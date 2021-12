Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid contre l’Athletic

Le Real Madrid a remporté sept victoires consécutives, battant l’Athletic Club 1-0 mercredi soir lors du report de la neuvième journée. Alors que le Bernabéu scandait « Karim, Ballon d’Or », l’attaquant français a une nouvelle fois tenu le coup en inscrivant l’unique but de la rencontre en première mi-temps. Ce n’était en aucun cas une jolie victoire, mais cela compte et cela soulève de nombreux points de discussion, qui sont discutés ci-dessous.

Trois réponses

1. L’Athletic serait-il toujours aussi têtu défensivement sans Martínez ?

Il était difficile de savoir à quel point l’Athletic Club serait bon défensivement dans ce match. Ils sont entrés dans le match avec le meilleur bilan défensif de la Liga Santander, avec 10 buts encaissés en 14 matchs, mais ils étaient sans Iñigo Martínez, suspendu, et Dani Vivian blessé, ce qui signifiait que le défenseur central de quatrième choix Unai Núñez devait commencer. Le Real Madrid serait-il capable de l’exploiter ? Eh bien, dans les premières minutes, Nuñez aurait très bien pu donner un penalty et ce fut une légère surprise qu’Isidro Díaz De Mera Escuderos n’ait pas explosé puisqu’il est l’arbitre qui a appelé le plus de penalty jusqu’à présent cette saison. En général, cependant, l’Athletic Club a bien défendu. Ils formaient une unité solide avec deux lignes de quatre en parfaite synchronisation comme une ligne de joueurs de baby-foot. C’est pourquoi le Real Madrid n’a pas pu mettre celui-ci au lit.

2. Comment Lucas et Asensio se partageraient-ils le flanc droit ?

Pour la première fois cette saison, Lucas Vázquez et Marco Asensio ont débuté ensemble. Ils étaient les choix à l’arrière droit et à l’avant droit, il allait donc être intéressant de voir exactement comment ils partageraient le flanc droit. Ancelotti a déjà dit que la configuration du flanc droit change beaucoup plus que celle du côté gauche et que cela dépend du personnel impliqué. Avec le duo Lucas-Asensio, on a vu Lucas rester très serré sur la ligne de touche et Asensio se déplacer très central, à tel point qu’à plusieurs reprises Benzema était plus proche de la ligne de touche droite que le Majorquin. C’était intéressant et ça a plutôt bien fonctionné, avec le but marqué par le rebond d’un tir d’Asensio depuis l’intérieur du D de la surface de réparation de l’Athletic.

3. Comment Benzema réagirait-il à la déception du Ballon d’Or ?

Ainsi, Karim Benzema n’a pas remporté le Ballon d’Or. Mais, il a repris là où il s’était arrêté en mettant son nom sur la feuille de match. Il s’agissait de son 15e but contre l’Athletic Club, le club basque contre lequel il a marqué le plus de toute sa carrière. Après avoir inscrit son 17e but de la saison, la foule du Bernabéu a scandé à l’unisson « Karim, Ballon d’Or », témoignant de son amour pour le Français.

Trois questions

1. Comment Courtois n’a-t-il terminé que huitième au Trophée Yashin ?

Le débat sur le Benzema Ballon d’Or fait rage depuis des semaines et continuera de le faire. Mais, plus flagrant pour moi lundi soir, c’est le fait que Thibaut Courtois n’est arrivé qu’à la huitième place des votes pour le trophée Yashin. Le Belge a été exceptionnel toute l’année et c’est devenu une blague courante que « ce n’est pas un match du Real Madrid tant que Courtois n’aura pas fait son arrêt de classe mondiale ». Après avoir joué contre Séville dimanche, le n°1 l’a fait une nouvelle fois contre l’Athletic Club avec une parfaite parade d’une tête de Raúl García en première mi-temps et un autre contre brillant sur Oihan Sancet en seconde.

2. Était-ce le meilleur jeu de passes de Vinícius ?

Vinícius est passé d’un excellent dribbleur à ajouter des finitions et des buts à son jeu cette campagne. Nous savons tous que. C’est sans doute l’histoire de la saison jusqu’à présent. Mais, dans ce match, il s’est vraiment démarqué par son décès. Il y avait de petits coups dans le chas de l’aiguille. Il y avait des balles de cross-field parfaites. Il y avait toutes sortes de passes pour que le Real Madrid avance dans la bonne direction. À la fin du match, il avait réussi 47 des 50 tentatives de passes pour un taux de réussite de 94 %. Une seule fois auparavant, en tentant 10 passes ou plus, il a eu un meilleur pourcentage de passes, qui était de 95% contre le Real Valladolid lors de la 24e journée la saison dernière. Mais ce n’était alors que 20 sur 21, donc le match de ce soir était son meilleur sous le maillot du Real Madrid. Pas seulement à cause du pourcentage, mais à cause de la confiance et de la qualité de certaines de ces passes.

3. Le Real Madrid peut-il faire un doublé basque ?

C’était le premier de deux affrontements basques consécutifs pour le Real Madrid. Ils ont pris trois points à celui-ci et le prochain match vient de la Real Sociedad samedi soir. Cela devrait être encore plus difficile, La Real étant troisième et ayant connu un excellent début de saison. 14 des 15 journées de match organisées jusqu’à présent cette saison se sont terminées avec la Real Sociedad ou le Real Madrid en tête du classement, donc le match de samedi promet d’être un véritable combat des poids lourds. Imanol a également un excellent bilan contre Los Blancos, avec trois victoires, deux nuls et deux défaites sur sept contre le club de la capitale. Cela devrait être amusant et nous aurons, bien sûr, toute la couverture d’avant et d’après-match de ce match aussi.