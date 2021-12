Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid contre l’Inter

Le Real Madrid a remporté le groupe D de la Ligue des champions 2021/22. Ils n’avaient besoin que d’un match nul contre l’Inter, mais les frappes hors des sentiers battus de Toni Kroos et Marco Asensio ont remporté une victoire 2-0 sur les champions d’Italie. Voici les principaux points de discussion, sous la forme de trois questions auxquelles on a répondu et de trois nouvelles questions évoquées par ce jeu.

Trois réponses

1. Carlo Rotate-Not-A-Lotti jouerait-il son XI le plus fort possible ?

Oui, c’était la formation de départ la plus forte possible du Real Madrid. Le seul titulaire habituel qui n’a pas joué dès la première minute de ce match était Karim Benzema et c’était à cause d’une blessure, Luka Jović prenant sa place. En dehors de cela, c’était le XI le plus fort possible, même si cela était considéré par la plupart comme le jeu où vous pouviez enfin faire tourner certains joueurs. Gagner le groupe est important, et le Real Madrid l’a fait de manière louable, mais il en va de même pour garder les débutants frais et sans blessure et s’assurer que les sauvegardes restent impliquées. Certes, Ancelotti aurait pu et dû faire bouger un peu plus les choses ce soir. Mais, il dira qu’une victoire est une victoire.

2. Comment le Real Madrid débloquerait-il les trois arrières de l’Inter ?

En Liga Santander, les derniers adversaires du Real Madrid ont tous joué à quatre. Alors, comment les hommes d’Ancelotti pourraient-ils briser les trois derniers de l’Inter ? Eh bien, ce n’était pas en passant dans et à travers la zone, le Real Madrid n’ayant que 22 touches au total dans la surface de l’Inter tout au long du match. Au lieu de cela, ils ont rompu l’impasse ici grâce à un golazo de Toni Kroos, puis l’ont ajouté avec une autre beauté à longue portée de Marco Asensio. Avec Kroos, nous avons mentionné dans un récent podcast de Managing Madrid qu’il tournait en volume cette saison, mais qu’il prenait souvent des clichés à faible pourcentage, car ses clichés moyens cette saison avaient un xG moyen de 0,05 et une distance moyenne de 26 mètres. Mais, il est l’un des meilleurs du secteur et l’a montré encore une fois, alors que nous savons qu’Asensio peut également les produire. C’est ainsi que le Real Madrid a percé la défense largement solide de l’Inter et, comme indiqué ici, leurs tirs à longue distance sont essentiels depuis un certain temps maintenant.

3. Serait-ce le soir où l’ambiance Ligue des champions est revenue au Bernabéu ?

Il s’agissait du troisième match de Ligue des champions à domicile pour le Real Madrid depuis son retour au Bernabéu avec ses supporters. Mais, les ambiances pour les deux premiers matches contre Sheriff et Shakhtar, étaient un peu tamisées pour différentes raisons, comme l’opposition assez peu glamour ou l’heure de coup d’envoi précoce. Mais, c’était un match à domicile contre un autre grand européen à 21h00 la veille d’un jour férié. Et c’était la fête. Des fans rassemblés avec des fusées éclairantes dans la rue avant le coup d’envoi au soutien bruyant tout au long du match, les fans du Real Madrid étaient dans celui-ci. Les fans de l’Inter en visite ont également contribué, ajoutant à la pantomime avec leur réaction furieuse au Nicolò Barella et avec des railleries envers leur ancien rival de la ville Ancelotti. Ce match de Ligue des Champions ressemblait vraiment à un spectacle. Maintenant, amenez les 16 derniers.

Trois questions

1. Qui le Real Madrid pourrait-il avoir en huitièmes de finale ?

C’est la question sur laquelle portait ce jeu. Les deux équipes se qualifiaient, mais il s’agissait de savoir qui serait premier et qui serait deuxième et, finalement, qui obtiendrait un tirage plus difficile au tour suivant. En tant que vainqueur de leur groupe, et en gardant à l’esprit que le Real Madrid ne peut pas affronter l’Atlético ou ses rivaux de groupe, l’Inter, les Blancos pourraient affronter le PSG ou le Sporting CP au prochain tour, car ces équipes se sont déjà qualifiées en deuxième position, ou les équipes non espagnoles qui se classent deuxième demain soir.

2. Vinícius est-il fatigué ?

Même si son début de décembre n’a pas été aussi brillant que celui de novembre, Vinícius a toujours été l’un des joueurs les meilleurs ou les plus décisifs sur le terrain contre l’Athletic, la Real Sociedad et l’Inter. Mais, il est vrai qu’il a semblé plus fatigué lors de ces derniers matchs, choisissant de passer ou de chercher un coup franc plutôt que d’affronter des défenseurs. Ancelotti a déclaré qu’il laisserait le Brésilien se reposer chaque fois qu’il commencerait à avoir l’air fatigué. Il ne le fera logiquement pas dans le derby, mais voyons si l’Italien donne bientôt une pause à Vinícius. Au moins, il en a une garantie en milieu de semaine prochaine lorsqu’il n’y a pas de match du Real Madrid.

3. Repousser Benzema ou recommencer Jović ?

Il y a une chance que Karim Benzema soit de retour pour le derby contre l’Atlético dimanche. Mais, même s’il joue, il ne sera pas à 100 pour cent. Alors, Ancelotti risque-t-il une rechute ou relance-t-il Luka Jović ? Le Serbe s’est évidemment très bien comporté après avoir affronté la Real Sociedad en aidant et en marquant. Ici, il n’a pas eu autant d’impact sur les gros titres, mais il a réalisé une performance de combat et son jeu de hold-up lui a valu plusieurs des applaudissements les plus forts de la soirée. Le public du Bernabéu était entièrement derrière Jović dans son rôle de remplaçant ce soir. Le démarrer dimanche n’est peut-être pas la pire des choses.