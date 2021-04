Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid sur Cadix

La grande nouvelle du Real Madrid de mercredi soir était peut-être la dernière interview de Florentino Pérez, mais il y avait aussi du football réel alors que l’équipe est partie à Cadix et a gagné 3-0 avec tous les buts inscrits en première mi-temps. C’était un jeu avec beaucoup de points de discussion intéressants, dont plusieurs sont examinés ci-dessous sous la forme de trois questions auxquelles il a été répondu et de trois questions auxquelles il faut répondre.

Trois réponses

1. Lequel de Nacho ou Varane remplacerait Chust?

Plus tôt dans l’année, lorsque Sergio Ramos a été blessé pour la première fois, le partenariat défensif central du Real Madrid est devenu Nacho et Raphaël Varane. Ces deux joueurs étaient de retour dans l’équipe pour ce voyage à Cadix après avoir manqué dimanche en raison d’une suspension et du COVID-19 respectivement. Alors, lequel remplacerait Víctor Chust et son partenaire Éder Militão? Parce que les performances de Militão avaient sûrement été si bonnes qu’il était imparable. Eh bien, la réponse était qu’ils remplaceraient tous les deux Chust. Zidane est revenu dans la formation des trois arrières centraux pour ce match et cela a fonctionné. Pas seulement parce que Thibaut Courtois a finalement profité d’un match tranquille, mais parce que cela a permis à Marcelo et Álvaro Odriozola de faire un grand impact sur les ailes.

2. Carvajal ferait-il son retour?

Dani Carvajal était de retour dans l’équipe pour ce match, donc la grande question était de savoir si et combien il jouerait. Eh bien, il est entré dans la dernière demi-heure alors que le score était déjà de 3-0 et lorsque le Real Madrid était en croisière. Carvajal était assez bon et a complété 32 de ses 33 passes, mais la seule fois où il a donné le ballon a donné une chance à Cadix. Il est normal qu’un joueur fasse une erreur ou deux en revenant après si longtemps. Rappelez-vous, Carvajal n’avait pas joué depuis le 14 février et, même alors, il ne faisait que revenir de blessure. C’était le moyen idéal pour lui de retrouver une certaine netteté du match, en participant à un match déjà gagné.

3. Aurions-nous une réunion de frères?

Le frère de Nacho, Álex Fernández, joue pour Cadix et aurait affronté son frère dans ce match. Eh bien, il a mis à part le fait qu’une blessure a exclu l’ailier de ce match la veille. Cela aurait été cool de voir Nacho affronter Álex dans celui-ci, comme ils l’ont fait lors de la première rencontre cette saison, mais ce n’était pas le cas cette fois-ci.

Trois questions

1. Quel avenir pour Antonio Blanco?

Antonio Blanco a obtenu son premier départ, déployé au milieu de terrain central aux côtés de Casemiro et accordé les 90 minutes. C’était après avoir également accordé les 25 dernières minutes contre Getafe dimanche, après avoir joué les 90 minutes pour Castilla samedi. Les quelques jours ont certainement été occupés pour Blanco, mais il a absolument répondu aux attentes. Il a apporté de l’énergie à ce match contre Cadix et de la confiance aussi, essayant même un tir à longue portée dans les premières minutes qui a dévié pour un corner. La pire chose qu’un jeune puisse faire lors de ses premières apparitions au Real Madrid est de laisser le match passer, d’attendre que des choses lui arrivent. Blanco n’a pas fait ça. Il est sorti et était proactif, faisant bouger les choses pour lui. Maintenant, nous devons nous demander ce que l’avenir nous réserve. Il aura 21 ans cet été, alors peut-être qu’une promotion dans l’équipe première de 2021/22 serait trop prématurée. Là encore, il pourrait être une option à coût nul pour renforcer une position mince.

2. Quand verrons-nous cinq Brésiliens ensemble dans la formation?

Une bizarrerie intéressante de la formation dans ce match était que cinq Brésiliens étaient partis pour le Real Madrid: Éder Militão, Marcelo, Casemiro, Rodrygo et Vinícius. Cela ne s’était pas produit depuis 15 ans, pas depuis la saison 2005/06 où Cicinho, Roberto Carlos, Júlio Baptista, Robinho et Ronaldo ont joué ensemble. Alors, combien de temps allons-nous attendre jusqu’à ce que nous ayons à nouveau cinq Brésiliens dans la formation? Pas encore 15 ans, je ne pense pas. Pas si Juni Calafat continue d’avoir une influence sur les objectifs de transfert du club.

3. Quel sera l’effet de cet objectif sur la confiance d’Odriozola?

Álvaro Odriozola a marqué ce qui n’était que son deuxième but pour le Real Madrid, son premier en LaLiga pour le club après avoir seulement marqué lors de la Copa del Rey pour Los Blancos – contre Melilla en 2018/19. Cela pourrait être un objectif psychologiquement très important pour le Basque. Il n’a pas passé un bon moment au Real Madrid, mais un but renforce toujours la confiance. Surtout, l’objectif justifie également le fait qu’Odriozola a vraiment progressé lors de ses dernières apparitions. Odriozola n’était probablement pas censé être dans la surface de réparation, mais cela a payé et aide à justifier ses prochaines incursions. Et c’est important car il aura sûrement de grosses minutes à jouer avant la fin de la saison, car Carvajal ne pourra pas jouer 90 minutes deux fois par semaine chaque semaine d’ici à la fin de la saison.