Pas parce qu’il favorise une équipe en particulier ou quelque chose comme ça, mais parce qu’il est l’un des officiels les plus autoritaires du football espagnol et qu’il ralentit chaque match au point qu’il y a peu de place pour qu’un football réel se produise. Au cours de ses 18 matches en 2021 avant celui-ci, il n’y a eu que 28 buts pour une moyenne de 1,56 par match, bien en deçà de la moyenne de la Liga de 2,51. Cela a du sens car sa façon d’arbitrer signifie que le jeu est fréquemment arrêté et qu’aucun élan ne peut être construit. En fin de compte, cela signifie moins de buts. Il y avait un peu de ça dans ce match, surtout en première mi-temps, mais l’urgence du Real Madrid dans les 20 dernières minutes nous a permis de profiter encore beaucoup du football. Ce n’est pas parce que González Fuertes a changé de style, cependant.

Trois questions

1. La forme physique du Real Madrid et son banc signifieront-ils beaucoup de buts en retard ?

Nous pourrions voir beaucoup plus de buts en retard du Real Madrid cette saison et il y a deux raisons à cela. La première est que la forme physique du Real Madrid semble s’être considérablement améliorée cette saison avec le retour d’Antonio Pintus, ce qui signifie qu’ils peuvent survivre à leurs adversaires et les éliminer vers la fin des matchs. C’est arrivé contre l’Inter et c’est arrivé contre Valence, avec l’effort de ce dimanche particulièrement impressionnant si l’on considère que Los Che avait bénéficié d’un milieu de semaine libre. L’autre raison est que les équipes peuvent toujours effectuer cinq remplacements dans les matches au lieu de trois. Pour les grands clubs avec de meilleures équipes, c’est un avantage, comme l’a expliqué Ancelotti lors de la conférence de presse de dimanche lorsqu’il a déclaré: “La clé est là avec les cinq remplacements car j’ai un banc avec beaucoup de qualité.” La combinaison de joueurs en meilleure forme et de qualité sur le banc devrait permettre au Real Madrid de profiter d’adversaires qui s’épuisent trop rapidement, comme l’ont fait l’Inter et Valence.

2. Quelle est la solution d’arrière droit à court terme ?

Dani Carvajal est à nouveau blessé. Après avoir raté 36 des 52 matches du Real Madrid la saison dernière et également le début de cette saison, le diplômé de l’académie semble prêt pour un autre sort en marge après avoir dû partir en première moitié de ce match à Mestalla. Lucas Vázquez l’a remplacé dans la soirée, mais ce n’était pas une bonne sortie pour l’Espagnol polyvalent. Sa terrible tentative de dégagement a été ce qui a permis à Hugo Duro de marquer, tandis que Valence a eu encore plus de joie du côté de Lucas pendant la majeure partie de la nuit. Et maintenant? En l’absence probable de Carvajal, Ancelotti persistera-t-il avec Lucas et espère-t-il qu’il pourra mieux performer s’il reçoit une série de départs? Ou, l’Italien envisagera-t-il de déployer Nacho ou Éder Militão à l’arrière droit et d’utiliser l’autre pour s’associer à David Alaba en défense centrale ? Nous le saurons bientôt, avec les jeux qui arrivent rapidement.

3. Pour quelle raison aujourd’hui Miguel Gutiérrez n’a-t-il pas figuré ?

De l’autre côté de la défense, nous avons encore tellement de questions sur le poste d’arrière gauche. Ferland Mendy et Marcelo sont toujours blessés, mais c’est le défenseur central Nacho qui a joué contre Valence et non l’ajustement naturel Miguel Gutiérrez. Comme contre l’Inter. En milieu de semaine, Ancelotti a expliqué qu’il avait opté pour Nacho plutôt que pour Miguel Gutiérrez en raison de l’expérience du premier et parce qu’une telle expérience est si importante pour les grands matchs de la Ligue des champions. Alors, est-ce pour cette même raison que Miguel Gutiérrez n’a pas débuté contre Valence ? Ou, la décision de ce week-end était-elle basée sur une logique différente ? Quoi qu’il en soit, Miguel Gutiérrez a maintenant disputé deux matches de suite sans avoir une seule minute, même lorsque les deux arrières gauches seniors du Real Madrid ont été blessés. C’est un peu étrange.