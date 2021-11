Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid contre Séville

Vinícius est devenu encore plus un héros pour les fans du Real Madrid dimanche soir, marquant un vainqueur sensationnel pour une victoire 2-1 sur Séville. Après les buts de Rafa Mir et Karim Benzema en première période, c’est le Brésilien qui a fait la différence et qui nous a fait beaucoup parler. Alors, entrons dans les points de discussion de ce jeu à travers trois questions et trois réponses.

Trois réponses

1. Qu’est-ce qui donnerait ? Coup de pied arrêté de Séville ou défense de coup de pied arrêté du Real Madrid ?

Avant ce match, Séville était l’équipe qui avait le plus de buts marqués dans la Liga Santander jusqu’à présent, avec quatre passes mortes qui ont mené à un but, et le Real Madrid était l’une des trois équipes à ne pas en avoir concédé un jusqu’à présent. Alors, qu’est-ce que cela donnerait ? Eh bien, au début, c’est le coup de pied arrêté de Séville qui s’est imposé, pour le premier but de Rafa Mir. C’est toujours frustrant de concéder un but sur coup franc, mais il faut garder à l’esprit que Séville est l’une des meilleures équipes à cet égard et qu’il y a eu un très bon – et repoussant les limites de la légalité – bloc de Diego Carlos pour garder Militão et surtout Ferland Mendy loin de Rafa Mir. C’était un corner bien exécuté de Séville. C’est quelque chose sur lequel la défense du Real Madrid doit travailler, mais pas de quoi paniquer.

2. Ancelotti s’assoirait-il ou essaierait-il de plaire aux fans ?

Lorsque le Real Madrid a affronté le Shakhtar Donetsk à domicile, il y a eu des sifflets de la part du public du Bernabéu parce qu’Ancelotti a décidé qu’il ne voulait pas que son équipe fasse pression étant donné que les Ukrainiens s’épanouissent lorsqu’ils sont pressés. Cela donnait l’impression que le Real Madrid était passif ou manquait d’effort, mais en réalité, c’était juste la façon préférée d’Ancelotti de contrôler le jeu. Avec l’arrivée de Séville en ville, le Real Madrid affrontait désormais la meilleure équipe qu’il ait accueillie jusqu’à présent cette saison et une autre équipe qui peut jouer à travers une presse comme un couteau chaud à travers du beurre. Alors, que ferait Ancelotti ? Il a admis après sa tactique du Shakhtar que « je devrais considérer la réaction de la foule à domicile au moment de décider de la tactique, car l’autre jour, ils n’aimaient pas la façon dont l’équipe a défendu plus profondément », alors il ordonnerait à ses hommes de pousser haut sur le terrain. et la presse, juste pour faire plaisir aux fans ? Eh bien, le Real Madrid n’a pas insisté autant que les fans le voulaient. Surtout en première mi-temps, ils se sont souvent absentés de Séville, ce qui a entraîné plusieurs périodes de frustration audible de la part du public local alors que les Andalous complétaient passe après passe. En seconde période, le Real Madrid a davantage appuyé. Ce n’était toujours pas très coordonné, mais ils étaient plus ambitieux et ont mis les supporters locaux de leur côté, ce qui a peut-être finalement fait la différence.

3. Ocampos contre Mendy ? Qui sortirait vainqueur ?

En entrant dans ce match, la bataille sous-estimée à suivre était Lucas Ocampos contre Ferland Mendy. Ces joueurs apportent de l’énergie à chaque match et ils n’ont pas déçu. Mendy a généralement bien réussi à garder l’Argentin sous contrôle, tandis qu’Ocampos a également bien travaillé pour suivre Mendy lorsque le Français a poursuivi ses diverses aventures, brisant les lignes. Ocampos et Mendy étaient parmi les deux meilleurs joueurs sur le terrain dans celui-ci.

Trois questions

1. Qu’est-ce qui aurait été différent si Rodrygo avait commencé ?

Il y a eu un changement tardif dans les plans d’Ancelotti, car Rodrygo était sorti avec un problème d’estomac et Marco Asensio est arrivé à la dernière minute. Ce sont deux types d’ailiers très différents, donc cela aurait-il été très différent si Rodrygo avait joué à la place ? Eh bien, Rodrygo n’aurait certainement pas dérivé à l’intérieur autant qu’Asensio et le Brésilien aurait pu attaquer davantage l’arrière gauche de Séville Marcos Acuña, ce qui aurait pu être efficace puisqu’il n’était pas à 100% en forme pour ce match. Dani Carvajal semble également être plus à l’aise lorsqu’il joue avec Rodrygo et il semble vraiment manquer le jeu naturel de l’ailier brésilien, Carva prenant quelques décisions étranges dans celui-ci. En fin de compte, Asensio a fait un travail décent et le fait d’avoir Rodrygo n’a peut-être pas beaucoup changé, à part produire un type de sortie différent du flanc droit de Los Blancos.

2. Est-ce qu’Alaba va tout à fait bien alors ?

Malgré l’entorse du genou subie à Tiraspol en milieu de semaine, Ancelotti était convaincu que David Alaba pouvait encore disputer ce match. Et il a non seulement fait l’équipe, mais l’Autrichien a joué les 90 minutes. Il avait l’air bien, à part le penalty qui aurait pu être accordé à Ocampos, mais le défenseur central n’a montré aucun signe de problème physique. Il a été une machine sur le terrain depuis son arrivée et il semble qu’il soit également une machine en récupération. Il semble qu’il va tout à fait bien.

3. Le Real Madrid a-t-il les tireurs à longue distance les plus dangereux de la Liga ?

Les deux buts du Real Madrid sont venus de tirs à longue distance. Il y avait la beauté de Vinícius et l’égalisation de Benzema est survenue après que Bono ait renversé le tir d’Éder Militão à distance. Ainsi, la volonté du Real Madrid de tirer à vue a de nouveau porté ses fruits. Le Real Madrid a effectué de nombreux tirs à longue distance cette saison, avec une moyenne de 5,3 tentatives hors des sentiers battus toutes les 90 minutes et en ajoutant huit autres ce soir. C’est le quatrième plus grand nombre de toute la Liga et environ un tir à longue distance par match de plus que leurs principaux rivaux du titre, avec l’Atlético et Séville en moyenne 4,4, Barcelone 4,1 et la Real Sociedad 3,8. Vinícius, Marco Asensio, David Alaba, Toni Kroos et Karim Benzema ont tous marqué depuis l’extérieur de la surface déjà cette saison, alors que nous savons que Casemiro et Luka Modric sont également capables. Donc, en raison de l’intention et de la qualité, l’équipe du Real Madrid est-elle la plus dangereuse en termes de tir à longue distance en Liga ?