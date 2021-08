Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid au Betis

Dani Carvajal a renvoyé le Real Madrid à une victoire 1-0 sur le Real Betis samedi soir. Dans ce match difficile, Los Blancos sont arrivés en tête et ont sept points en trois matchs à l’extérieur. Ici, nous examinons certaines des questions et réponses depuis le début de l’équipe jusqu’en 2021/22.

Trois réponses

1. Comment Ancelotti résoudrait-il le problème du défenseur central ?

Il y avait un grand point d’interrogation sur les nouvelles de l’équipe à l’approche de ce match, avec l’arrière central Nacho blessé et les arrières gauches Marcelo et Ferland Mendy blessés. David Alaba avait couvert les absences de Marcelo et Mendy en jouant à l’arrière gauche lors des deux premiers matches de la saison, mais que se passerait-il dans ce match ? Il y avait deux options : rejouer Alaba à l’arrière gauche et remplacer Nacho par Jesús Vallejo, ou jouer Alaba à l’arrière central et remplacer les arrières gauches par Miguel Gutiérrez. Ancelotti a opté pour ce dernier et c’était à 100% la bonne décision. Nous ne savons pas encore quel niveau peut atteindre Miguel Gutiérrez, mais nous savons depuis la fin de la saison dernière et des performances comme celle-ci contre le Real Betis qu’il est une option solide pour le Real Madrid. Nous savons également, d’après la conférence de presse d’Ancelotti, que l’entraîneur préférerait utiliser Alaba comme défenseur central.

2. Vinícius en entrée ?

“Je ne pense pas que ce soit si important de commencer un match, il s’agit de décider des matchs.” C’est ce qu’a déclaré Ancelotti après le match nul du Real Madrid contre Levante, en réponse à une question de savoir si Vinícius commencerait ce match contre le Real Betis. Il semblait à ce moment-là qu’Ancelotti essayait de minimiser les appels au Brésilien pour commencer et d’exagérer ce que le jeune peut faire en tant que super sous-marin. Alors, Vinícius commencerait-il ce jeu ? Honnêtement, je ne pensais pas qu’il le ferait. Je pensais qu’il reviendrait en tant que sous-marin. Mais, Ancelotti y est allé. Vinícius a commencé et il a été efficace, même s’il était clair qu’il n’était pas un joueur pour le moment pendant 90 minutes, que cela signifie qu’il devrait commencer ou non.

3. Combien de points le Real Madrid prendrait-il sur trois matchs consécutifs à l’extérieur ?

Le Real Madrid est dans une situation très particulière. Après trois journées de match, ils ont disputé trois matchs à l’extérieur. Aucune autre équipe de LaLiga Santander n’a été confrontée à cette situation. Le Real Madrid le voulait, il faut le dire, ayant demandé à disputer les trois premiers matches à l’extérieur pour avoir plus de temps pour travailler sur le nouveau Bernabéu. Mais, ce n’est pas normal de jouer à l’extérieur les trois premiers matchs. Avec sept points sur neuf, cela pourrait cependant être un avantage. Cela revient à 2,3 points par match, ce qui est mieux que les 2,2 points par match à l’extérieur pris par le Real Madrid l’année dernière, qui était en fait le meilleur record à l’extérieur de LaLiga Santander.

Trois questions

1. Quel sera le rôle de Miguel Gutiérrez ?

Ci-dessus, nous avons discuté de ce que ce match signifiait pour Alaba, qui jouait à l’arrière central plutôt qu’à l’arrière gauche. Mais qu’est-ce que cela signifiait pour Miguel Gutiérrez, venu jouer à gauche de la défense ? Eh bien, encore une fois, ce fut une solide performance à l’arrière gauche du joueur de 20 ans. Ce n’était que son septième match pour l’équipe senior du Real Madrid, mais il était aussi à l’aise que toujours, réalisant même une interception vitale en seconde période pour arrêter un but presque certain du Real Betis. Alors, quel est son rôle cette saison ? Miguel Gutiérrez est-il vraiment l’arrière gauche de quatrième choix derrière Mendy, Marcelo et Alaba ? Je ne pense pas.

2. Comment Hazard réagira-t-il au fait d’être mis sur le banc ?

Il n’y a pas d’autre façon de le dire. Hazard a été mis au banc pour ce match. Le Belge était aussi en forme que pour les deux autres matchs qu’il a commencé cette saison, mais Ancelotti a décidé que Vinícius et Gareth Bale étaient suffisamment performants pour mériter de commencer devant le Belge. La plupart des fans l’ont vu dès les deux premiers matchs, mais nous devons également nous rappeler qu’Ancelotti l’aura également vu lors des séances d’entraînement. Alors, comment Hazard réagira-t-il ? Lorsque le Belge a débuté sur le banc du Real Madrid auparavant, c’était presque toujours à cause de sa forme physique. Cette fois, ce n’était pas le cas. Répondra-t-il à cela avec un peu de punch supplémentaire dans le prochain match ?

3. La célébration de Carvajal était-elle plus qu’une célébration ?

Dani Carvajal était de retour et il a remporté le match, marquant lors de son premier départ depuis le 27 avril. C’était un but bien pris, mais ce qui restera sûrement dans les mémoires, c’est sa célébration. C’était plus qu’une célébration normale. C’était une libération. C’était un retour. C’était la passion. Regardez à nouveau la célébration et vous verrez qu’il s’agissait d’un joueur qui a eu tant de difficultés au cours de la dernière année et qui avait besoin de tout lâcher. Carvajal est de retour.