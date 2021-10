Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid au Clásico

Le Real Madrid a remporté le premier Clásico de la saison 2021/22, menant une bataille palpitante au Camp Nou 2-1. David Alaba a marqué un premier but époustouflant pour le club, avant que Lucas Vázquez n’en ajoute un deuxième pour rendre inutile l’effort tardif de Sergio Agüero. C’était amusant et c’était un Clásico avec de nombreux points de discussion. Ici, nous passons en revue certaines d’entre elles sous la forme de trois questions auxquelles on a répondu et de trois nouvelles qui ont produit.

Trois réponses

1. Le Real Madrid pourrait-il entrer dans l’histoire au Camp Nou ?

Le Real Madrid s’est rendu en Catalogne avec la chance de marquer l’histoire, dans différents sens. Pour Carlo Ancelotti, il n’avait jamais gagné au Camp Nou au cours de sa longue carrière d’entraîneur puisqu’il y avait perdu trois fois et fait match nul deux fois. Maintenant, il a savouré sa première victoire au sol et on peut dire qu’il l’a apprécié. Le Real Madrid en tant que club a également marqué l’histoire, avec cette quatrième victoire consécutive au Clásico. Depuis une série de victoires qui s’est terminée en 1965, les Blancos n’avaient pas battu leurs rivaux quatre fois de suite.

2. Qui prendrait la place d’arrière droit ?

En ce qui concerne la formation de départ, le grand point d’interrogation pour le Real Madrid était à l’arrière droit. Dani Carvajal n’allait pas être prêt à commencer, donc ce serait soit Lucas Vázquez, Nacho ou Fede Valverde à la droite de la défense. Finalement, c’est Lucas qui s’est vu confier le travail. Considérant que c’était Rodrygo sur l’aile droite, c’était un peu surprenant quand on se souvient de cette citation d’Ancelotti du début de la saison. Il avait dit : « Quand vous avez un ailier comme Rodrygo, vous n’avez pas besoin d’un arrière droit qui avance. Il en faut un qui reste en place. Cela a blessé Lucas, par exemple, lorsque l’ailier était Rodrygo. Si j’ai besoin d’un arrière droit qui peut également aller de l’avant, alors Lucas est une meilleure option pour cela. Bien que l’entraîneur ait expliqué pourquoi Rodrygo et Lucas n’avaient pas autant de sens ensemble, cela a vraiment fonctionné aujourd’hui. Lucas était discipliné en défense, tandis que Rodrygo aidait parfois aussi. Ensuite, ces deux joueurs ont été impliqués dans les buts, Rodrygo jouant la passe à Alaba et Lucas obtenant évidemment le deuxième.

3. Vinícius ou Ansu Fati ?

El Clásico n’est plus Cristiano Ronaldo contre Lionel Messi. Mais Vinícius vs Ansu Fati semble être le duel du futur. Ce n’était que leur troisième combat en tête-à-tête, mais c’était le premier Clásico avec les deux joueurs dans des rôles aussi importants pour leurs équipes. Cela allait être un duel fascinant et les deux joueurs peuvent affirmer qu’ils étaient les leaders offensifs de leur équipe. Ce n’était pas le jour de Benzema, alors que Vinícius était si dangereux sur la gauche et a retourné Óscar Mingueza tellement de fois que Koeman n’a pas laissé Mingueza revenir en seconde période. Alors que Memphis a bien commencé, c’est Ansu Fati qui a mené la recherche d’égalisation de Barcelone jusqu’à ce qu’il soit retiré à la 74e minute, une décision compréhensible compte tenu de la blessure mais que les supporters locaux n’aimaient pas du tout. Ce fut un agréable duel Vinícius contre Ansu Fati. Beaucoup d’autres devraient suivre.

Trois questions

1. Quand le dernier Clásico a-t-il été aussi bon que celui d’Alaba ?

David Alaba était génial. Son but était spécial, mais la contribution de l’Autrichien était bien plus que cela. Quelques instants après sa frappe époustouflante, issue d’une contre-attaque qu’il a lui-même lancée après avoir obtenu la possession, Alaba a fait un bloc clé sur un tir d’Ansu Fati. L’arrière central a été solide tout au long et il n’y a pas eu beaucoup de débuts au Clásico aussi bons que le sien. Alors que Barcelone a marqué un premier but lors de chacun des deux derniers Clásicos, avec Sergio Agüero aujourd’hui et Mingueza la dernière fois, le dernier débutant du Real Madrid en Clásico avec un but remonte à 2013 avec Jesé. Les seuls autres joueurs à avoir marqué un but lors de leur premier Clásico pour le Real Madrid au 21e siècle étaient Raphaël Varane, Ronaldo Nazário et Ruud van Nistelrooy.

2. Mendy peut-il rester en bonne santé ?

Si Ferland Mendy peut rester en forme et disponible, le Real Madrid a verrouillé le côté gauche de sa défense. C’est incroyable à quel point l’arrière gauche français est revenu rapidement et naturellement depuis son retour de sa longue blessure. Le Real Madrid n’a plus de problèmes liés à cette position, comme il l’a fait au cours des premières semaines de cette saison.

3. Qu’est-il arrivé à Courtois et Fede Valverde ?

Dans les derniers instants de ce Clásico, les joueurs du Real Madrid ont fait du bon travail en perdant du temps et en perturbant tout élan de Barcelone à chaque fois qu’ils touchaient le pont. Mais, le problème du genou avec Thibaut Courtois ne ressemblait pas à ça. Cela avait l’air beaucoup plus sérieux et cela se voyait, compte tenu de la façon dont certains de ses coéquipiers ont sprinté à son secours. Le Real Madrid préparait son dernier remplacement à ce moment-là et s’est arrêté avant d’envoyer Dani Carvajal, juste au cas où Andriy Lunin serait nécessaire. En fin de compte, Courtois a pu continuer et il a déclaré plus tard qu’il pensait que son genou allait bien. Puis, avec Fede Valverde, qui a dû être remplacé après être venu sur lui-même, Ancelotti a expliqué lors de sa conférence de presse d’après-match qu’il pensait que ce n’était qu’un coup. Esperons-le.