Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid contre Valence

Le Real Madrid a retrouvé le chemin de la victoire dans la Liga Santander, avec les 300e et 301e buts de Karim Benzema et un doublé de Vinícius les menant à une victoire 4-1 sur Valence. Après un début lent et sans incident, il s’est passé beaucoup de choses dans ce match. Alors, voici un aperçu des différentes questions et points de discussion qui en découlent.

Trois réponses

1. Vinícius pourrait-il donner des cauchemars à Cristiano Piccini ?

Le plus grand avantage individuel du Real Madrid dans la plupart des matches est Vinícius contre l’arrière droit de l’opposition. C’était encore plus le cas à l’approche de ce match, étant donné que Valence était sans Thierry Correia et Dimitri Foulquier. Cela a laissé Cristiano Piccini à jouer, juste son troisième départ en championnat pour Los Che de la saison. Il a été détruit à un tour de Vini en première mi-temps, mais sinon, il a largement tenu le Brésilien en échec dans les 45 premières minutes. Cela s’explique en partie par le fait que le Real Madrid n’a pas suffisamment réussi à envoyer le ballon à son n ° 20. Asensio et Lucas Vázquez ont joué plusieurs ballons croisés sur le flanc gauche quand ils le pouvaient, mais le Real Madrid n’a toujours pas réussi à mettre Vinícius sur le ballon autant qu’il aurait dû. En deuxième mi-temps, cela a changé. Vínicius a beaucoup plus touché le ballon et Piccini a été l’un des nombreux défenseurs de Valence qu’il a traversés pour marquer son premier but.

2. Comment se passerait le retour d’Hernández Hernández au Bernabéu ?

L’arbitre le moins préféré du Real Madrid est Alejandro Hernández Hernández. Une série d’appels très médiatisés du Canarien l’avait vu devenir persona non grata au Bernabéu, avec le dernier arbitre officiel dans ce stade en février 2018, une victoire 5-2 sur la Real Sociedad. Il avait disputé neuf matches avec le Real Madrid depuis, mais jamais devant une foule madrilène. Ce soir, il était enfin de retour et a reçu un accueil aussi glacial que cette froide nuit de janvier. Sa gestion de quelques fautes en première mi-temps a entraîné un chant de « qué malo eres » – « tu es si mauvais, en anglais » – mais il a ensuite donné de quoi se réjouir les supporters locaux en accordant le penalty de Casemiro. C’était un coup de pied douteux à attribuer, le compte Twitter officiel de Valence l’appelant même un « vol ». Pourtant, les visiteurs ont ensuite écopé d’un penalty en seconde période. Retour mouvementé ensuite au Bernabéu pour Hernández Hernández, qui fait à nouveau la une des journaux.

3. Le Real Madrid serait-il « trop mou » face à Valence ?

Il a été dit à Carlo Ancelotti lors de la conférence de presse d’avant-match que ce match entraînerait un choc des styles, avec Valence menant LaLiga Santander en fautes commises avec 309, tandis que le Real Madrid avait commis le troisième moins avec 217. L’Italien a été interrogé. si cela signifie que Valence est « trop dur » et si le Real Madrid est « deux mous », une théorie qu’il a rejetée. Dans le match, ses joueurs ont montré qu’ils n’allaient pas se laisser abattre par les hommes de Bordalás. Le Real Madrid a commis beaucoup moins de fautes que ses adversaires, avec 15 contre 24, mais il fallait s’y attendre étant donné qu’il avait 67% de possession de balle. Ils ont relevé le défi et plusieurs joueurs se sont heurtés aux joueurs de Valence en cas de besoin, notamment et sans surprise Casemiro.

Trois questions

1. Combien de buts du Real Madrid Benzema atteindra-t-il ?

Il l’a fait. Karim Benzema a marqué son 300e but au Real Madrid ce samedi soir, envoyant brutalement le penalty à la fin de la première mi-temps, avant d’ajouter son 301e aussi tard. Il n’est que le quatrième joueur à franchir ce cap, après Cristiano Ronaldo (450 buts), Raúl (323 buts) et Alfredo Di Stéfano (308 buts). Le n°9 devrait bientôt dépasser Di Stéfano et pourrait également rattraper Raúl la saison prochaine. Avec Benzema ne montrant aucun signe de ralentissement, même s’il vient d’avoir 34 ans, on se demande combien de buts il peut atteindre avant de quitter un jour le club.

2. Casemiro établira-t-il un record personnel de cartons jaunes cette année ?

Il s’agit d’une bonne performance de Casemiro, non seulement parce qu’il a remporté le penalty en première mi-temps, mais il a également obtenu une autre réservation et est désormais sur neuf cartons jaunes dans toutes les compétitions de la saison. Il est donc bien parti pour battre son record personnel de cartons jaunes en une saison, qui est actuellement les 14 avertissements atteints en 2016/17, 2019/20 et 2020/21. Tant qu’il n’est pas expulsé, ce qu’il a à peu près réussi dans ce match, ce n’est pas un problème majeur. Mais, il aura sûrement une autre suspension de carton jaune de LaLiga Santander à un moment donné et il n’est qu’à un avertissement d’une suspension de la Ligue des champions également.

3. Quand le Real Madrid est-il de retour dans la Liga Santander ?

Avec cette victoire, le Real Madrid a remis son titre sur la bonne voie. Mais, il ne sera pas possible de créer un élan car il y a maintenant une longue attente avant le prochain match de LaLiga Santander. Ils ne jouent plus dans la ligue jusqu’à ce qu’ils accueillent Elche le 23 janvier, dans 15 jours. En attendant, ils ont des affrontements en coupe puisqu’ils affronteront Barcelone en Supercopa le 12 janvier, puis une potentielle finale de Supercopa le 16 janvier puis un déplacement en Copa del Rey à Elche le 19 janvier, avant d’affronter à nouveau les Franjiverdes quelques jours. plus tard.