Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid en quart de finale contre Liverpool

Le Real Madrid est en demi-finale de la Ligue des champions. Leur match nul et vierge à Anfield a suivi la victoire 3-1 du match aller, ce qui signifie que l’équipe de Zinedine Zidane est de retour parmi les quatre derniers européens. Voici une analyse du match retour, répondant aux questions que nous avions avant le match et posant quelques questions que nous avons maintenant pour l’avenir.

Trois réponses

1. Le Real Madrid pourrait-il briser la «malédiction» 3-1?

Le Real Madrid a pris une avance de 3-1 au match aller dans un match retour européen à l’extérieur, sachant que c’est un résultat qui n’a pas toujours été le cas. La moyenne des équipes avec une avance de 3-1 après la progression du match à domicile est de 79% sur l’histoire des compétitions européennes, mais le record du Real Madrid n’était que de 60%, après avoir traversé six des 10 fois où ils avaient une avance de 3-1. de la jambe à domicile. Eh bien, ils l’ont fait à nouveau. Maintenant, leur record avec ce résultat du match aller est de 64%. Et, soit dit en passant, c’est trois fois sur trois pour Zidane, après avoir pris les devants 3-1 à domicile contre Naples, le PSG et Liverpool et les avoir tous transformés en qualifications pour le tour suivant.

2. Comment le Real Madrid ferait-il face à l’absence de Lucas Vázquez?

La blessure de Lucas Vázquez n’a peut-être pas semblé être un gros problème au début de la saison, mais la façon dont le Galicien a remplacé Dani Carvajal toute l’année signifie que sa blessure de fin de saison a en fait été un coup dur. Alors, avec Carvajal toujours absent, comment Zinedine Zidane traiterait-il le point d’interrogation de l’arrière droit? Avec Álvaro Odriozola? Eh… non. Il a opté pour Fede Valverde, ce qui était une décision audacieuse. Mais c’était un mouvement qui a fonctionné. Zidane savait exactement quoi faire pour faire face à cette absence. Cela a très bien fonctionné contre l’une des équipes avec les meilleurs côtés gauche d’Europe.

3. Quel serait l’impact de Vinícius sur ce jeu?

Vinícius était la star du match aller, marquant deux buts mais causant aussi beaucoup plus de problèmes à la défense de Liverpool. Alors, comment ferait-il dans ce jeu? Jürgen Klopp a été interrogé sur le Brésilien lors de sa conférence de presse d’avant-match et a déclaré qu’il était «impressionné mais pas surpris» par la performance de Vinícius. Alors, l’Allemand aurait-il une approche différente pour traiter le Brésilien au match retour? Eh bien pas vraiment. Vinícius a bien joué et il y a deux raisons pour lesquelles il n’a pas été aussi percutant dans la surface de réparation. La première est que Trent Alexander-Arnold était meilleur individuellement. L’autre est que Vinícius ne voulait même pas tellement entrer dans la boîte. Le joueur de 20 ans a fait preuve d’une superbe maturité en recevant le ballon et en sachant quand ralentir le rythme et utiliser ses excellentes compétences techniques simplement pour aider l’équipe à garder le ballon, en comprenant les circonstances de l’égalité.

Trois questions

1. Quelle est la meilleure équipe défensive centrale du Real Madrid?

Sergio Ramos? Raphaël Varane? Nacho? Éder Militão? Lorsque tous sont en forme, quels sont les deux (ou trois) de ces arrières centraux qui devraient jouer? C’est une question posée après l’excellente performance de Nacho et Militão à Anfield et aussi au match aller. De mon point de vue, il ne fait toujours aucun doute que Ramos et Varane est le meilleur couple défensif central du Real Madrid. Mais si vous écoutez la radio ou la télévision espagnole du mercredi soir après ce match du Real Madrid, vous saurez que le fan moyen du Real Madrid a de gros doutes à ce sujet. C’est peut-être un biais de récence. C’est peut-être de la frustration face aux rapports sur les demandes de renouvellement de Ramos et Varane. Mais, c’est un débat qui aurait pu commencer à partir de cette cravate.

2. Odriozola a-t-il une chance de rester au Real Madrid?

Álvaro Odriozola est un arrière droit. En théorie, il devrait être l’arrière droit de deuxième choix du Real Madrid. Mais, il est devenu le sac de pâtes bon marché au fond du placard qui n’est là que pour une urgence totale. Dani Carvajal est le partant, puis un ailier comme Lucas Vázquez est devenu l’option une fois que Carvajal est tombé, même avec Odriozola en bonne santé. Une fois que Lucas a également subi une blessure, Zidane ne s’est toujours pas tourné vers Odriozola – enfin, à part les 18 dernières minutes. La vérité est que le Français ne lui fait pas confiance. C’est pourquoi il a mis un milieu de terrain à moitié blessé à l’arrière droit dans ce match au lieu d’Odriozola. Alors, quel avenir pour Odriozola? Eh bien, il est clair que ce ne sera pas au Real Madrid. Il a les chances les plus minimes de rester. La même chance que vous mangiez ces pâtes au fond du placard la semaine prochaine.

3. Comment aborder la cravate de Chelsea?

Parmi les équipes restantes en Ligue des champions 2020/21, l’équipe avec la possession moyenne la plus élevée est Manchester City avec 62,6%. Ensuite, c’est le Real Madrid, avec 59,1%. Donc, ils ont un meilleur nombre de possession que Chelsea, qui en a 55,5%. Si l’on regarde juste depuis que Thomas Tuchel a pris le relais, les chiffres de Chelsea changent à peine et ne dépassent que 55,8%. Alors, que fait le Real Madrid au prochain tour. On pourrait penser que le plan de match contre Chelsea serait de leur laisser le ballon, de se défendre en profondeur et de les frapper à la pause, mais le Real Madrid est aussi clairement une équipe qui peut gérer le ballon mieux que la plupart des autres. Alors, comment Zidane gère-t-il cette cravate? Eh bien, pour l’instant, comme il l’a dit lors de sa conférence de presse d’après-match, il ne pense pas encore à cette demi-finale …